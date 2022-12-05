Марокко — Испания: безупречная оборона африканцев дрогнет перед Моратой и Торресом
6 декабря сборная Испании постарается оправдать финиш на втором месте в группе чемпионата мира — в 1/8 финала она сыграет с Марокко. Встреча состоится на стадионе «Эдьюкейшн сити» в городе Эр-Райян и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», а также сайт matchtv.ru. Трансляция стартует в 17.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Марокко — Испания 6 декабря 2022 года
Испания — фаворит матча у аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Взять ее победу в основное время можно с коэффициентом 1.63, что приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех Марокко — за 6.60 (13%).
Африканцы идут на серии из 10 матчей без поражений. Вариант 1Х оценен котировкой 2.43.
Эксперты считают, что команды сыграют от обороны и не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.35, ТМ 2.5 — за 1.67.
Марокканцы очень хороши в обороне — пропустили только в трех из последних 10 встреч. На то, что Испания не забьет, коэффициент довольно большой — 4.50. А вот на гол самих африканцев предложено поставить за 1.83, на отсутствие забитого мяча — за 1.98.
Вариант «обе забьют» идет за 2.30, противоположный исход — за 1.62.
Альваро Мората отличился во всех трех матчах турнира. Считаете, что его фамилия снова высветится на табло? Гол испанского форварда идет за 2.40. У Марокко за 5.00 можно взять результативное действие Хакима Зиеша и Эссефа Эн-Несири.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Марокко — Испания: прогноз и анализ матча ЧМ 6 декабря 2022 года
Сборная Испании довольно неоднозначно провела групповой этап. Команда Луиса Энрика испугала конкурентов разгромной победой над Коста-Рикой, превратив в гол каждый из семи ударов в створ. Однако в матче с Германией она была уже далеко не так хороша: испанцы вышли вперед по истечении часа и бросили играть — немцы наказали их за халатность (1:1).
В последней встрече «Красная фурия» была абсолютным фаворитом противостояния с Японией, но снова упустила победу. Не обошлось без обвинений в заговоре. Очевидно, второе место в квартете устраивало испанцев больше, чем первое: в 1/8 их соперником становилась сборная Марокко, а не Хорватии, а в 1/4 не нужно было играть с Бразилией — максимум с Португалией. Плюс был шанс оставить без плей-офф Германию. Чемпионы мира-2010 им воспользовались.
Для Испании это было второе поражение в этом году после такого же сенсационного от Швейцарии в Лиге наций (1:2). А вот другие результаты у «Фурии роха» на уровне: они победили в семи встречах из 12 и забили в каждом проведенном матче. Последний факт особенно важен перед битвой со сборной Марокко, которая пропустила только в трех играх из последних десяти.
Африканцы очень мощно провели групповой этап ЧМ: сдержали хорватов (0:0), по делу расправились с Бельгией (2:0) и обыграли Канаду (2:1). Единственный мяч в их ворота влетел в результате автогола. На то, что кто-то забьет в свои в предстоящей встрече, котировка — 6.00.
Прогноз и ставка на матч Марокко — Испания
Не стоит недооценивать Марокко, но и рассчитывать, что Испания будет великодушна, тоже не надо. По сути, она включилась на этом турнире только на полтора матча, обеспечила результат и уснула до плей-офф — пора просыпаться.
Хотя в последних десяти встречах сборная Марокко пропустила всего четыре мяча (один из них — автогол), ее оборона не является таким уж образцом для подражания. Например, продвинутая статистика говорит о том, что на групповом этапе соперники должны были забить ей не меньше трех раз. Плюс в начале года она часто пропускала: от Габона, Конго, Египта, Малави и ЮАР, а США вообще победили 3:0. В большинстве этих встреч марокканцы играли основным составом.
У Испании шикарная линия атаки с одним из лучших наконечников турнира — Альваро Моратой. Форвард «Атлетико» забил во всех трех матчах, хотя только с японцами вышел в старте. Два гола на счету Феррана Торреса, 1+1 у Дани Ольмо. Эти ребята способны забить несколько мячей, как это случилось четыре года назад в России. Правда, тогда матч завершился 2:2.
Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 2.22.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2