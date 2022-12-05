Русский вратарь совершил 21 сейв и помог клиенту букмекера выиграть 15 000 000 рублей

Счастливчик блестяще разобрался в четырех матчах НХЛ.

Пока внимание фанатов футбола приковывает чемпионат мира в Катаре, любители хоккея сосредоточились на родном виде спорта. А некоторые из них даже солидно обогащаются. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ не просто насладился игрой, но и собрал безупречный экспресс на четыре матча НХЛ, который принес ему 15 380 000 рублей. Сумма ставки составила 2 000 000 рублей, а итоговый коэффициент — 7.69.

Победный купон выглядит следующим образом:

«Виннипег» — «Анахайм», Ф1(-1) — коэффициент 1.75 (счет — 5:2);

«Коламбус» — «Детройт», ТБ 5.5 — 1.65 (2:4);

«Баффало» — «Сан-Хосе», ТБ 5.5 — 1.55 (6:3);

«Айлендерс» — «Чикаго», Ф1(-1) — 1.72 (3:0).

Итоговый коэффициент: 1.75 х 1.65 х 1.55 х 1.72 = 7.69.

«Сухарь» Семена Варламова довез экспресс

Автору экспресса пришлось понервничать уже на старте первого матча. Идущий в группе лидеров на Западе «Виннипег» принимал худшую команду конференции — «Анахайм». «Джетс» считались очевидными фаворитами, поэтому коэффициент на их победу в основное время был невысок. Игрок решил увеличить его с помощью форы — взял Ф1(-1) за 1.75. Однако к середине встречи счет был 0:2 в пользу «Дакс». Казалось, экспресс будет загублен, но хозяевам удался потрясающий камбэк — к третьему периоду они сравняли счет, а за пять минут до финальной сирены оформили отрыв в две шайбы. Гол Нэйта Шмидта на 59-й уже ничего не поменял — одна ставка зашла.

В матче «Коламбус» — «Детройт» необходимые шесть шайб были заброшены к 46-й минуте, а в игре «Баффало» — «Сан-Хосе» уже к 34-й. Оставалась встреча «Айлендерс» против бедствующего на Западе «Чикаго». Большая ответственность легла на плечи российского вратаря «Нью-Йорка» Семена Варламова — ему нужно было обеспечить победу команды с разницей в две шайбы.

Матч начался размеренно, и в первом периоде соперники не забросили ни одной шайбы. В душе у автора ставки наверняка возникло напряжение. Однако вторая 20-минутка оказалась определяющей: «Айлендерс» усилиями Мэтта Мартина, Зака Паризе и Брока Нельсона вырвался вперед на три шайбы. Варламову оставалось лишь не позволить сопернику вернуться в игру — и ему это удалось. 34-летний вратарь совершил 21 сейв, сыграл на ноль и был признан второй звездой дня. А автор экспресса стал обладателем 15 380 000 рублей.