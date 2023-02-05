«Краснодар» — «Спартак»: Соболев и Сперцян выведут результативность команд на новый уровень
6 февраля в Абу-Даби состоится матч Зимнего Кубка РПЛ, в котором «Краснодар» сразится со «Спартаком». В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.50 по московскому времени, а стартовый свисток прозвучит в 20.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 6 февраля 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение москвичам. На победу «Спартака» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.20, вероятность такого исхода — примерно 45%. Ничья оценена в 3.60 (24%), успех «Спартака» — в 3.20 (31%).
Если вам кажется, что «быки» не проиграют красно-белым, возьмите 1Х за 1.67.
Выберите один из множества вариантов для ставки на количество голов:
Кто откроет счет в матче? «Краснодар» — 2.22, «Спартак» — 1.80, никто — 14.5.
На обмен голами котировка — 1.54. В последних пяти очных матчах краснодарцы и москвичи неизменно вскрывали оборону друг друга.
На то, что обе забьют хотя бы в одном тайме, коэффициент внушительнее — 1.86.
Результативную ничью предложено оформить за 4.70, победу одной из команд в один мяч — за 2.34.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.10.
Успех хозяев в матче доступен за 2.16, гостей — за 1.70.
«Краснодар» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Зимнего Кубка РПЛ 6 февраля 2023 года
Команды по-разному стартовали в Зимнем Кубке РПЛ, но при этом показали одинаково незрелищный футбол. «Спартак» в первом матче в день рождения Валерия Карпина сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) и победил лишь по пенальти, а «Краснодар» днем позднее минимально обыграл «Сочи» (1:0). В результате именно «быки» возглавили таблицу турнира.
Для южан это была вторая товарищеская игра в новом году — ранее команда Владимира Ивича также со счетом 1:0 одолела узбекистанский «Бунедкор». «Спартак», в свою очередь, расправился в двух встречах с АГМК (3:1) и с болгарским «Ботевом» (1:0). Результативность команд в этих матчах не отражает то, как они действовали ранее: например, красно-белые — вторые по голам в РПЛ. В 17 турах они забили 40 мячей — в среднем это 2.35 за 90 минут. У «Краснодара» 31 гол (1.82 за игру), но это тоже неплохой показатель — шестой в чемпионате.
На то, что москвичи в предстоящей встрече забьют больше одного мяча, котировка — 1.84. У краснодарцев то же условие идет за 2.27.
Вероятно, на голевые подвиги команд в большей степени влияют кадровые проблемы. У «Спартака» на сборе нет Квинси Промеса — лидера команды и главного бомбардира РПЛ (14 голов). У «Краснодара» появились два новичка — нападающий Кобнан Мозес и полузащитник Кади, но обоим нужно адаптироваться.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»
«Спартак» и «Краснодар» в последние годы играют друг с другом очень результативно. В первом круге этого сезона они закончили 4:1 в пользу красно-белых, а в четырех матчах до этого пробивали «верх» через «обе забьют».
На сборах команды забивают не очень много, но уровень сопротивления в ближайшей встрече должен их пробудить. Одно дело противостоять «Сочи» и «Ростову», а другое — сопернику из числа топ-команд РПЛ. Тем более у соперников по-прежнему в обойме есть классные нападающие: у «Спартака» это Соболев (7+5 в чемпионате), а у «Краснодара» — Сперцян (9+6) и Кордоба (5+2).
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2