«Зенит» — «Краснодар»: Нагучев считает, что команда Семака перехватит лидерство в таблице

11 ноября в 19.30 по московскому времени в 15-м туре РПЛ «Зенит» примет «Краснодар». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев.

В какой форме «Зенит»

«Зенит» постепенно находит свой лучший футбол. Победная серия сине-бело-голубых в РПЛ составляет четыре матча. На этом отрезке они обыграли «Сочи» (2:0), «Крылья Советов» (3:1), «Ахмат» (2:1) и «Балтику» (2:0). После 14 туров петербуржцы набрали 29 очков и идут на второй строчке в таблице. В свою очередь в FONBET Кубке России «Зенит» смог пробиться в плей-офф Пути РПЛ. На групповой стадии подопечные Сергея Семака дважды обыграли «Ахмат» (2:0 и 3:3, 4:2 пен.) и «Крылья Советов» (1:0 и 1:0), а также обменялись победами с «Балтикой» (0:1 и 2:1). Заработав 14 очков в шести турах, сине-бело-голубые заняли первое место.

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«Зенит» — самая результативная команда текущего сезона РПЛ (29 голов). В нападении петербуржцев прекрасно проявляет себя Матео Кассьерра, который с 11 мячами является лучшим бомбардиром чемпионата. Колумбиец отличился в двух последних встречах в РПЛ против «Ахмата» и «Балтики». Также в этих играх по голу забил Иван Сергеев.

В какой форме «Краснодар»

Захватив лидерство в четвертом туре, «Краснодар» продолжает возглавлять таблицу РПЛ. На данный момент команда опережает «Зенит» на два очка. В пяти предыдущих матчах в чемпионате на счету «быков» три победы, ничья и поражение. На этом отрезке они обыграли «Рубин» (2:0) и «Ростов» (3:2), свели к ничьей встречу с «Балтикой» (2:2), уступили ЦСКА (0:1) и взяли верх над «Крыльями Советов» (2:1). Значительный вклад в результаты «Краснодара» вносят Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, которые являются лучшими игроками в составе «быков» по системе «гол+пас». В активе Кордобы в чемпионате семь голов и ассист, а у Сперцяна шесть мячей и результативная передача.

Правда, в FONBET Кубке России результаты «Краснодара» скромнее. На групповом этапе подопечные Владимира Ивича финишировали на третьей позиции, обменявшись победами со «Спартаком» (1:2 и 3:2) и «Динамо» (3:4 и 1:1, 4:2 пен.) и дважды обыграв «Пари НН» (1:0 и 3:0). В результате этого «быки» не сумели пробиться в плей-офф Пути РПЛ и продолжат участие в турнире в Пути регионов.

«Зенит» — «Краснодар»: статистика личных встреч

В последний раз «Краснодар» победил «Зенит» в апреле 2018 года. С тех пор команды провели 10 очных встреч, в которых сине-бело-голубые одержали семь побед и три раза сыграли вничью. В предыдущем сезоне они одолели «быков» в гостях (1:0), а затем соперники поделили очки в Санкт-Петербурге (2:2).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Зенит» — «Краснодар» 11 ноября

«Противостояния «Зенита» и «Краснодара» почти всегда получаются очень результативными. И несколько раз у меня даже заходили варианты, при которых обе команды должны были забить больше одного гола. Однако стоит учитывать, что предстоящая встреча станет матчем за лидерство в чемпионате, поэтому в этот раз такая ставка может не пройти. Я думаю, что «Зенит» выиграет, и предлагаю взять победу петербуржцев с общим тоталом голов больше 2.5», — заявил Нагучев.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча можно поставить за коэффициент 2.30.

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