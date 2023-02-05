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«Верона» — «Лацио»: Иммобиле прокачает личную статистику в игре с аутсайдером

Прогноз и ставка на матч серии А «Верона» — «Лацио» 6 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Чиро Иммобиле.
Фото Global Look Press
У Чиро 7+3 в этом сезоне Серии А.

6 февраля в 21-м туре чемпионата Италии «Лацио» сразится в гостях с «Вероной». Игра пройдет на стадионе «Маркантонио Бентегоди» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Главный арбитр — Джованни Айрольди.

Италия. Серия А. 21-й тур
06 февр, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Лацио

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Верона» — «Лацио» 6 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Лацио» фаворитом встречи. На победу команды из Рима можно поставить за 2.00, что примерно 50% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех «Вероны» — за 4.00 (22%).

В пяти последних матчах против «орлов» веронцы добыли две победы и один раз сыграли вничью. На то, что они не уступят в предстоящей встрече, котировка — 1.86.

«Верх» по голам в предстоящей игре идет за 2.10, «низ» — за 1.79.

Обмен результативными ударами можно оформить за 1.93, вариант «обе забьют — нет» — за 1.87.

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На то, что одна из команд забьет дважды подряд, коэффициент — 1.90. Противоположный исход оценен в 1.83.

Считаете, что «Лацио» откроет счет и победит? Сделайте ставку на такой результат за 2.15.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 и победа римлян 1:0 идет за 6.40;

  • 2:0 в пользу гостей доступны за 8.30.

«Верона» — «Лацио»: прогноз и анализ матча 21-го тура серии А 6 февраля 2023 года

«Лацио» не проигрывал пять матчей подряд: с 8 января римляне одержали три «сухие» победы и дважды сыграли вничью. Однако серия прервалась в кубковой встрече против «Ювентуса» (0:1). При этом команда Сарри проиграла абсолютно заслуженно — не придумала ничего, кроме пары дальних ударов, при этом много позволяла сопернику у своих ворот. Туринцы пять раз попали в створ против одного точного выстрела у римлян.

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Такая статистика удивляет, потому что в предыдущие недели «Лацио» был хорош, например, забил четыре мяча «Милану». В том числе благодаря этому успеху и снятию 15 очков с «Ювентуса» римляне поднялись на третье место в таблице. На их счету 11 побед, пять ничьих и четыре поражения в 20 турах. Команда Сарри — одна из самых результативных в турнире: 36 голов — 1.8 мяча за игру.

Почти половину из 38 очков «Лацио» набрал в гостях — 17 баллов. При этом римляне пропустили на чужом поле меньше всех в чемпионате — всего шесть мячей, это в среднем 0.66 за игру. На то, что «Верона» не забьет в ворота «орлов», котировка — 2.55.

«Мастифы» занимают в серии А лишь 18-е место и отстают от идущей впереди «Специи» на пять баллов. Команда Марко Заффарони остается в зоне вылета, даже несмотря на приличные результаты в январе — в пяти матчах ее добыто восемь очков (две победы и ничьи плюс минимальное поражение от «Интера»). Главная проблема «Вероны» — игра в обороне. В 20 матчах она пропустила 32 мяча — хуже статистика только у «Сампдории» (34), «Кремонезе» (35) и «Салернитаны» (38).

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Прогноз и ставка на матч «Верона» — «Лацио»

Несмотря на поражение от «Ювентуса», игроки «Лацио» должны быть на позитиве, ведь у них все здорово складывается в чемпионате. Команда активно борется за место в Лиге чемпионов и показывает в турнире неплохие результаты: выиграла три из пяти матчей и дважды сыграла вничью. Плюс в состав вернулся лидер и лучший нападающий клуба Чиро Иммобиле — на его счету семь голов и три ассиста.

«Верона» болтается внизу таблицы и даже при наличии неплохих результатов в последнее время не создаст «Лацио» проблем. Римляне выиграли четыре из пяти прошлых выездов к веронцам.

Рекомендуемая ставка: П2 за 2.00.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Факел – Химки
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 16 1 3
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