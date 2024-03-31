«Интер» в оцепенении после вылета из ЛЧ. Но Лаутаро и Индзаги знают, как вернуться в победную серию
Лидер серии А «Интер» в 30-м туре чемпионата сойдется с «Эмполи», который борется за выживание. Игра пройдет 1 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца», стартовый свисток арбитра Федерико Дионизи прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21.40 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Интер» — «Эмполи» 1 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают нерадзурри огромными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.20, что составляет примерно 82% вероятности. Успех «Эмполи» предложен с котировкой 14.0 (6%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 7.40 (12%).
Вероятность того, что синие не уступят, оценена в солидные 4.84.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают серьезное превосходство подопечных Симоне Индзаги:
• 2:0 — за 5.40;
• 3:0 — за 6.00;
• 1:0 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.51.
Рынок на обмен голами доступен за 2.14, опция «обе забьют — нет» дана за 1.69.
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«Интер» — «Эмполи»: прогноз и анализ матча серии А 1 апреля 2024 года
«Интер» проводит фантастический сезон: в 29 матчах итальянского чемпионата выиграл 24 раза и проиграл лишь однажды — еще в шестом туре. Правда, к предстоящей встрече гладиаторы Индзаги подошли после двух игр без побед — в Лиге чемпионов уступили «Атлетико» (1:2), в серии А скатали ничью с «Наполи» (1:1). «Есть небольшое разочарование, учитывая ход матча. Мы встречались с действующим чемпионом Италии, с очень мастеровитым соперником, но, к сожалению, совершили наивную ошибку, которая стоила нам победы. Но в целом не думаю, что нам стоит жаловаться после 10 побед подряд и ничьей», — поделился главный тренер черно-синих Симоне Индзаги.
Нерадзурри забили больше всех в лиге: 71 мяч в 29 турах — 2,45 в среднем за 90 минут. Лучший страйкер чемпионата выступает именно за «Интер»: Лаутаро Мартинес оформил 23 точных удара. Аргентинец лучший и по «гол+пас» — 25 баллов. Также команда Индзаги лучше всех обороняется — пропустила всего 14 раз. В текущем розыгрыше серии А у нее уже 18 сухих встреч. Правда, с травмами после перерыва на сборные вернулись основной вратарь Ян Зоммер и центральный защитник Стефан де Врей. Оба вряд ли выйдут против «Эмполи».
Гости сражаются за выживание: находятся на 17-й строчке и лишь на один балл опережают идущий внизу «Фрозиноне». Даже от 19-го «Сассуоло» коллектив Давиде Николы оторвался всего на два очка. Перед выездом на «Джузеппе Меацца» андердог трижды подряд влетел с минимальным счетом (0:1), хотя до этого выдал шестиматчевую серию без поражений. Синим крайне не хватает забитых мячей — выдавили всего 22 гола, это меньше всех в чемпионате.
Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Эмполи»
Хозяева — огромные фавориты. Они выиграли в 83% игр чемпионата, а в 10 последних разборках с синими взяли верх девять раз. Всего же за 42 очных встречи нерадзурри забрали 80% игр. К тому же гости находятся не в лучшей форме: всухую слили три прошлых тура серии А. При этом поединки «Интера» и «Эмполи» редко получались яркими — ТМ 3.5 зашел в восьми из 10 предыдущих матчей.
Рекомендуемая ставка: победа «Интера» и ТМ 3.5 за 1.94.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5