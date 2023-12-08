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Отсутствие Кордобы и нестабильность помешают «Краснодару». ЦСКА готов к встрече с лидером

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Федор Чалов (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
Армейцы в этом сезоне уже обыграли «быков».

Лидер РПЛ «Краснодар» в заключительном перед зимней паузой 18-м туре чемпионата сойдется с идущим пятым ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» 9 декабря и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут общедоступный телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, шансы хозяев в предстоящем матче являются более предпочтительными: поставить на «быков» можно с коэффициентом 2.24, вероятность — около 43%. Выигрыш москвичей предложен за 3.22 (30%), котировка на ничью — 3.52 (27%).

Команды уже встречались в этом сезоне — в домашнем матче армейцы оформили минимальную победу (1:0). Поставить на то, что в предстоящем поединке ЦСКА хотя бы не уступит, можно за 1.70.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи намекают на превосходство лидера РПЛ:

• 1:1 — за 6.20;

• 0:0 и победа хозяев 1:0 — за 8.00;

• 2:1 — за 8.50.

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Команды входят в топ-5 чемпионата по результативности. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.91, ТМ 2.5 предложен с таким же коэффициентом.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.75, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.07.

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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 18-го тура РПЛ 10 декабря 2023 года

«Быки» перед прошлым туром упустили первую строчку в турнирной таблице и вернулись на нее только благодаря поражению «Зенита» от «Локомотива» (1:3). Коллектив Владимира Ивича в последних шести матчах чемпионата победил всего дважды и столько же раз проиграл. Одна из неудач случилась как раз против ЦСКА (0:1). Но в предстоящем поединке домашний стадион поможет уже «Краснодару» — за восемь игр РПЛ при родных трибунах команда ни разу не уступила и выковала семь побед.

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«Быки» пропускают меньше всех в текущем сезоне РПЛ: за 17 туров позволили соперникам забить всего 14 мячей и семь раз сыграли на ноль. Причем на старте сезона южная команда выглядела практически непробиваемой — сразу 11 голов она пропустила в семи предыдущих поединках. С забитыми мячами у «Краснодара» тоже неплохо: 27 — это пятый результат в чемпионате. Правда, против ЦСКА из-за дисквалификации не сыграет лучший страйкер клуба Джон Кордоба (11+4 во всех соревнованиях).

ЦСКА идет пятым, отставая от «быков» на семь баллов. Победа в очной встрече сильно продвинет армейцев в чемпионской гонке, тем более что они уже обыграли «Краснодар» в текущем сезоне. Красно-синие, в принципе, неплохо справляются с этим соперником: в последних 10 встречах во всех турнирах потерпели всего два поражения при четырех победах и ничейных исходах.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

Хозяева выступают нестабильно: в последних шести турах РПЛ по два раза уступили, победили или сыграли вничью. Армейцев же крайне трудно обыграть — подопечные Владимира Федотова проиграли в основное время лишь раз в предыдущих 17 матчах во всех турнирах. Вдобавок «быки» испытывают сложности против ЦСКА — оформили всего две победы в прошлых 10 встречах во всех соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА не проиграет за 1.70.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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