Команды находятся в погоне за топ-4.

23 января в матче 21-го тура АПЛ встретятся команды из Лондона — «Фулхэм» и «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «дачников» «Крэйвен Коттедж», арбитр Пол Тирни даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально чемпионат Англии не транслируют.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм» 23 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу команды Антонио Конте можно с коэффициентом 2.14, это приблизительно 46% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 3.20 (30%), ничья доступна за чуть большие 3.90 (24%).

Команды уже встречались в этом сезоне: в шестом туре чемпионата Англии «шпоры» переиграли неуступчивого оппонента со счетом 2:1. «Тоттенхэм» в целом успешно выступает против «дачников»: не проигрывает им уже на протяжении восьми матчей во всех турнирах и одержал за это время семь побед. Поставить на то, что в предстоящей игре хозяева хотя бы не уступят, можно за 1.76.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.90;

• успех «Тоттенхэма» 2:1 — за 8.40;

• победа гостей 1:0 — за 8.80;

Аналитики надеются на результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20. В игре первого круга команды на двоих забили как раз три мяча.

Шанс увидеть забитые мячи сразу от обеих команд оценен реалистичными 1.63, «обе забьют — нет» идет за 2.28.

«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 23 января 2023 года

Команды сыграли по 20 матчей в АПЛ и расположились по соседству в таблице: «шпоры» идут пятыми, «дачники» — шестыми. Разница между ними — всего два очка. В случае победы в очном противостоянии хозяева обойдут соперника в таблице и приблизятся к Лиге чемпионов. На данный момент «Тоттенхэм» отстает от зоны ЛЧ на шесть очков, «Фулхэм» — на восемь.

«Тоттенхэм» — третий по количеству забитых мячей в лиге: за 20 туров оформил 39 голов, в среднем это 1.95 мяча за игру. В команде выступает второй бомбардир чемпионата Англии Харри Кейн: форвард наколотил 15 мячей.

Гости не забили лишь в трех из 20 матчей АПЛ, а в 11 играх отличились минимум дважды. Индивидуальный тотал «шпор» больше 1.5 гола можно взять за 1.92, ИТМ2 (1.5) — за 1.88.

«Фулхэм» тоже показывает неплохую результативность: за 20 туров оформил 32 мяча, 1.6 гола в среднем за матч. Больше всех в команде забивает серб Александр Митрович: страйкер наклепал уже 11 голов в АПЛ — это четвертый результат в лиге.

«Дачники» подходят к противостоянию с «Тоттенхэмом» в неплохой форме: в прошлом туре команда Марку Силвы уступила «Ньюкаслу» (0:1), но до этого выиграла в четырех турах подряд.

«Тоттенхэм» же выступает очень неровно: выиграл лишь дважды в последних семи матчах чемпионата, а в двух последних турах уступил — «Арсеналу» (0:2) и «Ман Сити» (2:4). Причем нестабильность проявляется даже в отдельных матчах: например, против «горожан» «шпоры» вели 2:0 в первом тайме, но во втором пропустили четыре мяча.

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Тоттенхэм» 23 января 2023 года

Обе команды показывают неплохую результативность и отличаются почти в каждом матче: и «шпоры», и «дачники» не забили лишь в трех играх чемпионата. Также у обоих коллективов есть в составе классные нападающие — Харри Кейн и Александр Митрович. При этом в обороне соперники действуют не слишком слаженно: и хозяева, и гости отыграли на ноль только в пяти играх АПЛ. В шести из последних семи очных игр в чемпионате отличались обе команды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.63.