Португалия — Швейцария: Роналду и Эмболо ярко стартуют в плей-офф
6 декабря состоятся заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. В одном из них Португалия на стадионе «Лусаил» встретится со Швейцарией. Игра начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Португалия — Швейцария 6 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают португальцев фаворитами матча: поставить на победу команды Фернанду Сантуша в основное время можно с коэффициентом 1.95, что составляет примерно 50% вероятности. Успех «Красных крестоносцев» предложен с котировкой 4.50 (21%), даже ничья идет за меньшие 3.40 (29%).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• победа Португалии 1:0 оценена в 5.70;
• ничья 1:1 доступна за 6.50;
• успех португальцев 2:0 — за 7.50.
Команды с 2016-го провели пять официальных матчей: дважды встретились в квалификации ЧМ и трижды в Лиге наций. Три победы на счету Португалии и две — у Швейцарии. На то, что в предстоящем матче коллектив Мурата Якина не уступит как минимум по итогам 90 минут, можно поставить с коэффициентом 1.95.
Аналитики не ждут результативной игры, хотя за обе команды выступают топовые атакующие игроки: у Португалии есть Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Жоау Феликс, у Швейцарии — Бриль Эмболо, Харис Сеферович и Джердан Шакири. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.70.
Португалия — Швейцария: прогноз и анализ матча чемпионата мира 6 декабря 2022 года
В июне 2022-го сборные провели два матча на групповом этапе Лиги наций. Игры прошли с разницей в неделю, но закончились совсем по-разному: в первой встрече Португалия разгромила «Красных крестоносцев» (4:0), во второй Швейцария взяла реванш — минимально выиграла (1:0).
Обе команды подходят к очной встрече с большим числом травмированных. У Португалии точно не сыграют основной левый защитник Нуно Мендеш и опорник Данилу Перейра. Мендеш получил повреждение в матче с Уругваем и вряд ли вообще выйдет на поле в 2022-м, Перейра сломал три ребра на тренировке и тоже уже не выступит в Катаре. Также под вопросом участие Отавио: полузащитник начал турнир в основе, но получил мышечное повреждение в первом туре группового этапа и больше не появлялся на поле.
У Швейцарии под вопросом участие двух ключевых игроков обороны — вратаря Яна Зоммера и центрального защитника Нико Эльведи. Оба простудились и не играли с Сербией. Также проблемы с бедром у опытного Джердана Шакири, но, по словам тренера, вингер готов играть.
Португалия на этом чемпионате мира впечатляет игрой в атаке: за три тура группового этапа оформила шесть голов — в среднем по два мяча за матч. В шикарной форме находится Бруну Фернандеш, который набрал уже 2+2 по системе гол+пас. Состояние ключевых исполнителей — важный фактор в матчах на вылет.
ИТБ1 (1.5) можно взять за 2.10, ИТМ1(1.5) идет за 1.73.
Швейцария вонзила четыре мяча, но сразу три из них — в матче с Сербией. Команду тащат Эмболо и Шакири, у которых по два результативных действия.
Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Португалия — Швейцария 6 декабря 2022 года
Обе команды имеют хороший атакующий потенциал: португальцы отличились в каждом матче турнира, швейцарцы не вскрыли только мощную Бразилию. В Лиге наций они без проблем забивали Испании, Чехии и той же Португалии.
Травмы не затронули игроков атаки, зато скосили оборонительных футболистов — особенно критична ситуация у Швейцарии. Но Эльведи и Зоммер все же могут оправиться от простуды к матчу 1/8 финала. Хотя и без потерь сборные выступали в Катаре ненадежно: пропустили в двух играх из трех на групповом этапе. А португальцы вовсе дважды получили по два гола.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2