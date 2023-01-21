«Атлетик» — «Реал»: Бензема и Винисиуса ждет разочарование в Бильбао
22 января «Реал» в 18-м туре чемпионата Испании сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча состоится на стадионе «Сан Мамес» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Атлетик» — «Реал» 22 января 2023 года
«Реал» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 2.44, вероятность такого исхода — 41%. Ничья доступна за 3.50 (25%), успех «Атлетика» — за 2.90 (34%).
Считаете, что баски дома не уступят мадридцам? Вариант 1Х доступен за 1.60.
Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой — 1.90, ТМ 2.5 — за 1.98.
Обмен голами доступен за 1.73, условие «обе забьют — нет» — за 2.10.
Назначит ли судья в этом матче пенальти? Да — 2.85, нет — 1.39. На удаление коэффициент — 4.00.
На то, что «Реал» выиграет гонку до двух голов, котировка — 2.70. На «Атлетик» в таком случае можно поставить за 3.20.
Волевую победу одной из команд предложено взять за 5.20. На успех с разницей в один мяч — за 2.28. Четыре из пяти последних матчей между командами закончились со счетом 1:0 или 2:1.
Наиболее вероятный исход игры, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.40.
«Атлетик» — «Реал»: прогноз и анализ матча 18-го тура ла лиги 22 января 2023 года
«Реал» продолжает серию непростых матчей: после встреч с «Валенсией», «Барселоной» и двух игр с «Вильярреалом» мадридцев ждет выезд в Бильбао. Команде Карло Анчелотти будет тяжело по нескольким причинам. Во-первых, «бланкос» сейчас слегка сбавили: из пяти последних матчей выиграли только два и ни разу не сделали это крупно. Во-вторых, энергозатратным и очень эмоциональным получился бой с «Вильярреалом» в Кубке Испании — мадридцы победили 3:2, уступая 0:2 к 57-й минуте. Ради выхода в четвертьфинал Анчелотти пришлось задействовать всех лидеров — например, Бензема и Винисиус отбегали весь матч.
Третья причина — сам «Атлетик». Баски были в топ-4, но сейчас немного опустились и занимают место в середине таблицы. Однако у них есть бешеная мотивация победить, потому что идущий четвертым «Атлетико» всего в двух очках. А еще «львы» очень хороши дома: из десяти последних матчей на «Сан Мамесе» выиграли шесть и дважды сыграли вничью. Поражения от «Атлетико» и «Эспаньола» были минимальными — 0:1.
«Реал» из пяти предыдущих гостевых встреч дважды обыгрывал «Атлетик» с таким счетом. На то, что мадридцы снова победят 1:0, коэффициент — 8.20.
Как и баскам, мадридцам тоже очень остро нужны очки, потому что «Барселона» оторвалась уже на три балла. Причем каталонцы побеждают даже без Роберта Левандовски, который дисквалифицирован на три встречи за удаление в игре с «Эспаньолом». Когда поляк вернется, очки будут приходить к сине-гранатовым еще проще.
Однако разница между грандами не в мощи атаки (по забитым 36:35 в пользу «Реала»), а в игре у своих ворот. «Барселона» пропустила только шесть мячей в ла лиге, мадридцы — 16. «Атлетик» обороняется на уровне команды Карло Анчелотти (17), но дома восхитителен — пропустил всего четыре раза. Пробить ребят Эрнесто Вальверде на их территории очень тяжело.
Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Реал»
Мадридцев ждет очередной непростой матч против очень домашней команды. «Атлетик» и в прошлые годы сильно выступал на «Сан Мамесе», а в этом сезоне набрал на родном стадионе уже 17 очков в десяти встречах — это четвертый показатель в лиге. Больше дома добыли только «Барселона», «Осасуна» и «Реал».
Учитывая, что «бланкос» очень нервно выглядят в отсутствие Алабы и Тчуамени, потеря очков в Бильбао очень даже возможна.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2