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«Атлетик» — «Реал»: Бензема и Винисиуса ждет разочарование в Бильбао

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Атлетик» — «Реал» 22 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press
У мадридцев три поражения в гостях в последних шести матчах.

22 января «Реал» в 18-м туре чемпионата Испании сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча состоится на стадионе «Сан Мамес» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес.

Испания. Лига 1. 18-й тур
22 янв, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Атлетик» — «Реал» 22 января 2023 года

«Реал» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 2.44, вероятность такого исхода — 41%. Ничья доступна за 3.50 (25%), успех «Атлетика» — за 2.90 (34%).

Считаете, что баски дома не уступят мадридцам? Вариант 1Х доступен за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой — 1.90, ТМ 2.5 — за 1.98.

Обмен голами доступен за 1.73, условие «обе забьют — нет» — за 2.10.

Назначит ли судья в этом матче пенальти? Да — 2.85, нет — 1.39. На удаление коэффициент — 4.00.

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На то, что «Реал» выиграет гонку до двух голов, котировка — 2.70. На «Атлетик» в таком случае можно поставить за 3.20.

Волевую победу одной из команд предложено взять за 5.20. На успех с разницей в один мяч — за 2.28. Четыре из пяти последних матчей между командами закончились со счетом 1:0 или 2:1.

Наиболее вероятный исход игры, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.40.

«Атлетик» — «Реал»: прогноз и анализ матча 18-го тура ла лиги 22 января 2023 года

«Реал» продолжает серию непростых матчей: после встреч с «Валенсией», «Барселоной» и двух игр с «Вильярреалом» мадридцев ждет выезд в Бильбао. Команде Карло Анчелотти будет тяжело по нескольким причинам. Во-первых, «бланкос» сейчас слегка сбавили: из пяти последних матчей выиграли только два и ни разу не сделали это крупно. Во-вторых, энергозатратным и очень эмоциональным получился бой с «Вильярреалом» в Кубке Испании — мадридцы победили 3:2, уступая 0:2 к 57-й минуте. Ради выхода в четвертьфинал Анчелотти пришлось задействовать всех лидеров — например, Бензема и Винисиус отбегали весь матч.

Третья причина — сам «Атлетик». Баски были в топ-4, но сейчас немного опустились и занимают место в середине таблицы. Однако у них есть бешеная мотивация победить, потому что идущий четвертым «Атлетико» всего в двух очках. А еще «львы» очень хороши дома: из десяти последних матчей на «Сан Мамесе» выиграли шесть и дважды сыграли вничью. Поражения от «Атлетико» и «Эспаньола» были минимальными — 0:1.

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«Реал» из пяти предыдущих гостевых встреч дважды обыгрывал «Атлетик» с таким счетом. На то, что мадридцы снова победят 1:0, коэффициент — 8.20.

Как и баскам, мадридцам тоже очень остро нужны очки, потому что «Барселона» оторвалась уже на три балла. Причем каталонцы побеждают даже без Роберта Левандовски, который дисквалифицирован на три встречи за удаление в игре с «Эспаньолом». Когда поляк вернется, очки будут приходить к сине-гранатовым еще проще.

Однако разница между грандами не в мощи атаки (по забитым 36:35 в пользу «Реала»), а в игре у своих ворот. «Барселона» пропустила только шесть мячей в ла лиге, мадридцы — 16. «Атлетик» обороняется на уровне команды Карло Анчелотти (17), но дома восхитителен — пропустил всего четыре раза. Пробить ребят Эрнесто Вальверде на их территории очень тяжело.

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Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Реал»

Мадридцев ждет очередной непростой матч против очень домашней команды. «Атлетик» и в прошлые годы сильно выступал на «Сан Мамесе», а в этом сезоне набрал на родном стадионе уже 17 очков в десяти встречах — это четвертый показатель в лиге. Больше дома добыли только «Барселона», «Осасуна» и «Реал».

Учитывая, что «бланкос» очень нервно выглядят в отсутствие Алабы и Тчуамени, потеря очков в Бильбао очень даже возможна.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 - : -
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