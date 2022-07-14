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«Химки» — «Зенит»: команда Семака стартует за пятым подряд чемпионством

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Зенит» 15 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Матео Кассьерра в Суперкубке России.
Фото Global Look Press
«Химки» снова будут бороться за выживание.

15 июля 2022 года состоится возвращение РПЛ: в первом матче сезона-2022/23 действующий чемпион «Зенит» отправится на выезд к «Химкам», которые сохранили место в премьер-лиге в стыковых встречах. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию за полчаса до игры начнут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Зенит» 15 июля 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Зенит» — безусловный фаворит: коэффициент на победу сине-бело-голубых — 1.37, около 71% вероятности. Успех хозяев доступен за 8.60 (12%), ничья идет за 5.30 (17%).

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результаты с форой:

• Ф2(-1.5) идет за 2.06, Ф1(+1.5) — за 1.82;

• Ф2(-2.5) можно взять за 3.60, Ф1(+2.5) — за 1.30.

Считаете, что «Химки» навяжут борьбу «Зениту» и забьют хотя бы один мяч? Рынок на голы от обеих команд доступен с котировкой 1.98, «обе забьют — нет» идет за 1.83.

В прошлом сезоне команда Сергея Семака за два матча вонзила «Химкам» четыре гола, один из них прилетел с пенальти. 11-метровый в предстоящем матче оценен в 2.35, обратная ставка котируется в 1.55.

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«Химки» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 15 июля 2022 года

«Зенит» провел не самую убедительную предсезонку: отыграл четыре товарищеских матча, из которых выиграл всего два, еще два поединка на Кубке Матч Премьер чемпион России забрал в серии пенальти. При этом сомнения насчет готовности «Зенита» отпали уже после первой официальной встречи. Команда Сергея Семака уничтожила «Спартак» (4:0) в сражении за Суперкубок России.

Санкт-петербуржцы неплохо усилились под новый сезон: взяли из «Сочи» Родриго и Матео Кассьерру, свободным агентом подписали Зелимхана Бакаева. При этом «Зенит» сохранил большинство лидеров. Под вопросом только будущее Вендела, но пока он в команде.

Считаете, что чемпион без проблем справится с «Химками»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно оформить с коэффициентом 1.47, ИТМ2 (1.5) идет за 2.70.

Команда из Подмосковья напоминала о себе в межсезонье не так активно. «Химки» разгрызли «Торпедо-2» (3:2) и скатали нулевые ничьи с «Велесом» и «Сочи». На трансферном рынке красно-черные вели себя энергично: подписали сразу девять игроков — правда, шесть из них пришли свободными агентами, а реально топовых футболистов нет. Главное подписание — Резиуан Мирзов, который и так прошедший сезон провел в Подмосковье.

Думаете, что команда Сергея Юрана доставит проблемы чемпиону? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 4.50, ИТМ1 (1.5) — за 1.20.

«Химки» с трудом сохранили прописку в РПЛ: доконали в стыковых матчах «СКА-Хабаровск» — 3:1 по сумме двух игр. В новом сезоне команда из Подмосковья снова будет одним из аутсайдеров лиги, «Зенит» же опять подходит к турниру в статусе главного фаворита.

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Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Зенит» 15 июля 2022 года

«Зенит» — самая укомплектованная команда РПЛ. К тому же она завораживает стабильностью: Сергей Семак построил крепость из футболистов и выиграл четыре последних чемпионата. На днях он продлил контракт с клубом еще на три года. Кажется, у «Химок» вообще нет шансов против фаворита. Об этом говорит и статистика личных встреч: «Зенит» выиграл 11 из 12 очных поединков (11 подряд) и ни разу не проиграл.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.06.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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