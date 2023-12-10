«Лутон Таун» — «Манчестер Сити»: Холанн испепелит аутсайдера после четырех матчей без побед в АПЛ
10 декабря не побеждающий на протяжении четырех матчей АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с одним из аутсайдеров турнира — «Лутон Таун». Игра 16-го тура пройдет на стадионе «Кенилуорт Роуд», стартовый свисток арбитра Тима Робинсона прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России матчи чемпионата Англии не транслируются.
«Манчестер Сити» — безусловный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1.20, что примерно 83% вероятности исхода. Ничья идет за 7.10 (14%), сенсационный триумф «Лутона» — за 13.75 (3%).
Эксперты убеждены, что успех гостей будет крупным: Ф(-1.5) оценена в 1.59, Ф2(-2.5) — в 2.53.
Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.39.
Эрлинг Холанн с 14 голами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Англии, но в последних двух матчах он промолчал. На его гол в предстоящей игре котировка — 1.54.
Если считаете, что «Сити» быстро поведет в счете и добьется победы, возьмите П2/П2 за 1.58.
Прогноз и ставка на матч «Лутон Таун» — «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» в четырех последних матчах АПЛ набрал всего три очка, сыграв вничью с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3), а также уступив «Астон Вилле» (0:1). В результате отставание команды Гвардиолы от лидирующего «Арсенала» выросло до семи очков. Благо в предстоящем матче предстоит сыграть с одним из аутсайдеров турнира. «Лутон» проиграл 10 из 15 матчей чемпионата, и пусть он дал бой «Арсеналу» в последнем туре (3:4), разъяренный неудачами «Сити» не должен оставить от него мокрого места.
Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 3.5 за 2.36.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
2
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|0 : 0
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|1 : 0
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4