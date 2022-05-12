Евровидение-2022: Швеция — суперфаворит, но кто составит ей конкуренцию за выход в финал?
12 мая в итальянском Турине состоится второй полуфинал ежегодного песенного конкурса Евровидение, который в этом году проводится в 66-й раз. Посмотреть выступления артистов в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале конкурса, начало трансляции — в 22.00 по московскому времени.
Во втором полуфинале примут участие 18 стран, 10 из которых пробьются в финал и составят компанию остальным 15 участникам. 10 из них отобрались по итогам первого полуфинала, остальные — «Большая пятерка», в которую входит победитель прошлогоднего соревнования Италия.
Состав второго полуфинала выглядит следующим образом:
1. Финляндия: The Rasmus — «Jezebel»
2. Израиль: Михаэль Бен-Давид — «I.M»
3. Сербия: Констракта — «In Corpore Sano»
4. Азербайджан: Надир Рустамли «Fade to Black»
5. Грузия: Circus Mircus — «Lock Me In»
6. Мальта: Эмма Мускат — «I Am What I Am»
7. Сан-Марино: Акилле Лауро — «Stripper»
8. Австралия: Шелдон Райли — «Not the Same»
9. Кипр: Андромахи — «Ela»
10. Ирландия: Брук — «That's Rich»
11. Северная Македония: Андреа — «Circles»
12. Эстония: Стефан — «Hope»
13. Румыния: WRS — «Llamame»
14. Польша: Ochman — «River»
15. Черногория: Владана — «Breathe»
16. Бельгия: Жереми Макиесе — «Miss You»
17. Швеция: Корнелия Якобс — «Hold Me Closer»
18. Чехия: We Are Domi — «Lights Off»
Кто фаворит?
Аналитики предсказали уверенную победу Швеции, которую представит 30-летняя певица Корнелия Якобс с песней «Hold Me Closer» («Прижми меня ближе»). Ее триумф во втором полуфинале можно взять с коэффициентом 1.25.
На втором месте — польский исполнитель американского происхождения Крыстиан Охман с песней «River» («Река»). Его успех оценен в 6.00. Замыкает тройку претендентов на победу в 1/2 Финляндия. В этом году ее представит всемирно известная рок-группа The Rasmus с композицией «Jezebel» («Иезавель») — песней про маленькую девочку.
С одинаковой котировкой 20.0 можно взять победу еще трех стран — Сербии, Австралии и Бельгии.
Шансы других полуфиналистов:
-
Сан-Марино — 25;
-
Кипр — 30;
-
Эстония — 30;
-
Грузия — 40;
-
Чехия — 50;
-
Азербайджан — 67;
-
Мальта — 80;
-
Румыния — 100;
-
Израиль — 150;
-
Ирландия — 150;
-
Черногория — 150.
Наибольшая вероятность выйти в финал безотносительно победы в полуфинале все у той же Швеции. Ее промоушен в решающий раунд предложен за минимальные 1.01. На втором месте — Польша (1.02), на третьем — Финляндия и Австралия (1.14).
Остальная шестерка основных претендентов на участие в финале:
-
Эстония — 1.16;
-
Сербия — 1.2;
-
Бельгия — 1.28;
-
Чехия — 1.44;
-
Кипр — 1.45;
-
Азербайджан — 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0