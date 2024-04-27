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«Валенсия» — не лучший соперник после поражения в класико. К тому же у «Барселоны» перестал забивать Левандовски

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Валенсия» 29 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Роберт Левандовски, «Барселона».
Фото Global Look Press
«Летучие мыши» борются за еврокубки, а каталонцам уже ничего не надо.

«Барселона» после поражения в класико сойдется в чемпионате с «Валенсией». Игра 33-го тура пройдет 29 апреля на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Стартовый свисток арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 33-й тур
29 апр, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Валенсия

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Валенсия» 29 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают каталонцев серьезными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.33, вероятность — примерно 74%. Триумф «летучих мышей» доступен с котировкой 8.80 (10%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 5.80 (16%).

Игра команд в первом круге завершилась вничью (1:1). Вероятность того, что «Валенсия» не уступит и в предстоящей встрече, оценена в 3.50.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата противостояния отражают серьезное превосходство сине-гранатовых:

• 2:0 — за 5.80;

• 1:0 — за 6.60;

• 3:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.95, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.84.

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«Барселона» — «Валенсия»: прогноз и анализ матча ла лиги 29 апреля 2024 года

Каталонцы в прошлом туре потерпели болезненное поражение в класико (2:3), а до этого влетели «ПСЖ» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (1:4). Но в целом по сезону они выглядят сносно: идут вторыми в чемпионате и до поединка с «Реалом» оформили 10 игр подряд без поражений. Перед встречей с «Валенсией» главный тренер каталонцев Хави даже объявил о том, что все-таки останется в команде, — ранее он заявил об уходе по завершении текущей кампании.

До «Реала» сине-гранатовые действовали в обороне относительно надежно, хотя в этом сезоне это явное уязвимое место команды. «Барселона» выдала шесть сухих матчей подряд, при этом в среднем в ла лиге пропускает больше мяча за 90 минут (37 голов в 32 турах). Слабость защитной линии каталонцев иллюстрирует и то, что чуть ли не ключевым в ней стал 17-летний стоппер Пау Кубраси, который дебютировал за основу клуба только под конец января.

«Валенсия» борется за попадание в еврокубки, но пока уступает конкурентам: идет восьмой с отставанием в один балл от седьмой строчки и в три — от шестой. В прошлом туре команда тоже проиграла — в битве за седьмое место «Бетису» (1:2). У «летучих мышей» серьезные проблемы с голами: в среднем за игру выжимают всего 1,09 мяча. При этом они неплохо выглядят в защите — меньше них (34) пропустили только «Реал» и «Атлетик».

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Валенсия»

У каталонцев уже давно недоступны левый защитник Алекс Бальде и полузащитник Гави. В класико травму получил еще и Френки де Йонг — голландец вылетел до конца сезона из-за повреждения связок лодыжки.

У «Валенсии» травмированы два футболиста: центральный защитник Муктар Диакаби получил уже третье серьезное повреждение в сезоне, а форвард Роман Яремчук в начале апреля выбыл из-за проблем с подколенным сухожилием, но буквально за день до игры с «Барсой» приступил к тренировкам. Конечно, на поле он вряд ли появится.

«Барселона» — «Валенсия»: статистика личных встреч

В первом круге команды сыграли вничью (1:1), но за всю историю противостояния на стороне «Барсы» серьезное преимущество — 111 выигрышей в 228 матчах во всех турнирах. До декабрьского поединка каталонцы шли на серии из пяти побед против «летучих мышей».

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Валенсия»

Каталонцы в последнее время испытывают проблемы в атаке: лишь в двух из шести предыдущих туров забили больше одного мяча, а лучший бомбардир команды Роберт Левандовски (20 голов во всех турнирах) в прошлых семи турах огорчил соперников лишь однажды. К тому же «Барселоне» будет противостоять одна из лучших оборон в ла лиге — «летучие мыши» пропускают в среднем 1,06 раза за 90 минут, а в пяти из последних девяти туров отыграли на ноль. Также команды в трех очных встречах подряд оформляли максимум два результативных действия на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.79.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
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Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
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Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Рубин – Урал
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