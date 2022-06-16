Артур Бетербиев — Джо Смит — младший: российский чемпион добавит в коллекцию третий пояс
19 июня 2022 года в США на арене «Медисон-сквер-гарден» состоится главный боксерский бой месяца: 37-летний Артур Бетербиев из России сразится с американцем Джо Смитом — младшим. Спортсмены выйдут в ринг приблизительно в 5.00 по московскому времени. На кону стоят три чемпионских титула в полутяжелом весе: WBC, IBF россиянина и WBO американца.
Коэффициенты букмекеров на бой Артур Бетербиев — Джо Смит — младший 19 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бетербиева абсолютным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.10, это примерно 91% вероятности исхода. На триумф Смита котировка 7.20 (8%), на ничью — 20.0 (1%).
Досрочный успех российского боксера оценен в 1.36. На то, что Бетербиев не закончит бой в течение 12 раундов, коэффициент 2.89. У Смита этот вариант победы идет за 13.0.
Бетербиев 16 из 17 боев завершил нокаутом или техническим нокаутом, и только один поединок был остановлен из-за недомогания соперника. Взять успех Артура не решением судей можно за 1.29, Смита — за 3.27.
Есть широкий рынок с вариантами ставок на количество раундов:
Аналитики предполагают, что Бетербиев выиграет бой в промежутке между 7-м и 8-м или 9-м и 10-м раундами. Коэффициент на эти варианты одинаковый — 5.50.
Артур Бетербиев — Джо Смит — младший: прогноз и анализ боя 19 июня 2022 года
«Верю, что это будет мой вечер и что я самый мощный панчер в полутяжелом дивизионе. Готов сражаться с этим парнем его же оружием. Ему придется иметь дело с моей мощью», — смело заявил перед боем с Бетербиевым Джо Смит. Американцу 32 года, и он на пять лет моложе своего будущего соперника, но при этом провел уже 31 бой и выиграл 28 из них. 27-я по счету в 2021 году принесла ему титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.
Смит действительно может гордиться своим ударом — им он уложил 22 соперника. Но Бетербиев — совсем другой уровень. Российский боксер ни разу в карьере не переживал из-за поражений, потому что никогда не проигрывал. Все его противники отправлялись на настил, и вот они точно знают, у кого самый мощный удар в полутяжелой весовой категории.
Вы можете выбрать конкретный раунд, в котором Бетербиев отправит соперника отдохнуть. Аналитики считают, что это будет седьмой, восьмой или девятый отрезок. Коэффициент — 10.0.
Российский боксер может собрать пояса WBC, IBF и WBO, чтобы затем встретиться с Дмитрием Биволом. Их возможный поединок уже обсуждают чуть ли не больше, чем предстоящую вывеску со Смитом.
Прогноз и ставка на бой Артур Бетербиев — Джо Смит — младший
У американца преимущество в возрасте и из-за этого может быть превосходство в «физике», но ему предстоит выстоять против мощнейших панчей российского боксера, плюсом к тяжелым кулакам которого идет больший опыт. Едва ли Смит продержится до конца и тем более вряд ли победит.
Рекомендуемая ставка: бой продлится меньше 9.5 раунда за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0