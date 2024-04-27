ЦСКА выдал унылое дерби со «Спартаком» и рискует продлить безвыигрышную серию. «Балтика» весной еще не уступала дома

Команда Сергея Игнашевича бьется за выживание изо всех сил.

28 апреля «Балтика» примет ЦСКА в 26-м туре чемпионата России. Поединок пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 21.30 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru начнется в 21.20 мск. Также трансляция встречи будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — ЦСКА 28 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение красно-синим. Победу ЦСКА можно взять с коэффициентом 2.22, вероятность — примерно 42%. Триумф калининградцев доступен за 3.40 (29%), ничья — за те же 3.40 (29%).

Армейцы обыграли «Балтику» в первом круге РПЛ и дважды — в Кубке России. Верите, что бело-синие сломают тренд и не уступят? Опция 1Х идет за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.14, ТМ 2.5 — в 1.66. Обмен голами предложили за 1.89, обратный вариант — за 1.91.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 5.40.

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«Балтика» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 26-го тура РПЛ 28 апреля 2024 года

Команда Сергея Игнашевича занимает предпоследнее место в таблице за пять туров до финиша, но еще не потеряла шансов на спасение: от заветной 12-й строчки бело-синих отделяет три очка. До зоны стыков еще ближе — один балл, но калининградцы наверняка хотели бы решить все вопросы напрямую.

Для этого «Балтика» делает все возможное — по крайней мере дома. Нынешней весной клуб лишь однажды потерял очки на «Ростех Арене» — разошелся миром с «Сочи» (0:0). Это было в первой игре после зимней паузы, затем бело-синие прихлопнули на своем поле «Пари НН» (2:0) с «Крыльями Советов» (2:1).

В четырех выездных матчах у калининградцев три поражения и только одна победа — зато какая. Команда Сергея Игнашевича разнесла конкурента в борьбе за выживание — «Ахмат» в Грозном (7:1). Первые три мяча забили уже к 10-й минуте — такого в РПЛ не было с 2008-го. На четыре гола потребовалось полчаса, а к перерыву бело-синие вели со счетом 5:0. Анхело Энрикес, Виталий Лисакович и Максим Кузьмин сделали 1+1. Но главным героем стал Алекс Фернандес — бразилец оформил хет-трик.

На старте плей-офф Кубка России «Балтика» совершила мини-сенсацию — прошла «Локомотив» (2:2, 1:1, пен 7:6). Но задержаться в Пути РПЛ не получилось — оттуда калининградцев вышвырнул ЦСКА (1:0, 2:0). Теперь команду Игнашевича ждет встреча с «Ростовом» в Пути регионов.

«Балтика» — ЦСКА. Фото Официальная страница ФК «Балтика» ВКонтакте, Соцсети

Для красно-синих успех в ответной кубковой разборке с балтийцами остается последним положительным воспоминанием: в выходные армейцы неожиданно влетели «Ахмату» на «ВЭБ Арене» (1:2), а через пять дней выдали унылое дерби со «Спартаком» (0:0). Соперники не могли попасть в створ до 80-й минуты, пока Антон Зиньковский не пробил в руки Игорю Акинфееву. ЦСКА впервые угодил в створ уже в добавленное ко второму тайму время. Неудивительно, что команды закончили без голов, хотя такого не случалось более 20 лет — с октября 2003 года.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Балтика» — ЦСКА

Из-за различных повреждений в лазарете калининградцев находятся Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина и Диего Луна. Максим Кузьмин пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

У красно-синих тоже потерь хватает: Максим Мухин и Егор Ушаков травмированы, Виллиан Роша дисквалифицирован, Аббосбек Файзуллаев уехал в олимпийскую сборную Узбекистана на Кубок Азии U23.

«Балтика» — ЦСКА: статистика личных встреч

Первая и единственная победа бело-синих над армейцами случилась во втором круге чемпионата России-1996 (2:1). На счету москвичей два успеха — в ЧР-1998 (2:0) и в первом круге нынешнего сезона (1:0). Еще четыре поединка завершились вничью.

Также соперники шесть раз играли между собой в Кубке России — во всех матчах сильнее были красно-синие.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — ЦСКА

Парни Владимира Федотова начали весеннюю часть сезона с пяти побед и трех ничьих, но в последние полторы недели что-то надломилось. Калининградцы напротив ожесточенно бьются за выживание и как никогда близки к тому, чтобы прервать серию без голов в играх с красно-синими. В прошлом туре команда Сергея Игнашевича дважды огорчила «Краснодар», а еще раньше вонзила семь мячей «Ахмату», которому ЦСКА уступил на своем поле. Правда оборона балтийцев не блещет надежностью: девять пропущенных в шести предыдущих встречах, да в этом сезоне армейцы прошивали ворота бело-синих уже трижды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.89.

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