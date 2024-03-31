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Сегодня, 17:15

«Динамо» повезло: матч со СКА состоится не в Хабаровске. Хотя «Сочи» это не спасло

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России СКА-Хабаровск — «Динамо» 2 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Даниил Фомин («Динамо»).
Фото Официальная страница ФК «Динамо» ВКонтакте., Соцсети
Встрече на Дальнем Востоке снова помешали «технические причины».

2 апреля СКА из Хабаровска и московское «Динамо» сыграют во втором четвертьфинальном раунде FONBET Кубка России на этапе Пути регионов. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец» и начнется в 17.30 мск. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 17.15 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
02 апр, 17:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России СКА-Хабаровск — «Динамо» 2 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали фаворитами номинальных гостей. Победу «Динамо» по итогам 90 минут можно взять с коэффициентом 1.53, вероятность — примерно 60%. Ничья доступна за 4.15 (24%), триумф хабаровчан — за 6.20 (16%).

В предыдущем раунде Кубка России СКА сломил «Сочи» (1:1, пен 4:2). Верите, что красно-синие снова не проиграют в основное время? Опция 1Х идет за 2.50.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85. Обмен голами предложили за 1.90, обратный вариант — за те же 1.90.

Специалисты сомневаются, что «армейцы» окажутся в полуфинале: это событие оценили котировкой 3.50. Проход бело-голубых представили за 1.30.

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СКА-Хабаровск — «Динамо»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 2 апреля 2024 года

После зимней паузы у «армейцев» было три домашних поединка, но на родном стадионе имени Ленина в Хабаровске они не сыграли ни разу. «Сочи» в Кубке России и «Торпедо» в первой лиге красно-синие приняли на сочинском «Фиште», а «Сокол» — уже на «Кировце» в Санкт-Петербурге. Здесь же состоятся встречи с «Динамо» и «Нефтехимиком».

Интересно, что заключительный домашний матч в 2023 году СКА тоже провел не в Хабаровске — перед уходом на перерыв у клуба было пять выездов подряд, а победу над «Ленинградцем» (2:1) добывали во Владивостоке. Это было 28 октября, а на поле стадиона имени Ленина команда Романа Шаронова в последний раз выходила 17 октября — в Кубке России против «Амкара» (2:0).

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На сайте «армейцев» указано, что встреча с «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге «по техническим причинам». С этой же формулировкой анонсировали перенос игры против «Сочи» на «Фишт». Хотя гендиректор СКА объяснил решение сложной логистикой: за четыре дня до кубкового поединка красно-синие гостили у «Черноморца» (0:3) и решили не покидать юг. «Будет тяжело добираться. А Новороссийск и Сочи рядом. В «Сочи» не возражают. Пошли нам навстречу, за это им особая благодарность», — сообщил Михаил Гусев в интервью «Матч ТВ».

Журналист Сергей Ильев озвучил другую версию — на хабаровской арене прорвало систему подогрева, поэтому поле не готово к проведению матчей. То же самое произошло и прошлой зимой, поэтому последствия грозят серьезные. «Стадион имени Ленина в Хабаровске, по моим данным, понизят в категории, то есть запретят на нем проводить игры Первой лиги, если там не выполнят предписаний лиги, которая разработала дорожную карту», — гласит инсайд из Телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым».

Возвращение на Дальний Восток откладывается как минимум на конец апреля, когда у СКА запланированы встречи с «Енисеем» и «Родиной». Но и здесь нельзя исключать, что снова не вмешаются «технические причины».

По дороге в четвертьфинал Кубка России «армейцы» остановили «Сокол» (1:1, пен 4:2), «Амкар» (2:0) и «Форте» (2:0). А в первом раунде 1/4 Пути регионов сломили «Сочи» (1:1, пен 4:2). В первой лиге красно-синие зависли на 10-й строчке из 18. Но расстояние до зоны вылета ближе, чем до стыков за выход в РПЛ — семь очков против девяти.

Соперником СКА во втором четвертьфинальном раунде стало «Динамо». Москвичи свалились в Путь регионов после поражения от «Зенита» (1:0, 0:2). А накануне встречи с хабаровчанами разгромно влетели «Ростову» на «ВТБ Арене» (1:4). Начало марта выдалось для бело-голубых куда позитивнее: победы над «Локомотивом» (2:1) и «Ахматом» (2:0) забросили парней Марцела Лички в чемпионскую гонку.

Прогноз и ставка на матч СКА-Хабаровск — «Динамо»

Москвичи озлоблены двумя подряд поражениями и выложатся на полную, чтобы не допустить третьей неудачи. Но противостоять бело-голубым будет крайне организованный соперник: «армейцы» двигались по сетке Кубка России уверенно, но осторожно. Ни в одной игре с участием красно-синих не влетело больше двух мячей за 90 минут, а дважды дело даже доходило до серии пенальти. Стоит ждать, что поединок на стадионе «Кировец» тоже получится «низовым».

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК СКА-Хабаровск
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
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Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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