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«Зенит» — «Краснодар»: Нагучев считает, что команда Семака перехватит лидерство в таблице

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Александр Коваленко.
Фото Global Look Press

11 ноября в 19.30 по московскому времени в 15-м туре РПЛ «Зенит» примет «Краснодар». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

В какой форме «Зенит»

«Зенит» постепенно находит свой лучший футбол. Победная серия сине-бело-голубых в РПЛ составляет четыре матча. На этом отрезке они обыграли «Сочи» (2:0), «Крылья Советов» (3:1), «Ахмат» (2:1) и «Балтику» (2:0). После 14 туров петербуржцы набрали 29 очков и идут на второй строчке в таблице. В свою очередь в FONBET Кубке России «Зенит» смог пробиться в плей-офф Пути РПЛ. На групповой стадии подопечные Сергея Семака дважды обыграли «Ахмат» (2:0 и 3:3, 4:2 пен.) и «Крылья Советов» (1:0 и 1:0), а также обменялись победами с «Балтикой» (0:1 и 2:1). Заработав 14 очков в шести турах, сине-бело-голубые заняли первое место.

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«Зенит» — самая результативная команда текущего сезона РПЛ (29 голов). В нападении петербуржцев прекрасно проявляет себя Матео Кассьерра, который с 11 мячами является лучшим бомбардиром чемпионата. Колумбиец отличился в двух последних встречах в РПЛ против «Ахмата» и «Балтики». Также в этих играх по голу забил Иван Сергеев.

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В какой форме «Краснодар»

Захватив лидерство в четвертом туре, «Краснодар» продолжает возглавлять таблицу РПЛ. На данный момент команда опережает «Зенит» на два очка. В пяти предыдущих матчах в чемпионате на счету «быков» три победы, ничья и поражение. На этом отрезке они обыграли «Рубин» (2:0) и «Ростов» (3:2), свели к ничьей встречу с «Балтикой» (2:2), уступили ЦСКА (0:1) и взяли верх над «Крыльями Советов» (2:1). Значительный вклад в результаты «Краснодара» вносят Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, которые являются лучшими игроками в составе «быков» по системе «гол+пас». В активе Кордобы в чемпионате семь голов и ассист, а у Сперцяна шесть мячей и результативная передача.

Правда, в FONBET Кубке России результаты «Краснодара» скромнее. На групповом этапе подопечные Владимира Ивича финишировали на третьей позиции, обменявшись победами со «Спартаком» (1:2 и 3:2) и «Динамо» (3:4 и 1:1, 4:2 пен.) и дважды обыграв «Пари НН» (1:0 и 3:0). В результате этого «быки» не сумели пробиться в плей-офф Пути РПЛ и продолжат участие в турнире в Пути регионов.

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«Зенит» — «Краснодар»: статистика личных встреч

В последний раз «Краснодар» победил «Зенит» в апреле 2018 года. С тех пор команды провели 10 очных встреч, в которых сине-бело-голубые одержали семь побед и три раза сыграли вничью. В предыдущем сезоне они одолели «быков» в гостях (1:0), а затем соперники поделили очки в Санкт-Петербурге (2:2).

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«Противостояния «Зенита» и «Краснодара» почти всегда получаются очень результативными. И несколько раз у меня даже заходили варианты, при которых обе команды должны были забить больше одного гола. Однако стоит учитывать, что предстоящая встреча станет матчем за лидерство в чемпионате, поэтому в этот раз такая ставка может не пройти. Я думаю, что «Зенит» выиграет, и предлагаю взять победу петербуржцев с общим тоталом голов больше 2.5», — заявил Нагучев.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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«Зенит» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 11 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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