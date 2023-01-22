Месси, Роналду или Ибрагимович? Кто станет самым титулованным футболистом в истории футбола

Всем им еще нужно подобраться к Дани Алвесу.

В декабре 2022 года Лео Месси стал чемпионом мира со сборной Аргентины и завоевал 41-й трофей в карьере. На счету 35-летнего аргентинца теперь 37 титулов на клубном уровне и четыре с национальной командой. Несмотря на такое внушительное количество побед, Лео по-прежнему не самый титулованный футболист в истории футбола, однако он очень близок к рекорду — сейчас он принадлежит бразильцу Дани Алвесу (43 награды).

Помимо Месси, из действующих игроков шансы стать рекордсменом по числу трофеев в ближайшей перспективе все еще есть у трех человек: у Златана Ибрагимовича (32), Криштиану Роналду (34) и Андреса Иньесты (37). Однако у Лео они более выраженные — опередить Алвеса он может уже по итогам этого сезона.

Первый трофей — чемпионство в Испании с «Барселоной» — Лео завоевал почти 20 лет назад (в сезоне-2004/05). С тех пор было всего два года, когда аргентинец оставался без наград, — в 2007-м и в 2020-м. Но теперь у Месси просто нет шансов ничего не выиграть, ведь «ПСЖ» пачками забирает внутренние награды и становится все ближе к победе в Лиге чемпионов. В этом сезоне парижане по-прежнему претендуют на все три трофея: в чемпионате, в Кубке Франции и в ЛЧ. На успех Лео и компании в Европе можно сделать ставку в БК БЕТСИТИ за 8.00, в лиге 1 — за 1.02. Если «ПСЖ» оформит требл, то Месси опередит заключенного под стражу Алвеса — 39-летний бразилец вряд ли пополнит трофейную копилку.

Чтобы достать Лео, условному Криштиану Роналду придется не только забрать все титулы с «Аль-Насром» в ближайшие два года, но и продлить контракт с клубом еще на пару сезонов. Всем известно стремление португальца быть лучшим и самым звездным, но в этом споре с Месси ему не победить.

Тяжело подобраться к Лео будет и Златану Ибрагимовичу. Шведский суперфорвард давно не играет из-за повреждения, а его возвращение в большой футбол под большим вопросом. Но даже если он выйдет на пару минут за «Милан» в матчах чемпионата и Лиги чемпионов, а «россонери» заберут трофеи, двух чашек ему явно не хватит для возвращения в погоню за Месси. На успех красно-черных в ЛЧ коэффициент — 40.0.

Кто неожиданно близок к тому, чтобы навязать аргентинцу конкуренцию, так это его бывший партнер по «Барселоне» Андрес Иньеста. Кто-то наверняка считает, что испанец давно завершил карьеру, но на самом деле он пылит в Японии за местный «Виссел Кобе». Однако последний раз Волшебник радовался награде в Стране восходящего солнца аж в 2020 году — тогда его команда взяла Суперкубок Японии.

Кого стоит опасаться Месси, так это восходящих звезд и уже зарекомендовавших себя игроков. Например, француза Кингсли Комана. Полузащитник со старта карьеры выступал исключительно за клубы, которые являются гегемонами в своих странах — за «ПСЖ», «Ювентус» и «Баварию». Благодаря этому к 26 годам он выиграл уже 28 трофеев. Учитывая, что ближайшие пару лет Кингсли продолжит собирать клубные награды и может приплюсовать к ним успехи со сборной, именно он скоро станет кошмаром для Лео.