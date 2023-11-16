Алькарас победил Рублева, но не гарантировал себе плей-офф Итогового турнира. Его судьба в руках Медведева
17 ноября в заключительном туре группового этапа Итогового турнира года ATP россиянин Даниил Медведев сразится с экс первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча начнется в 16.35 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 2:2.
Коэффициенты букмекеров на матч ATP Finals Карлос Алькарас — Даниил Медведев 17 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Алькараса фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 61% вероятности исхода. Успех Медведева котируется за 2.25 (39%).
Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество геймов:
На то, что Медведев победит с форой (+2.5), котировка — 1.75. Если же считаете, что Алькарас выиграет с разницей более трех геймов, возьмите Ф1(-2.5) за 1.95.
Выигрыш испанца со счетом 2:0 по сетам — наиболее вероятный исход встречи, считают эксперты. Такой результат увеличит сумму ставки в 2.65 раза.
Есть интересные варианты: «оба игрока выиграют сет, а матч заберет Медведев» за 4.50 или «оба игрока выиграют сет, а матч заберет Алькарас» за 3.70.
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Карлос Алькарас — Даниил Медведев: прогноз и анализ матча ATP Finals 17 ноября 2023 года
Медведев шикарно стартовал на Итоговом турнире, подтвердив статус третьего фаворита: в первом матче Даниил разгромил Рублева (6:4, 6:2), а во втором в пятый раз за сезон расправился со Зверевым (7:6, 6:4). Таким образом россиянин первым гарантировал себе место в плей-офф и теперь может выбрать — отдохнуть ли в третьем туре или выбить одного из главных соперников.
Алькарас в этом сезоне был великолепен, но только не в самом его конце. Испанец проиграл в Шанхае Димитрову, вылетел в первом раунде Парижа от Сафиуллина, а в дебюте ATP Finals оступился о Зверева. В этой серии неудач затесалось повреждение, которое не позволило Карлосу идеально подготовиться к турниру. Медведеву предоставлена прекрасная возможность снова обыграть испанца.
Счет личного противостояния сейчас равный (2:2), но последний матч остался за россиянином — на US Open Даниил выбил Карлоса в четырех сетах. Тем самым он отомстил за два поражения в этом году: Алькарас оказался сильнее в финале Индиан-Уэллса и полуфинале Уимблдона.
Что касается раскладов, то победа Медведева позволит ему занять первое место в группе и поможет улучшить свой же рекорд. Выиграв у Зверева, Даниил одержал 12-ю победу над топ-10 в сезоне и обошел по этому показателю Кафельникова, у которого в 1994-м накопилось 11 успешных матчей с представителями десятки.
Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Даниил Медведев
С одной стороны, Медведеву было бы неплохо отдохнуть перед полуфиналом, сыграв на 50% от своих возможностей. Но с другой стороны, 300 рейтинговых очков и дополнительные призовые за победу на дороге не валяются. Плюс известно, что Даниил — максималист, который не захочет упустить возможность выбить Карлоса из борьбы.
Испанец сейчас не в лучшей форме, что доказал его матч со Зверевым, проигранный с гандикапа в сет. Да и покрытие лучше подходит Даниилу, так что вероятность его победы достаточно высока.
Рекомендуемая ставка: Ф2(+2.5) за 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3