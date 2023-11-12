«Челси» готовится попасть под каток: у «Сити» пять побед подряд, у Холанна — семь голов в этих матчах
12 ноября в центральном матче 12-го тура чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне стартует в 19.30 по московскому времени со свистком арбитра Энтони Тэйлора. В России игра показана не будет.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 12 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ больше верят в действующего чемпиона. Победа «Манчестер Сити» оценена коэффициентом 1.68, вероятность такого исхода — примерно 59%. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Челси» — за 5.50 (16%).
Если лондонцам удастся остановить действующего чемпиона, сыграет 1Х за 2.20.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.97. В семи из восьми последних матчей с участием «Сити» прошел «верх».
Шикарный коэффициент на то, что «Челси» забьет хотя бы один мяч, — 1.62. Если же соперники обменяются результативными атаками, сыграет пари за 1.85.
Два и более гола в исполнении гостей доступны за 1.73, а один и менее — за 2.10.
Хотя бы одно попадание мяча в штангу или перекладину увеличит ставку в 2.37 раза.
Высока вероятность, что Эрлин Холанн отличится в 12-й раз в сезоне. Она оценена котировкой 1.85.
Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей
«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 12-го тура АПЛ 12 ноября 2023 года
Всего два года назад «Челси» и «Манчестер Сити» бились в финале Лиги чемпионов, и тогда это противостояние было действительно ярким и равным. Лондонцы победили 1:0 благодаря голу Хавертца и навлекли на себя проклятие — тот успех стал для них последним перед чередой неудач в очных матчах с «горожанами». Команда Гвардиолы выиграла шесть предыдущих встреч с общим счетом 10:0.
Удивительный факт: Эрлин Холанн принял участие в половине из этих игр, но до сих пор ни разу не поразил ворота синих. Кажется, предстоящая битва — лучшая возможность начать результативную серию. В пяти последних матчах во всех турнирах норвежец забил семь мячей, а «Сити» победил в каждом из них, в том числе разгромил «МЮ» (3:0).
«Челси» в последнем туре по счету легко победил «Тоттенхэм» — на тот момент лидера АПЛ (4:1). Но на самом деле этот матч никак нельзя занести коллективу Почеттино в актив, потому что решающий мяч синие забили при игре 11 против девяти. До этого «шпоры» уверенно сдерживали соперника, а в равных составах выглядели даже лучше него.
Этот выигрыш позволил «Челси» прервать серию из двух неудач в АПЛ — в конце октября они сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2) и проиграли «Брентфорду» (0:2). В общей сложности на счету лондонцев теперь четыре победы в чемпионате при трех ничьих и четырех поражениях. Десятое место отражает проблемность команды.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Сити»
«Сити» ярок в атаке: в пяти последних матчах забил 17 мячей и отличался не менее двух раз за 90 минут. А в чемпионате на счету Холанна и компании уже 28 голов, что является лучшим показателем турнира. В гостевых встречах статистика почти не провисает.
«Челси» же никак не может вылезти из ямы. Лондонцы с трудом побеждают вне зависимости от уровня соперников. В восьми из 11 встреч они пропустили как минимум один мяч, но против «Сити» эта статистика точно должна подскочить.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.73.
Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|0 : 0
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3