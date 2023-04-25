В последних четырех встречах нападающие оживились и забили пять мячей.

26 апреля в ответном полуфинале Кубка Италии «Интер» примет «Ювентус». Команды сойдутся на стадионе «Джузеппе Меацца» в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Первая игра завершилась вничью — 1:1.

Коэффициенты букмекеров на полуфинал Кубка Италии «Интер» — «Ювентус» февраля 2023 года

Букмекеры назвали фаворитом «Интер». Взять триумф команды Симоне Индзаги можно за 2.08, что соответствует приблизительно 47% вероятности исхода. «Мирный» итог доступен за 3.41 (28%), успех «Юве» — за 3.76 (25%).

После результативной ничьей в первом матче эксперты рассматривают нерадзурри как наиболее вероятного участника финала Кубка Италии. На выигрыш хозяев по итогам противостояния дана котировка 1.52. Проход «старой синьоры» оценен в 2.55.

В двух поединках с «Интером» в 2023 году туринцы победили и оформили ничью. На то, что и в этот раз «Ювентус» не проиграет, предложен коэффициент 1.77.

Соперники не пробили «верх» по голам в четырех из пяти прошедших очных встреч. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.75.

В трех из пяти предыдущих столкновений «Интера» и «Юве» забивала лишь одна команда. Обмен голами на этот раз оценен в 1.92, обратный рынок — в 1.87.

«Интер» — «Ювентус»: прогноз и анализ полуфинала Кубка Италии 26 апреля 2023 года

Нерадзурри в последнее время не до смеха: команда Индзаги еще недавно претендовала на место в тройке, а сейчас выпала даже из зоны Лиги Европы. Из восьми предыдущих туров «Интер» взял всего два, а пять проиграл — четыре раза повторился заунывный счет 0:1. К тому же «Ювентусу» вернули 15 очков, и туринцы ворвались в тройку — отрыв от миланцев теперь в пять очков.

Зато черно-синим везет в Лиге чемпионов — парни Индзаги на удивление уверенно прошли «Бенфику» (0:2, 3:3), которая до этого выиграла 10 из 12 поединков ЛЧ. Теперь в полуфинале главного еврокубка нас ждет миланское дерби.

В Кубке Италии нерадзурри тоже улыбнулась удача: в первом матче против «Ювентуса» миланцы уступали до 95-й минуты, когда ударом с точки многострадальный Ромелу Лукаку сравнял счет.

Бельгиец так и не смог перезагрузить карьеру в «Интере», и клубные боссы не планируют выкупать арендованного форварда у «Челси». Но в недавних встречах Ромелу взял себя в руки и пытается принести максимальную пользу. Кроме решающего гола в ворота «Юве», великан забил в важнейшем выезде с «Бенфикой» (0:2, тоже с точки), а в последнем туре против «Эмполи» (3:0) даже разродился первым в сезоне дублем и прибавил к нему ассист.

Накануне ответного поединка Кубка Италии уверенность Лукаку усилила моральная победа над туринцами. В первой игре противостояния, забив с пенальти, он показал местным фанатам жест, призывающий замолчать. За это бельгиец получил вторую желтую карточку. Но позже выяснилось, что болельщики весь матч «ухали» форварду. Из-за этого президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина отменил дисквалификацию Ромелу.

Правда, одна потеря у миланцев все же есть — Самир Ханданович пропустит ответку из-за дисквалификации. По этой же причине не выйдет на поле полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо.

Туринский клуб в этом месяце ворвался в тройку лучших серии А, но уступил обоим лидерам чемпионата — «Лацио» (1:2) и «Наполи» (0:1). Сейчас «старая синьора» отстает от римлян на два пункта. Позиция соответствует качеству игры: у черно-белых четвертая атака в турнире (47 забитых) и третья оборона (26 пропущенных).

В Лиге Европы клуб Массимилиано Аллегри уверенно прошел «Спортинг» (1:0, 1:1). Туринцы вышли в полуфинал и сыграют против «Севильи». Мяч, залетевший от португальцев, — редкость. Это лишь второй гол в ворота туринцев за шесть матчей плей-офф ЛЕ. В серии А ситуация похожая: «Ювентус» не пропустил в 17 из 31 поединка текущего чемпионата.

«Старую синьору» ждет четвертая встреча с «Интером» за сезон: Аллегри и компания уступили и в первом круге (0:2), и во втором (0:1). История предыдущих матчей говорит о примерном равенстве: из 10 столкновений во всех турнирах туринцы взяли верх в четырех, миланцы — в трех.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Ювентус»

«Интер» прорвало: в последних двух матчах нерадзурри наколотили шесть мячей. Команда Индзаги сначала ловила на контратаках «Бенфику» (3:3), а затем размяла «Эмполи» (3:0) из нижней части таблицы серии А. Но в остальном черно-синие забивают немного. Только в восьми из 24 последних встреч «Интера» было забито три мяча и больше. «Парковка автобуса» в этом сезоне — главный скилл нерадзурри.

У «Ювентуса» похожая картина: в 2023 году команда провела 25 встреч, из них только в восьми случились три гола или больше. История противостояния тоже намекает на закрытую игру: из семи последних столкновений туринцев и миланцев в пяти не был пробит «верх» по голам. Не стоит ждать множества голов от таких закрытых команд, да еще и после ничьей в первом матче — цена каждой ошибки слишком велика.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 1.75.