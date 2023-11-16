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16 ноября, 23:55

Алькарас победил Рублева, но не гарантировал себе плей-офф Итогового турнира. Его судьба в руках Медведева

Прогноз и ставка на матч ATP Finals Карлос Алькарас — Даниил Медведев 17 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Даниил в этом году уже побеждал испанца.

17 ноября в заключительном туре группового этапа Итогового турнира года ATP россиянин Даниил Медведев сразится с экс первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча начнется в 16.35 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 2:2.

Коэффициенты букмекеров на матч ATP Finals Карлос Алькарас — Даниил Медведев 17 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Алькараса фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 61% вероятности исхода. Успех Медведева котируется за 2.25 (39%).

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Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество геймов:

  • тотал больше 21.5 гейм идет за 1.57, ТМ 21.5 — за 2.25;

  • ТБ 22.5 — за 1.85, ТМ 22.5 — за 1.95.

На то, что Медведев победит с форой (+2.5), котировка — 1.75. Если же считаете, что Алькарас выиграет с разницей более трех геймов, возьмите Ф1(-2.5) за 1.95.

Выигрыш испанца со счетом 2:0 по сетам — наиболее вероятный исход встречи, считают эксперты. Такой результат увеличит сумму ставки в 2.65 раза.

Есть интересные варианты: «оба игрока выиграют сет, а матч заберет Медведев» за 4.50 или «оба игрока выиграют сет, а матч заберет Алькарас» за 3.70.

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Карлос Алькарас — Даниил Медведев: прогноз и анализ матча ATP Finals 17 ноября 2023 года

Медведев шикарно стартовал на Итоговом турнире, подтвердив статус третьего фаворита: в первом матче Даниил разгромил Рублева (6:4, 6:2), а во втором в пятый раз за сезон расправился со Зверевым (7:6, 6:4). Таким образом россиянин первым гарантировал себе место в плей-офф и теперь может выбрать — отдохнуть ли в третьем туре или выбить одного из главных соперников.

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Алькарас в этом сезоне был великолепен, но только не в самом его конце. Испанец проиграл в Шанхае Димитрову, вылетел в первом раунде Парижа от Сафиуллина, а в дебюте ATP Finals оступился о Зверева. В этой серии неудач затесалось повреждение, которое не позволило Карлосу идеально подготовиться к турниру. Медведеву предоставлена прекрасная возможность снова обыграть испанца.

Счет личного противостояния сейчас равный (2:2), но последний матч остался за россиянином — на US Open Даниил выбил Карлоса в четырех сетах. Тем самым он отомстил за два поражения в этом году: Алькарас оказался сильнее в финале Индиан-Уэллса и полуфинале Уимблдона.

Что касается раскладов, то победа Медведева позволит ему занять первое место в группе и поможет улучшить свой же рекорд. Выиграв у Зверева, Даниил одержал 12-ю победу над топ-10 в сезоне и обошел по этому показателю Кафельникова, у которого в 1994-м накопилось 11 успешных матчей с представителями десятки.

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Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Даниил Медведев

С одной стороны, Медведеву было бы неплохо отдохнуть перед полуфиналом, сыграв на 50% от своих возможностей. Но с другой стороны, 300 рейтинговых очков и дополнительные призовые за победу на дороге не валяются. Плюс известно, что Даниил — максималист, который не захочет упустить возможность выбить Карлоса из борьбы.

Испанец сейчас не в лучшей форме, что доказал его матч со Зверевым, проигранный с гандикапа в сет. Да и покрытие лучше подходит Даниилу, так что вероятность его победы достаточно высока.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+2.5) за 1.75.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 12
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