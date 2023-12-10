10 декабря не побеждающий на протяжении четырех матчей АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с одним из аутсайдеров турнира — «Лутон Таун». Игра 16-го тура пройдет на стадионе «Кенилуорт Роуд», стартовый свисток арбитра Тима Робинсона прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России матчи чемпионата Англии не транслируются.

«Манчестер Сити» — безусловный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1.20, что примерно 83% вероятности исхода. Ничья идет за 7.10 (14%), сенсационный триумф «Лутона» — за 13.75 (3%).

Эксперты убеждены, что успех гостей будет крупным: Ф(-1.5) оценена в 1.59, Ф2(-2.5) — в 2.53.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.39.

Эрлинг Холанн с 14 голами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Англии, но в последних двух матчах он промолчал. На его гол в предстоящей игре котировка — 1.54.

Если считаете, что «Сити» быстро поведет в счете и добьется победы, возьмите П2/П2 за 1.58.

Прогноз и ставка на матч «Лутон Таун» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в четырех последних матчах АПЛ набрал всего три очка, сыграв вничью с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3), а также уступив «Астон Вилле» (0:1). В результате отставание команды Гвардиолы от лидирующего «Арсенала» выросло до семи очков. Благо в предстоящем матче предстоит сыграть с одним из аутсайдеров турнира. «Лутон» проиграл 10 из 15 матчей чемпионата, и пусть он дал бой «Арсеналу» в последнем туре (3:4), разъяренный неудачами «Сити» не должен оставить от него мокрого места.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 3.5 за 2.36.

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