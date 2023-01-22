Месси, Роналду или Ибрагимович? Кто станет самым титулованным футболистом в истории футбола
В декабре 2022 года Лео Месси стал чемпионом мира со сборной Аргентины и завоевал 41-й трофей в карьере. На счету 35-летнего аргентинца теперь 37 титулов на клубном уровне и четыре с национальной командой. Несмотря на такое внушительное количество побед, Лео по-прежнему не самый титулованный футболист в истории футбола, однако он очень близок к рекорду — сейчас он принадлежит бразильцу Дани Алвесу (43 награды).
Помимо Месси, из действующих игроков шансы стать рекордсменом по числу трофеев в ближайшей перспективе все еще есть у трех человек: у Златана Ибрагимовича (32), Криштиану Роналду (34) и Андреса Иньесты (37). Однако у Лео они более выраженные — опередить Алвеса он может уже по итогам этого сезона.
Первый трофей — чемпионство в Испании с «Барселоной» — Лео завоевал почти 20 лет назад (в сезоне-2004/05). С тех пор было всего два года, когда аргентинец оставался без наград, — в 2007-м и в 2020-м. Но теперь у Месси просто нет шансов ничего не выиграть, ведь «ПСЖ» пачками забирает внутренние награды и становится все ближе к победе в Лиге чемпионов. В этом сезоне парижане по-прежнему претендуют на все три трофея: в чемпионате, в Кубке Франции и в ЛЧ. На успех Лео и компании в Европе можно сделать ставку в БК БЕТСИТИ за 8.00, в лиге 1 — за 1.02. Если «ПСЖ» оформит требл, то Месси опередит заключенного под стражу Алвеса — 39-летний бразилец вряд ли пополнит трофейную копилку.
Чтобы достать Лео, условному Криштиану Роналду придется не только забрать все титулы с «Аль-Насром» в ближайшие два года, но и продлить контракт с клубом еще на пару сезонов. Всем известно стремление португальца быть лучшим и самым звездным, но в этом споре с Месси ему не победить.
Тяжело подобраться к Лео будет и Златану Ибрагимовичу. Шведский суперфорвард давно не играет из-за повреждения, а его возвращение в большой футбол под большим вопросом. Но даже если он выйдет на пару минут за «Милан» в матчах чемпионата и Лиги чемпионов, а «россонери» заберут трофеи, двух чашек ему явно не хватит для возвращения в погоню за Месси. На успех красно-черных в ЛЧ коэффициент — 40.0.
Кто неожиданно близок к тому, чтобы навязать аргентинцу конкуренцию, так это его бывший партнер по «Барселоне» Андрес Иньеста. Кто-то наверняка считает, что испанец давно завершил карьеру, но на самом деле он пылит в Японии за местный «Виссел Кобе». Однако последний раз Волшебник радовался награде в Стране восходящего солнца аж в 2020 году — тогда его команда взяла Суперкубок Японии.
Кого стоит опасаться Месси, так это восходящих звезд и уже зарекомендовавших себя игроков. Например, француза Кингсли Комана. Полузащитник со старта карьеры выступал исключительно за клубы, которые являются гегемонами в своих странах — за «ПСЖ», «Ювентус» и «Баварию». Благодаря этому к 26 годам он выиграл уже 28 трофеев. Учитывая, что ближайшие пару лет Кингсли продолжит собирать клубные награды и может приплюсовать к ним успехи со сборной, именно он скоро станет кошмаром для Лео.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2