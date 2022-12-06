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6 декабря, 14:15

Блахович — Анкалаев: у России будет еще один чемпион в UFC?

Прогноз и ставка на бой UFC Ян Блахович — Магомед Анкалаев 11 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press
Шансы велики.

В главном бою турнира UFC 282 встретятся претенденты на вакантный пояс в полутяжелом весе — поляк Ян Блахович и россиянин Магомед Анкалаев. Ивент пройдет в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» ранним утром 11 декабря. Сайт matchtv.ru покажет главный кард турнира с 6.00 по московскому времени, на телеканале «Матч! Боец» трансляция стартует в 1.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Блахович — Анкалаев 11 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Магомеда серьезным фаворитом: поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.38, что составляет примерно 70% вероятности. Выигрыш Блаховича предложен за 3.20 (29%), ничья идет с традиционной для ММА котировкой 70.0 (1%).

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Также можно попробовать угадать, каким образом закончится поединок. Например, досрочная победа любого бойца доступна за 1.45, обратная ставка идет за 2.63. У обоих спортсменов серьезная часть побед в UFC добыта именно нокаутами.

Аналитики предполагают, что бой закончится в чемпионских отрезках. Тотал больше 3.5 раунда можно взять за 1.90, ТМ 3.5 — за 1.84.

Зато эксперты почти не верят, что поединок завершится судейским решением. Победа Блаховича по очкам предложена с фантастической котировкой 8.00, на Анкалаева этот рынок доступен за 4.20.

Блахович — Анкалаев: прогноз и анализ боя UFC 11 декабря 2022 года

Россиянин подходит к поединку серьезным фаворитом. Для 30-летнего бойца заруба с поляком — 11-я в UFC, из которых он проиграл лишь одну в дебюте. То поражение Полу Крейгу в марте 2018-го — вообще единственное в профессиональной карьере Магомеда. Победная серия перед чемпионским боем составила девять поединков. Самые статусные жертвы Анкалаева — представители топ-10 полутяжелого веса Энтони Смит, Никита Крылов и Волкан Оздемир.

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Анкалаев — яркий ударник. 10 из 18 побед (56%) за карьеру россиянин оформил нокаутами либо техническими нокаутами. Остальные восемь ему отдали судьи, сабмишенами Магомед не выиграл ни разу.

Россиянин особенно и не лезет в борьбу: в среднем за 15 минут в октагоне он проводит 0.94 попытки тейкдауна, но при этом выстреливает 3.64 акцентированными ударами за минуту — однозначный перевес в сторону ударной техники. При этом Анкалаев отлично защищается от попыток соперников затащить его в партер: 86% вражеских тейкдаунов Магомед блокирует.

Последний бой в UFC россиянин выиграл ярким нокаутом против Энтони Смита во втором раунде. Ждете от мощного панчера еще одну досрочную победу? Этот рынок доступен за 1.75.

Блахович тоже проводит бои в стойке, хотя в начале карьеры часто побеждал приемами. Правда, после дебюта в UFC поляк лишь однажды финишировал соперника сабмишеном. Зато оформил пять побед нокаутами. В среднем за минуту Ян выбрасывает 3.55 удара — примерно на одном уровне с Анкалаевым. Также Блахович оформляет 1.08 попытки тейкдауна за 15 минут в клетке и 0.27 попытки сабмишена.

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Блахович уже владел поясом полутяжелого веса: в сентябре 2020-го вырубил Доминика Рейеса и подобрал вакантный титул. Далее провел защиту от Исраэля Адесаньи, но следом проиграл удушающим Гловеру Тейшейре.

Прогноз и ставка на бой Блахович — Анкалаев 11 декабря 2022 года

Оба бойца обладают хорошей ударной техникой, от которой пострадали несколько сильных соперников. При этом в последнее время они редко проводят долгие поединки: Анкалаев в трех в UFC вырубил оппонентов в первом раунде, а в крайнем бою уложил Энтони Смита во второй пятиминутке. Из последних девяти поединков Блаховича в организации дольше трех раундов продлились лишь два боя.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 раунда за 1.84.

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