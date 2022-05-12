Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:00

Евровидение-2022: Швеция — суперфаворит, но кто составит ей конкуренцию за выход в финал?

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
The Rasmus.
Фото Global Look Press
Евровидение-2022.
Фото Global Look Press
Корнелия Якобс.
Фото Global Look Press
1/3
Хорошие шансы у Польши и мировых звезд из Финляндии.

12 мая в итальянском Турине состоится второй полуфинал ежегодного песенного конкурса Евровидение, который в этом году проводится в 66-й раз. Посмотреть выступления артистов в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале конкурса, начало трансляции — в 22.00 по московскому времени.

Во втором полуфинале примут участие 18 стран, 10 из которых пробьются в финал и составят компанию остальным 15 участникам. 10 из них отобрались по итогам первого полуфинала, остальные — «Большая пятерка», в которую входит победитель прошлогоднего соревнования Италия.

Евровидение-2022. Фото Global Look Press
Евровидение-2022.
Фото Global Look Press

Состав второго полуфинала выглядит следующим образом:

1. Финляндия: The Rasmus — «Jezebel»

2. Израиль: Михаэль Бен-Давид — «I.M»

3. Сербия: Констракта — «In Corpore Sano»

4. Азербайджан: Надир Рустамли «Fade to Black»

5. Грузия: Circus Mircus — «Lock Me In»

6. Мальта: Эмма Мускат — «I Am What I Am»

7. Сан-Марино: Акилле Лауро — «Stripper»

8. Австралия: Шелдон Райли — «Not the Same»

9. Кипр: Андромахи — «Ela»

10. Ирландия: Брук — «That's Rich»

11. Северная Македония: Андреа — «Circles»

12. Эстония: Стефан — «Hope»

13. Румыния: WRS — «Llamame»

14. Польша: Ochman — «River»

15. Черногория: Владана — «Breathe»

16. Бельгия: Жереми Макиесе — «Miss You»

17. Швеция: Корнелия Якобс — «Hold Me Closer»

18. Чехия: We Are Domi — «Lights Off»

Кто фаворит?

Аналитики предсказали уверенную победу Швеции, которую представит 30-летняя певица Корнелия Якобс с песней «Hold Me Closer» («Прижми меня ближе»). Ее триумф во втором полуфинале можно взять с коэффициентом 1.25.

Корнелия Якобс. Фото Global Look Press
Корнелия Якобс.
Фото Global Look Press

На втором месте — польский исполнитель американского происхождения Крыстиан Охман с песней «River» («Река»). Его успех оценен в 6.00. Замыкает тройку претендентов на победу в 1/2 Финляндия. В этом году ее представит всемирно известная рок-группа The Rasmus с композицией «Jezebel» («Иезавель») — песней про маленькую девочку.

С одинаковой котировкой 20.0 можно взять победу еще трех стран — Сербии, Австралии и Бельгии.

Шансы других полуфиналистов:

  • Сан-Марино — 25;

  • Кипр — 30;

  • Эстония — 30;

  • Грузия — 40;

  • Чехия — 50;

  • Азербайджан — 67;

  • Мальта — 80;

  • Румыния — 100;

  • Израиль — 150;

  • Ирландия — 150;

  • Черногория — 150.

Наибольшая вероятность выйти в финал безотносительно победы в полуфинале все у той же Швеции. Ее промоушен в решающий раунд предложен за минимальные 1.01. На втором месте — Польша (1.02), на третьем — Финляндия и Австралия (1.14).

Остальная шестерка основных претендентов на участие в финале:

  • Эстония — 1.16;

  • Сербия — 1.2;

  • Бельгия — 1.28;

  • Чехия — 1.44;

  • Кипр — 1.45;

  • Азербайджан — 1.66.

3
2
Читайте также
Как спастись от сезонной аллергии?
Канадец в русском стиле, шведы и финны без игроков КХЛ, крутой тинейджер из Словакии. Чемпионат мира по хоккею-2022 без России – что это будет?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Химки»: Карпин подтвердит звание лучшего тренера?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости