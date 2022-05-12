Евровидение-2022: Швеция — суперфаворит, но кто составит ей конкуренцию за выход в финал?

Хорошие шансы у Польши и мировых звезд из Финляндии.

12 мая в итальянском Турине состоится второй полуфинал ежегодного песенного конкурса Евровидение, который в этом году проводится в 66-й раз. Посмотреть выступления артистов в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале конкурса, начало трансляции — в 22.00 по московскому времени.

Во втором полуфинале примут участие 18 стран, 10 из которых пробьются в финал и составят компанию остальным 15 участникам. 10 из них отобрались по итогам первого полуфинала, остальные — «Большая пятерка», в которую входит победитель прошлогоднего соревнования Италия.

Евровидение-2022. Фото Global Look Press

Состав второго полуфинала выглядит следующим образом:

1. Финляндия: The Rasmus — «Jezebel»

2. Израиль: Михаэль Бен-Давид — «I.M»

3. Сербия: Констракта — «In Corpore Sano»

4. Азербайджан: Надир Рустамли «Fade to Black»

5. Грузия: Circus Mircus — «Lock Me In»

6. Мальта: Эмма Мускат — «I Am What I Am»

7. Сан-Марино: Акилле Лауро — «Stripper»

8. Австралия: Шелдон Райли — «Not the Same»

9. Кипр: Андромахи — «Ela»

10. Ирландия: Брук — «That's Rich»

11. Северная Македония: Андреа — «Circles»

12. Эстония: Стефан — «Hope»

13. Румыния: WRS — «Llamame»

14. Польша: Ochman — «River»

15. Черногория: Владана — «Breathe»

16. Бельгия: Жереми Макиесе — «Miss You»

17. Швеция: Корнелия Якобс — «Hold Me Closer»

18. Чехия: We Are Domi — «Lights Off»

Кто фаворит?

Аналитики предсказали уверенную победу Швеции, которую представит 30-летняя певица Корнелия Якобс с песней «Hold Me Closer» («Прижми меня ближе»). Ее триумф во втором полуфинале можно взять с коэффициентом 1.25.

Корнелия Якобс. Фото Global Look Press

На втором месте — польский исполнитель американского происхождения Крыстиан Охман с песней «River» («Река»). Его успех оценен в 6.00. Замыкает тройку претендентов на победу в 1/2 Финляндия. В этом году ее представит всемирно известная рок-группа The Rasmus с композицией «Jezebel» («Иезавель») — песней про маленькую девочку.

С одинаковой котировкой 20.0 можно взять победу еще трех стран — Сербии, Австралии и Бельгии.

Шансы других полуфиналистов:

Сан-Марино — 25;

Кипр — 30;

Эстония — 30;

Грузия — 40;

Чехия — 50;

Азербайджан — 67;

Мальта — 80;

Румыния — 100;

Израиль — 150;

Ирландия — 150;

Черногория — 150.

Наибольшая вероятность выйти в финал безотносительно победы в полуфинале все у той же Швеции. Ее промоушен в решающий раунд предложен за минимальные 1.01. На втором месте — Польша (1.02), на третьем — Финляндия и Австралия (1.14).

Остальная шестерка основных претендентов на участие в финале: