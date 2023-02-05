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«Краснодар» — «Спартак»: Соболев и Сперцян выведут результативность команд на новый уровень

Прогноз и ставка на матч Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 6 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
Пока в товарищеских матчах соперники забивают не очень много.

6 февраля в Абу-Даби состоится матч Зимнего Кубка РПЛ, в котором «Краснодар» сразится со «Спартаком». В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.50 по московскому времени, а стартовый свисток прозвучит в 20.00 мск.

Товарищеские матчи. Клубы.
06 февр, 20:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Краснодар
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 6 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение москвичам. На победу «Спартака» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.20, вероятность такого исхода — примерно 45%. Ничья оценена в 3.60 (24%), успех «Спартака» — в 3.20 (31%).

Если вам кажется, что «быки» не проиграют красно-белым, возьмите 1Х за 1.67.

Выберите один из множества вариантов для ставки на количество голов:

  • тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30;

  • ТБ 3.5 — за 2.50, ТМ 3.5 — за 1.50;

Кто откроет счет в матче? «Краснодар» — 2.22, «Спартак» — 1.80, никто — 14.5.

На обмен голами котировка — 1.54. В последних пяти очных матчах краснодарцы и москвичи неизменно вскрывали оборону друг друга.

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На то, что обе забьют хотя бы в одном тайме, коэффициент внушительнее — 1.86.

Результативную ничью предложено оформить за 4.70, победу одной из команд в один мяч — за 2.34.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.10.

Успех хозяев в матче доступен за 2.16, гостей — за 1.70.

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Зимнего Кубка РПЛ 6 февраля 2023 года

Команды по-разному стартовали в Зимнем Кубке РПЛ, но при этом показали одинаково незрелищный футбол. «Спартак» в первом матче в день рождения Валерия Карпина сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) и победил лишь по пенальти, а «Краснодар» днем позднее минимально обыграл «Сочи» (1:0). В результате именно «быки» возглавили таблицу турнира.

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Для южан это была вторая товарищеская игра в новом году — ранее команда Владимира Ивича также со счетом 1:0 одолела узбекистанский «Бунедкор». «Спартак», в свою очередь, расправился в двух встречах с АГМК (3:1) и с болгарским «Ботевом» (1:0). Результативность команд в этих матчах не отражает то, как они действовали ранее: например, красно-белые — вторые по голам в РПЛ. В 17 турах они забили 40 мячей — в среднем это 2.35 за 90 минут. У «Краснодара» 31 гол (1.82 за игру), но это тоже неплохой показатель — шестой в чемпионате.

На то, что москвичи в предстоящей встрече забьют больше одного мяча, котировка — 1.84. У краснодарцев то же условие идет за 2.27.

Вероятно, на голевые подвиги команд в большей степени влияют кадровые проблемы. У «Спартака» на сборе нет Квинси Промеса — лидера команды и главного бомбардира РПЛ (14 голов). У «Краснодара» появились два новичка — нападающий Кобнан Мозес и полузащитник Кади, но обоим нужно адаптироваться.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»

«Спартак» и «Краснодар» в последние годы играют друг с другом очень результативно. В первом круге этого сезона они закончили 4:1 в пользу красно-белых, а в четырех матчах до этого пробивали «верх» через «обе забьют».

На сборах команды забивают не очень много, но уровень сопротивления в ближайшей встрече должен их пробудить. Одно дело противостоять «Сочи» и «Ростову», а другое — сопернику из числа топ-команд РПЛ. Тем более у соперников по-прежнему в обойме есть классные нападающие: у «Спартака» это Соболев (7+5 в чемпионате), а у «Краснодара» — Сперцян (9+6) и Кордоба (5+2).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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