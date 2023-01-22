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«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: Митрович станет ближе Кейна к Лиги чемпионов

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм» 23 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Александр Митрович («Фулхэм»).
Фото Global Look Press
Команды находятся в погоне за топ-4.

23 января в матче 21-го тура АПЛ встретятся команды из Лондона — «Фулхэм» и «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «дачников» «Крэйвен Коттедж», арбитр Пол Тирни даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально чемпионат Англии не транслируют.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
23 янв, 23:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Тоттенхэм

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм» 23 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу команды Антонио Конте можно с коэффициентом 2.14, это приблизительно 46% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 3.20 (30%), ничья доступна за чуть большие 3.90 (24%).

Команды уже встречались в этом сезоне: в шестом туре чемпионата Англии «шпоры» переиграли неуступчивого оппонента со счетом 2:1. «Тоттенхэм» в целом успешно выступает против «дачников»: не проигрывает им уже на протяжении восьми матчей во всех турнирах и одержал за это время семь побед. Поставить на то, что в предстоящей игре хозяева хотя бы не уступят, можно за 1.76.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.90;

• успех «Тоттенхэма» 2:1 — за 8.40;

• победа гостей 1:0 — за 8.80;

Аналитики надеются на результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20. В игре первого круга команды на двоих забили как раз три мяча.

Шанс увидеть забитые мячи сразу от обеих команд оценен реалистичными 1.63, «обе забьют — нет» идет за 2.28.

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«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 23 января 2023 года

Команды сыграли по 20 матчей в АПЛ и расположились по соседству в таблице: «шпоры» идут пятыми, «дачники» — шестыми. Разница между ними — всего два очка. В случае победы в очном противостоянии хозяева обойдут соперника в таблице и приблизятся к Лиге чемпионов. На данный момент «Тоттенхэм» отстает от зоны ЛЧ на шесть очков, «Фулхэм» — на восемь.

«Тоттенхэм» — третий по количеству забитых мячей в лиге: за 20 туров оформил 39 голов, в среднем это 1.95 мяча за игру. В команде выступает второй бомбардир чемпионата Англии Харри Кейн: форвард наколотил 15 мячей.

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Гости не забили лишь в трех из 20 матчей АПЛ, а в 11 играх отличились минимум дважды. Индивидуальный тотал «шпор» больше 1.5 гола можно взять за 1.92, ИТМ2 (1.5) — за 1.88.

«Фулхэм» тоже показывает неплохую результативность: за 20 туров оформил 32 мяча, 1.6 гола в среднем за матч. Больше всех в команде забивает серб Александр Митрович: страйкер наклепал уже 11 голов в АПЛ — это четвертый результат в лиге.

«Дачники» подходят к противостоянию с «Тоттенхэмом» в неплохой форме: в прошлом туре команда Марку Силвы уступила «Ньюкаслу» (0:1), но до этого выиграла в четырех турах подряд.

«Тоттенхэм» же выступает очень неровно: выиграл лишь дважды в последних семи матчах чемпионата, а в двух последних турах уступил — «Арсеналу» (0:2) и «Ман Сити» (2:4). Причем нестабильность проявляется даже в отдельных матчах: например, против «горожан» «шпоры» вели 2:0 в первом тайме, но во втором пропустили четыре мяча.

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Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Тоттенхэм» 23 января 2023 года

Обе команды показывают неплохую результативность и отличаются почти в каждом матче: и «шпоры», и «дачники» не забили лишь в трех играх чемпионата. Также у обоих коллективов есть в составе классные нападающие — Харри Кейн и Александр Митрович. При этом в обороне соперники действуют не слишком слаженно: и хозяева, и гости отыграли на ноль только в пяти играх АПЛ. В шести из последних семи очных игр в чемпионате отличались обе команды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.63.

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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 12
П
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Александр Соболев

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 7
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