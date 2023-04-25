«Жирона» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 25 апреля 2023 года
25 апреля в 31-м туре чемпионата Испании «Реал» отправится к «Жироне». Встреча на стадионе «Монтиливи» начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «бланкос» явными фаворитами. На триумф гостей доступен коэффициент 1.58, что соответствует 61% вероятности результата. Ничья идет за 4.39 (22%), успех «Жироны» — за 5.79 (17%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет выигрыш в 4390 рублей в случае благоприятного исхода.
В первом круге бело-красные увезли с «Сантьяго Бернабеу» ничью, а в предыдущей игре победили мадридцев. Опция 1Х на следующий матч предложена за 2.49.
«Реал» выиграл со счетом 2:0 в четырех встречах подряд. По мнению аналитиков Olimpbet, повторение этого результата на стадионе «Монтиливи» — самый вероятный исход противостояния. Поставить на него можно за 8.00.
Мадридцы пропустили всего в двух из девяти предыдущих игр, но забили в каждой из них. На обмен голами с «Жироной» предложена котировка 1.76, обратный рынок оценен в 2.08.
Эксперты ожидают несколько результативных ударов: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.28.
Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Реал»
«Реал» в выездных встречах чередует успехи с провалами. В последних девяти матчах на чужом поле мадридцы победили четыре раза. И проиграли столько же. Команда Карло Анчелотти забила в 10 поединках подряд и не пропустила в четырех столкновениях.
Но бело-красные великолепно играют дома: 71% очков в сезоне команда набрала при своих зрителях. Парни Мичела Санчеса не уступили в девяти из 11 матчей в родных стенах, а последние две встречи выиграли. При этом поединки с участием каталонцев — одни из самых результативных в ла лиге (в среднем 2.9 гола за 90 минут).
В первом круге команды сыграли вничью (1:1), и дома «Жирона», как всегда, будет искать счастья в атаке. Но и «Мадрид» накажет хозяев за любую ошибку. Кстати, соперники встречались между собой семь раз и в каждом случае обменивались голами.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.76.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|4 : 3
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4