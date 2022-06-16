Американец — разминка перед супербоем с Биволом.

19 июня 2022 года в США на арене «Медисон-сквер-гарден» состоится главный боксерский бой месяца: 37-летний Артур Бетербиев из России сразится с американцем Джо Смитом — младшим. Спортсмены выйдут в ринг приблизительно в 5.00 по московскому времени. На кону стоят три чемпионских титула в полутяжелом весе: WBC, IBF россиянина и WBO американца.

Коэффициенты букмекеров на бой Артур Бетербиев — Джо Смит — младший 19 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бетербиева абсолютным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.10, это примерно 91% вероятности исхода. На триумф Смита котировка 7.20 (8%), на ничью — 20.0 (1%).

Досрочный успех российского боксера оценен в 1.36. На то, что Бетербиев не закончит бой в течение 12 раундов, коэффициент 2.89. У Смита этот вариант победы идет за 13.0.

Бетербиев 16 из 17 боев завершил нокаутом или техническим нокаутом, и только один поединок был остановлен из-за недомогания соперника. Взять успех Артура не решением судей можно за 1.29, Смита — за 3.27.

Есть широкий рынок с вариантами ставок на количество раундов:

ТБ 7.5 идет за 1.65, ТМ 7.5 — за 2.11;

ТБ 8.5 идет за 1.82, ТМ 8.5 — за 1.88;

ТБ 9.5 идет за 2.00, ТМ 9.5 — за 1.72.

Аналитики предполагают, что Бетербиев выиграет бой в промежутке между 7-м и 8-м или 9-м и 10-м раундами. Коэффициент на эти варианты одинаковый — 5.50.

Артур Бетербиев — Джо Смит — младший: прогноз и анализ боя 19 июня 2022 года

«Верю, что это будет мой вечер и что я самый мощный панчер в полутяжелом дивизионе. Готов сражаться с этим парнем его же оружием. Ему придется иметь дело с моей мощью», — смело заявил перед боем с Бетербиевым Джо Смит. Американцу 32 года, и он на пять лет моложе своего будущего соперника, но при этом провел уже 31 бой и выиграл 28 из них. 27-я по счету в 2021 году принесла ему титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Смит действительно может гордиться своим ударом — им он уложил 22 соперника. Но Бетербиев — совсем другой уровень. Российский боксер ни разу в карьере не переживал из-за поражений, потому что никогда не проигрывал. Все его противники отправлялись на настил, и вот они точно знают, у кого самый мощный удар в полутяжелой весовой категории.

Вы можете выбрать конкретный раунд, в котором Бетербиев отправит соперника отдохнуть. Аналитики считают, что это будет седьмой, восьмой или девятый отрезок. Коэффициент — 10.0.

Российский боксер может собрать пояса WBC, IBF и WBO, чтобы затем встретиться с Дмитрием Биволом. Их возможный поединок уже обсуждают чуть ли не больше, чем предстоящую вывеску со Смитом.

Прогноз и ставка на бой Артур Бетербиев — Джо Смит — младший

У американца преимущество в возрасте и из-за этого может быть превосходство в «физике», но ему предстоит выстоять против мощнейших панчей российского боксера, плюсом к тяжелым кулакам которого идет больший опыт. Едва ли Смит продержится до конца и тем более вряд ли победит.

Рекомендуемая ставка: бой продлится меньше 9.5 раунда за 1.72.