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Шевченко сразится за первый титул ATP. Умбер фаворит, но россиянин точно даст бой

Прогноз на матч ATP Метц Уго Умбер — Александр Шевченко 11 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Александр Шевченко.
Фото Global Look Press

11 ноября во французском Метце состоится финал турнира ATP категории 250, в котором россиянин Александр Шевченко сразится с местным теннисистом Уго Умбером. Решающий матч начнется в 18.30 по московскому времени, в прямом эфире в России он показан не будет. Прежде теннисисты между собой не встречались.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet назначили фаворитом француза. Победа Умбера оценена коэффициентом 1.37, вероятность такого поворота событий — примерно 73%. Успех Шевченко котируется за 3.09 (27%).

Эксперты убеждены, что Уго окажется сильнее в двух сетах. Его триумф 2:0 идет за 1.99.

Если же вы ждете, что Александр возьмет хотя бы партию, оформите ФС2(+1.5) за 1.77.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.90, ТМ 22.5 — в 1.89.

Победа Шевченко с форой (+3.5) гейма предложена за 1.93. Если Умбер выиграет с разницей минимум в четыре гейма, сыграет коэффициент 1.86.

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Прогноз и ставка на матч Уго Умбер — Александр Шевченко

Шевченко поборется за первый титул в рамках ATP, но соперник его ждет очень непростой — левша Умбер сыграет перед родной публикой и получит серьезный энергетический заряд. Однако россиянин на этой неделе показывает очень скоростной и агрессивный теннис с элементами красоты: много укорачивает, меняет темп и тд.

Букмекеры отдали французу слишком серьезное предпочтение, но Александр точно может дать ему бой. На этой неделе он уже победил Хачанова, а за последнее время обыгрывал Фритца, Вавринку и других ярких игроков.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 22.5 гейма за 1.90.

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«Локомотив» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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