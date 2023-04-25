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«Жирона» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 25 апреля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Жирона» — «Реал» 25 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Реал».
Фото Global Look Press

25 апреля в 31-м туре чемпионата Испании «Реал» отправится к «Жироне». Встреча на стадионе «Монтиливи» начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 31-й тур
25 апр, 20:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «бланкос» явными фаворитами. На триумф гостей доступен коэффициент 1.58, что соответствует 61% вероятности результата. Ничья идет за 4.39 (22%), успех «Жироны» — за 5.79 (17%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет выигрыш в 4390 рублей в случае благоприятного исхода.

В первом круге бело-красные увезли с «Сантьяго Бернабеу» ничью, а в предыдущей игре победили мадридцев. Опция 1Х на следующий матч предложена за 2.49.

«Реал» выиграл со счетом 2:0 в четырех встречах подряд. По мнению аналитиков Olimpbet, повторение этого результата на стадионе «Монтиливи» — самый вероятный исход противостояния. Поставить на него можно за 8.00.

Мадридцы пропустили всего в двух из девяти предыдущих игр, но забили в каждой из них. На обмен голами с «Жироной» предложена котировка 1.76, обратный рынок оценен в 2.08.

Эксперты ожидают несколько результативных ударов: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.28.

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Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Реал»

«Реал» в выездных встречах чередует успехи с провалами. В последних девяти матчах на чужом поле мадридцы победили четыре раза. И проиграли столько же. Команда Карло Анчелотти забила в 10 поединках подряд и не пропустила в четырех столкновениях.

Но бело-красные великолепно играют дома: 71% очков в сезоне команда набрала при своих зрителях. Парни Мичела Санчеса не уступили в девяти из 11 матчей в родных стенах, а последние две встречи выиграли. При этом поединки с участием каталонцев — одни из самых результативных в ла лиге (в среднем 2.9 гола за 90 минут).

В первом круге команды сыграли вничью (1:1), и дома «Жирона», как всегда, будет искать счастья в атаке. Но и «Мадрид» накажет хозяев за любую ошибку. Кстати, соперники встречались между собой семь раз и в каждом случае обменивались голами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.76.

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«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз на матч финала Кубка Гагарина 25 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 4 : 3
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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