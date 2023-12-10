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«Лутон Таун» — «Манчестер Сити»: Холанн испепелит аутсайдера после четырех матчей без побед в АПЛ

Прогноз на матч АПЛ «Лутон Таун» — «Манчестер Сити» 10 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Эрлинг Холанн.
Фото Getty Images

10 декабря не побеждающий на протяжении четырех матчей АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с одним из аутсайдеров турнира — «Лутон Таун». Игра 16-го тура пройдет на стадионе «Кенилуорт Роуд», стартовый свисток арбитра Тима Робинсона прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России матчи чемпионата Англии не транслируются.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
10 дек, 17:00. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
Манчестер Сити

«Манчестер Сити» — безусловный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1.20, что примерно 83% вероятности исхода. Ничья идет за 7.10 (14%), сенсационный триумф «Лутона» — за 13.75 (3%).

Эксперты убеждены, что успех гостей будет крупным: Ф(-1.5) оценена в 1.59, Ф2(-2.5) — в 2.53.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.39.

Эрлинг Холанн с 14 голами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Англии, но в последних двух матчах он промолчал. На его гол в предстоящей игре котировка — 1.54.

Если считаете, что «Сити» быстро поведет в счете и добьется победы, возьмите П2/П2 за 1.58.

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Прогноз и ставка на матч «Лутон Таун» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в четырех последних матчах АПЛ набрал всего три очка, сыграв вничью с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3), а также уступив «Астон Вилле» (0:1). В результате отставание команды Гвардиолы от лидирующего «Арсенала» выросло до семи очков. Благо в предстоящем матче предстоит сыграть с одним из аутсайдеров турнира. «Лутон» проиграл 10 из 15 матчей чемпионата, и пусть он дал бой «Арсеналу» в последнем туре (3:4), разъяренный неудачами «Сити» не должен оставить от него мокрого места.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 3.5 за 2.36.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 10 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
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Бенхамин Гарре

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 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

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 14 1 4
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