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Артур Бетербиев — Джо Смит — младший: российский чемпион добавит в коллекцию третий пояс

Прогноз и ставка на бой Артур Бетербиев — Джо Смит — младший 19 июня 2022 года
Читать «СЭ» в
Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press
Американец — разминка перед супербоем с Биволом.

19 июня 2022 года в США на арене «Медисон-сквер-гарден» состоится главный боксерский бой месяца: 37-летний Артур Бетербиев из России сразится с американцем Джо Смитом — младшим. Спортсмены выйдут в ринг приблизительно в 5.00 по московскому времени. На кону стоят три чемпионских титула в полутяжелом весе: WBC, IBF россиянина и WBO американца.

Коэффициенты букмекеров на бой Артур Бетербиев — Джо Смит — младший 19 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бетербиева абсолютным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.10, это примерно 91% вероятности исхода. На триумф Смита котировка 7.20 (8%), на ничью — 20.0 (1%).

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Досрочный успех российского боксера оценен в 1.36. На то, что Бетербиев не закончит бой в течение 12 раундов, коэффициент 2.89. У Смита этот вариант победы идет за 13.0.

Бетербиев 16 из 17 боев завершил нокаутом или техническим нокаутом, и только один поединок был остановлен из-за недомогания соперника. Взять успех Артура не решением судей можно за 1.29, Смита — за 3.27.

Есть широкий рынок с вариантами ставок на количество раундов:

  • ТБ 7.5 идет за 1.65, ТМ 7.5 — за 2.11;

  • ТБ 8.5 идет за 1.82, ТМ 8.5 — за 1.88;

  • ТБ 9.5 идет за 2.00, ТМ 9.5 — за 1.72.

Аналитики предполагают, что Бетербиев выиграет бой в промежутке между 7-м и 8-м или 9-м и 10-м раундами. Коэффициент на эти варианты одинаковый — 5.50.

Артур Бетербиев — Джо Смит — младший: прогноз и анализ боя 19 июня 2022 года

«Верю, что это будет мой вечер и что я самый мощный панчер в полутяжелом дивизионе. Готов сражаться с этим парнем его же оружием. Ему придется иметь дело с моей мощью», — смело заявил перед боем с Бетербиевым Джо Смит. Американцу 32 года, и он на пять лет моложе своего будущего соперника, но при этом провел уже 31 бой и выиграл 28 из них. 27-я по счету в 2021 году принесла ему титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

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Смит действительно может гордиться своим ударом — им он уложил 22 соперника. Но Бетербиев — совсем другой уровень. Российский боксер ни разу в карьере не переживал из-за поражений, потому что никогда не проигрывал. Все его противники отправлялись на настил, и вот они точно знают, у кого самый мощный удар в полутяжелой весовой категории.

Вы можете выбрать конкретный раунд, в котором Бетербиев отправит соперника отдохнуть. Аналитики считают, что это будет седьмой, восьмой или девятый отрезок. Коэффициент — 10.0.

Российский боксер может собрать пояса WBC, IBF и WBO, чтобы затем встретиться с Дмитрием Биволом. Их возможный поединок уже обсуждают чуть ли не больше, чем предстоящую вывеску со Смитом.

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Прогноз и ставка на бой Артур Бетербиев — Джо Смит — младший

У американца преимущество в возрасте и из-за этого может быть превосходство в «физике», но ему предстоит выстоять против мощнейших панчей российского боксера, плюсом к тяжелым кулакам которого идет больший опыт. Едва ли Смит продержится до конца и тем более вряд ли победит.

Рекомендуемая ставка: бой продлится меньше 9.5 раунда за 1.72.

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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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Динамо – Сочи
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Рубин – Уфа
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