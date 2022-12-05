Русский вратарь совершил 21 сейв и помог клиенту букмекера выиграть 15 000 000 рублей
Пока внимание фанатов футбола приковывает чемпионат мира в Катаре, любители хоккея сосредоточились на родном виде спорта. А некоторые из них даже солидно обогащаются. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ не просто насладился игрой, но и собрал безупречный экспресс на четыре матча НХЛ, который принес ему 15 380 000 рублей. Сумма ставки составила 2 000 000 рублей, а итоговый коэффициент — 7.69.
Победный купон выглядит следующим образом:
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«Виннипег» — «Анахайм», Ф1(-1) — коэффициент 1.75 (счет — 5:2);
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«Коламбус» — «Детройт», ТБ 5.5 — 1.65 (2:4);
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«Баффало» — «Сан-Хосе», ТБ 5.5 — 1.55 (6:3);
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«Айлендерс» — «Чикаго», Ф1(-1) — 1.72 (3:0).
Итоговый коэффициент: 1.75 х 1.65 х 1.55 х 1.72 = 7.69.
«Сухарь» Семена Варламова довез экспресс
Автору экспресса пришлось понервничать уже на старте первого матча. Идущий в группе лидеров на Западе «Виннипег» принимал худшую команду конференции — «Анахайм». «Джетс» считались очевидными фаворитами, поэтому коэффициент на их победу в основное время был невысок. Игрок решил увеличить его с помощью форы — взял Ф1(-1) за 1.75. Однако к середине встречи счет был 0:2 в пользу «Дакс». Казалось, экспресс будет загублен, но хозяевам удался потрясающий камбэк — к третьему периоду они сравняли счет, а за пять минут до финальной сирены оформили отрыв в две шайбы. Гол Нэйта Шмидта на 59-й уже ничего не поменял — одна ставка зашла.
В матче «Коламбус» — «Детройт» необходимые шесть шайб были заброшены к 46-й минуте, а в игре «Баффало» — «Сан-Хосе» уже к 34-й. Оставалась встреча «Айлендерс» против бедствующего на Западе «Чикаго». Большая ответственность легла на плечи российского вратаря «Нью-Йорка» Семена Варламова — ему нужно было обеспечить победу команды с разницей в две шайбы.
Матч начался размеренно, и в первом периоде соперники не забросили ни одной шайбы. В душе у автора ставки наверняка возникло напряжение. Однако вторая 20-минутка оказалась определяющей: «Айлендерс» усилиями Мэтта Мартина, Зака Паризе и Брока Нельсона вырвался вперед на три шайбы. Варламову оставалось лишь не позволить сопернику вернуться в игру — и ему это удалось. 34-летний вратарь совершил 21 сейв, сыграл на ноль и был признан второй звездой дня. А автор экспресса стал обладателем 15 380 000 рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2