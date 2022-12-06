Блахович — Анкалаев: у России будет еще один чемпион в UFC?
В главном бою турнира UFC 282 встретятся претенденты на вакантный пояс в полутяжелом весе — поляк Ян Блахович и россиянин Магомед Анкалаев. Ивент пройдет в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» ранним утром 11 декабря. Сайт matchtv.ru покажет главный кард турнира с 6.00 по московскому времени, на телеканале «Матч! Боец» трансляция стартует в 1.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на бой UFC Блахович — Анкалаев 11 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Магомеда серьезным фаворитом: поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.38, что составляет примерно 70% вероятности. Выигрыш Блаховича предложен за 3.20 (29%), ничья идет с традиционной для ММА котировкой 70.0 (1%).
Также можно попробовать угадать, каким образом закончится поединок. Например, досрочная победа любого бойца доступна за 1.45, обратная ставка идет за 2.63. У обоих спортсменов серьезная часть побед в UFC добыта именно нокаутами.
Аналитики предполагают, что бой закончится в чемпионских отрезках. Тотал больше 3.5 раунда можно взять за 1.90, ТМ 3.5 — за 1.84.
Зато эксперты почти не верят, что поединок завершится судейским решением. Победа Блаховича по очкам предложена с фантастической котировкой 8.00, на Анкалаева этот рынок доступен за 4.20.
Блахович — Анкалаев: прогноз и анализ боя UFC 11 декабря 2022 года
Россиянин подходит к поединку серьезным фаворитом. Для 30-летнего бойца заруба с поляком — 11-я в UFC, из которых он проиграл лишь одну в дебюте. То поражение Полу Крейгу в марте 2018-го — вообще единственное в профессиональной карьере Магомеда. Победная серия перед чемпионским боем составила девять поединков. Самые статусные жертвы Анкалаева — представители топ-10 полутяжелого веса Энтони Смит, Никита Крылов и Волкан Оздемир.
Анкалаев — яркий ударник. 10 из 18 побед (56%) за карьеру россиянин оформил нокаутами либо техническими нокаутами. Остальные восемь ему отдали судьи, сабмишенами Магомед не выиграл ни разу.
Россиянин особенно и не лезет в борьбу: в среднем за 15 минут в октагоне он проводит 0.94 попытки тейкдауна, но при этом выстреливает 3.64 акцентированными ударами за минуту — однозначный перевес в сторону ударной техники. При этом Анкалаев отлично защищается от попыток соперников затащить его в партер: 86% вражеских тейкдаунов Магомед блокирует.
Последний бой в UFC россиянин выиграл ярким нокаутом против Энтони Смита во втором раунде. Ждете от мощного панчера еще одну досрочную победу? Этот рынок доступен за 1.75.
Блахович тоже проводит бои в стойке, хотя в начале карьеры часто побеждал приемами. Правда, после дебюта в UFC поляк лишь однажды финишировал соперника сабмишеном. Зато оформил пять побед нокаутами. В среднем за минуту Ян выбрасывает 3.55 удара — примерно на одном уровне с Анкалаевым. Также Блахович оформляет 1.08 попытки тейкдауна за 15 минут в клетке и 0.27 попытки сабмишена.
Блахович уже владел поясом полутяжелого веса: в сентябре 2020-го вырубил Доминика Рейеса и подобрал вакантный титул. Далее провел защиту от Исраэля Адесаньи, но следом проиграл удушающим Гловеру Тейшейре.
Прогноз и ставка на бой Блахович — Анкалаев 11 декабря 2022 года
Оба бойца обладают хорошей ударной техникой, от которой пострадали несколько сильных соперников. При этом в последнее время они редко проводят долгие поединки: Анкалаев в трех в UFC вырубил оппонентов в первом раунде, а в крайнем бою уложил Энтони Смита во второй пятиминутке. Из последних девяти поединков Блаховича в организации дольше трех раундов продлились лишь два боя.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 раунда за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2