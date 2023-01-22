«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: Митрович станет ближе Кейна к Лиги чемпионов
23 января в матче 21-го тура АПЛ встретятся команды из Лондона — «Фулхэм» и «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «дачников» «Крэйвен Коттедж», арбитр Пол Тирни даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально чемпионат Англии не транслируют.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм» 23 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу команды Антонио Конте можно с коэффициентом 2.14, это приблизительно 46% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 3.20 (30%), ничья доступна за чуть большие 3.90 (24%).
Команды уже встречались в этом сезоне: в шестом туре чемпионата Англии «шпоры» переиграли неуступчивого оппонента со счетом 2:1. «Тоттенхэм» в целом успешно выступает против «дачников»: не проигрывает им уже на протяжении восьми матчей во всех турнирах и одержал за это время семь побед. Поставить на то, что в предстоящей игре хозяева хотя бы не уступят, можно за 1.76.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.90;
• успех «Тоттенхэма» 2:1 — за 8.40;
• победа гостей 1:0 — за 8.80;
Аналитики надеются на результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20. В игре первого круга команды на двоих забили как раз три мяча.
Шанс увидеть забитые мячи сразу от обеих команд оценен реалистичными 1.63, «обе забьют — нет» идет за 2.28.
«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 23 января 2023 года
Команды сыграли по 20 матчей в АПЛ и расположились по соседству в таблице: «шпоры» идут пятыми, «дачники» — шестыми. Разница между ними — всего два очка. В случае победы в очном противостоянии хозяева обойдут соперника в таблице и приблизятся к Лиге чемпионов. На данный момент «Тоттенхэм» отстает от зоны ЛЧ на шесть очков, «Фулхэм» — на восемь.
«Тоттенхэм» — третий по количеству забитых мячей в лиге: за 20 туров оформил 39 голов, в среднем это 1.95 мяча за игру. В команде выступает второй бомбардир чемпионата Англии Харри Кейн: форвард наколотил 15 мячей.
Гости не забили лишь в трех из 20 матчей АПЛ, а в 11 играх отличились минимум дважды. Индивидуальный тотал «шпор» больше 1.5 гола можно взять за 1.92, ИТМ2 (1.5) — за 1.88.
«Фулхэм» тоже показывает неплохую результативность: за 20 туров оформил 32 мяча, 1.6 гола в среднем за матч. Больше всех в команде забивает серб Александр Митрович: страйкер наклепал уже 11 голов в АПЛ — это четвертый результат в лиге.
«Дачники» подходят к противостоянию с «Тоттенхэмом» в неплохой форме: в прошлом туре команда Марку Силвы уступила «Ньюкаслу» (0:1), но до этого выиграла в четырех турах подряд.
«Тоттенхэм» же выступает очень неровно: выиграл лишь дважды в последних семи матчах чемпионата, а в двух последних турах уступил — «Арсеналу» (0:2) и «Ман Сити» (2:4). Причем нестабильность проявляется даже в отдельных матчах: например, против «горожан» «шпоры» вели 2:0 в первом тайме, но во втором пропустили четыре мяча.
Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Тоттенхэм» 23 января 2023 года
Обе команды показывают неплохую результативность и отличаются почти в каждом матче: и «шпоры», и «дачники» не забили лишь в трех играх чемпионата. Также у обоих коллективов есть в составе классные нападающие — Харри Кейн и Александр Митрович. При этом в обороне соперники действуют не слишком слаженно: и хозяева, и гости отыграли на ноль только в пяти играх АПЛ. В шести из последних семи очных игр в чемпионате отличались обе команды.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2