Прогнозы на спорт
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

5 декабря, 14:15

Русский вратарь совершил 21 сейв и помог клиенту букмекера выиграть 15 000 000 рублей

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Семен Варламов.
Фото Global Look Press
Счастливчик блестяще разобрался в четырех матчах НХЛ.

Пока внимание фанатов футбола приковывает чемпионат мира в Катаре, любители хоккея сосредоточились на родном виде спорта. А некоторые из них даже солидно обогащаются. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ не просто насладился игрой, но и собрал безупречный экспресс на четыре матча НХЛ, который принес ему 15 380 000 рублей. Сумма ставки составила 2 000 000 рублей, а итоговый коэффициент — 7.69.

Альваро Мората. Марокко — Испания: безупречная оборона африканцев дрогнет перед Моратой и Торресом

Победный купон выглядит следующим образом:

  • «Виннипег» — «Анахайм», Ф1(-1) — коэффициент 1.75 (счет — 5:2);

  • «Коламбус» — «Детройт», ТБ 5.5 — 1.65 (2:4);

  • «Баффало» — «Сан-Хосе», ТБ 5.5 — 1.55 (6:3);

  • «Айлендерс» — «Чикаго», Ф1(-1) — 1.72 (3:0).

Итоговый коэффициент: 1.75 х 1.65 х 1.55 х 1.72 = 7.69.

«Сухарь» Семена Варламова довез экспресс

Автору экспресса пришлось понервничать уже на старте первого матча. Идущий в группе лидеров на Западе «Виннипег» принимал худшую команду конференции — «Анахайм». «Джетс» считались очевидными фаворитами, поэтому коэффициент на их победу в основное время был невысок. Игрок решил увеличить его с помощью форы — взял Ф1(-1) за 1.75. Однако к середине встречи счет был 0:2 в пользу «Дакс». Казалось, экспресс будет загублен, но хозяевам удался потрясающий камбэк — к третьему периоду они сравняли счет, а за пять минут до финальной сирены оформили отрыв в две шайбы. Гол Нэйта Шмидта на 59-й уже ничего не поменял — одна ставка зашла.

В матче «Коламбус» — «Детройт» необходимые шесть шайб были заброшены к 46-й минуте, а в игре «Баффало» — «Сан-Хосе» уже к 34-й. Оставалась встреча «Айлендерс» против бедствующего на Западе «Чикаго». Большая ответственность легла на плечи российского вратаря «Нью-Йорка» Семена Варламова — ему нужно было обеспечить победу команды с разницей в две шайбы.

Сон Хын Мин в&nbsp;матче с&nbsp;Португалией. Бразилия — Южная Корея: Сон в одиночку не пройдет Маркиньоса и Алиссона

Матч начался размеренно, и в первом периоде соперники не забросили ни одной шайбы. В душе у автора ставки наверняка возникло напряжение. Однако вторая 20-минутка оказалась определяющей: «Айлендерс» усилиями Мэтта Мартина, Зака Паризе и Брока Нельсона вырвался вперед на три шайбы. Варламову оставалось лишь не позволить сопернику вернуться в игру — и ему это удалось. 34-летний вратарь совершил 21 сейв, сыграл на ноль и был признан второй звездой дня. А автор экспресса стал обладателем 15 380 000 рублей.

3
2
Читайте также
Хорваты — не пенсионеры: они моложе Аргентины с Бразилией и обновили состав ЧМ-2018
«Это подло!»: любовный треугольник теннисистки Соболенко, хоккеиста Кольцова и его жены
Госдеп США назвал цели Вашингтона в конфликте на Украине
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Сборная Бразилии посвятила победу над корейцами Пеле
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марокко — Испания: безупречная оборона африканцев дрогнет перед Моратой и Торресом

Португалия — Швейцария: Роналду и Эмболо ярко стартуют в плей-офф
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости