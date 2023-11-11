«Зенит» — «Краснодар»: Нагучев считает, что команда Семака перехватит лидерство в таблице
11 ноября в 19.30 по московскому времени в 15-м туре РПЛ «Зенит» примет «Краснодар». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев.
В какой форме «Зенит»
«Зенит» постепенно находит свой лучший футбол. Победная серия сине-бело-голубых в РПЛ составляет четыре матча. На этом отрезке они обыграли «Сочи» (2:0), «Крылья Советов» (3:1), «Ахмат» (2:1) и «Балтику» (2:0). После 14 туров петербуржцы набрали 29 очков и идут на второй строчке в таблице. В свою очередь в FONBET Кубке России «Зенит» смог пробиться в плей-офф Пути РПЛ. На групповой стадии подопечные Сергея Семака дважды обыграли «Ахмат» (2:0 и 3:3, 4:2 пен.) и «Крылья Советов» (1:0 и 1:0), а также обменялись победами с «Балтикой» (0:1 и 2:1). Заработав 14 очков в шести турах, сине-бело-голубые заняли первое место.
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«Зенит» — самая результативная команда текущего сезона РПЛ (29 голов). В нападении петербуржцев прекрасно проявляет себя Матео Кассьерра, который с 11 мячами является лучшим бомбардиром чемпионата. Колумбиец отличился в двух последних встречах в РПЛ против «Ахмата» и «Балтики». Также в этих играх по голу забил Иван Сергеев.
В какой форме «Краснодар»
Захватив лидерство в четвертом туре, «Краснодар» продолжает возглавлять таблицу РПЛ. На данный момент команда опережает «Зенит» на два очка. В пяти предыдущих матчах в чемпионате на счету «быков» три победы, ничья и поражение. На этом отрезке они обыграли «Рубин» (2:0) и «Ростов» (3:2), свели к ничьей встречу с «Балтикой» (2:2), уступили ЦСКА (0:1) и взяли верх над «Крыльями Советов» (2:1). Значительный вклад в результаты «Краснодара» вносят Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, которые являются лучшими игроками в составе «быков» по системе «гол+пас». В активе Кордобы в чемпионате семь голов и ассист, а у Сперцяна шесть мячей и результативная передача.
Правда, в FONBET Кубке России результаты «Краснодара» скромнее. На групповом этапе подопечные Владимира Ивича финишировали на третьей позиции, обменявшись победами со «Спартаком» (1:2 и 3:2) и «Динамо» (3:4 и 1:1, 4:2 пен.) и дважды обыграв «Пари НН» (1:0 и 3:0). В результате этого «быки» не сумели пробиться в плей-офф Пути РПЛ и продолжат участие в турнире в Пути регионов.
«Зенит» — «Краснодар»: статистика личных встреч
В последний раз «Краснодар» победил «Зенит» в апреле 2018 года. С тех пор команды провели 10 очных встреч, в которых сине-бело-голубые одержали семь побед и три раза сыграли вничью. В предыдущем сезоне они одолели «быков» в гостях (1:0), а затем соперники поделили очки в Санкт-Петербурге (2:2).
Прогноз Романа Нагучева на матч «Зенит» — «Краснодар» 11 ноября
«Противостояния «Зенита» и «Краснодара» почти всегда получаются очень результативными. И несколько раз у меня даже заходили варианты, при которых обе команды должны были забить больше одного гола. Однако стоит учитывать, что предстоящая встреча станет матчем за лидерство в чемпионате, поэтому в этот раз такая ставка может не пройти. Я думаю, что «Зенит» выиграет, и предлагаю взять победу петербуржцев с общим тоталом голов больше 2.5», — заявил Нагучев.
В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча можно поставить за коэффициент 2.30.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3