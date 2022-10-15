Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Прогнозы на спорт

15 октября, 20:15

Клопп нашел оправдание перед матчем с «Сити». Немец готов к поражению?

Прогнозы и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 16 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
Дарвин Нуньес против Вильяма Салиба.
Фото Global Look Press
1/2

«Ливерпуль» не проигрывает самому принципиальному и опасному сопернику уже на протяжении четырех матчей, но ближайшая встреча может стать хлестким ответом «Сити» на все предыдущие обиды. Ситуация настолько серьезная, что Клопп уже подстелил соломку — его команде будет очень тяжело покинуть поле боя со щитом, а не на нем.

Ждете этого матча? Поставить на его исход можно с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Встреча лучших команд Англии последних лет в 11-м туре назначена на 16 октября и пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток арбитра Энтони Тэйлора прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России матчи АПЛ не транслируются.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Сити

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч АПЛ 16 октября 2022 года

«Ливерпуль» проиграл чемпионат Англии, хотя не сыграна еще даже треть матчей. Нужно быть честными с собой и другими, потому что отыграть 14 очков у «Арсенала» или 13 у «Манчестер Сити» будет нереально — слишком многое должно сойтись, чтобы оба этих клуба провалились так же, как красные на старте сезона. При этом есть еще люди, которые верят в команду из Мерсисайда, — например Пеп Гвардиола, хотя ему свойственно подбадривать любого конкурента вне зависимости от обстоятельств.

При этом даже сам Юрген Клопп, похоже, не особо верит в спасение. За сутки до очного матча немец перестраховался и на всякий случай назвал «Сити» лучшим клубом мира, хотя все знают, что по факту это «Реал» — победитель последней Лиги чемпионов.

Тибо Куртуа. Куртуа и защитники «Барселоны» пропустят юбилейное класико. Ждем голевое шоу?

«У вас есть лучшая команда в мире, и вы подписываете лучшего форварда на рынке. Не имеет значения, сколько он стоит, вы просто делаете это. Мы, «Ливерпуль», не можем вести себя так, это невозможно», — заявил Клопп. Возможно, таким образом Юрген оправдал еще и приобретение Дарвина Нуньеса — уругвайца, который обошелся дороже, чем Холанн «Сити» (75 против 60, по версии Transfermarkt). На счету 23-летнего нападающего всего четыре гола во всех турнирах, в то время как у норвежца — 20.

Вероятно, будь у «Ливерпуля» настолько мощный форвард, результаты были бы совершенно другими, но приходится довольствоваться тем, что есть. А довольствия мало — 10 очков в девяти играх. В последних трех у красных нет побед — ничьи с худыми «Эвертоном» (0:0) и «Брайтоном» (3:3), поражение от «Арсенала» (2:3).

Дарвин Нуньес против Вильяма Салиба. Фото Global Look Press
Дарвин Нуньес против Вильяма Салиба.
Фото Global Look Press

Неудивительно, что букмекерская компания БЕТСИТИ, даже несмотря на выездной характер матча, считает его фаворитом «Сити». На победу «горожан» можно поставить за 1.90, вероятность исхода — приблизительно 52%. Успех «Ливерпуля» идет за 3.90 (25%), ничья — за чуть большие 4.10 (23%).

Команда Пепа Гвардиолы, в отличие от конкурента, играет превосходно. Да, на старте случилось несколько заминок, но сейчас действующий чемпион на серии из трех побед с общим счетом 13:3, а всего «Сити» забил уже 33 гола при девяти пропущенных, оба показателя — лучшие в АПЛ. Большой плюс, что на неделе отдых получил Холанн, который целенаправленно готовился к игре с «Ливерпулем». Теперь представьте, что сделает свеженький норвежец с зачерствевшей обороной соперника. Вопросов о том, на что ставить в этом матче, после этого остаться не должно.

Прогноз от «СЭ»: П2 за 1.90.

Считаете, что гости будут неудержимы? Сделайте ставку в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
2
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
Появилось видео со свадьбы Александра Емельяненко
Маск назвал риск ядерной катастрофы высочайшим за последние 60 лет
В аэропорту Норвегии задержан россиянин с двумя дронами в багаже
ВСУ полностью провалили наступление в Херсонской области
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кошмарный сезон «Ливерпуля» — Клопп говорит о вылете из чемпионской гонки. Все дело в проклятии?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 23-10 24
2
 Ман. Сити 9 7 2 0 33-9 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 8 5 1 2 13-10 16
5
 МЮ 8 5 0 3 13-15 15
6
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
7
 Ньюкасл 9 3 5 1 17-9 14
8
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
9
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
10
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
11
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
12
 Ливерпуль 8 2 4 2 20-12 10
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Вест Хэм 9 3 1 5 8-10 10
15
 Лидс 8 2 3 3 11-12 9
16
 Астон Вилла 9 2 3 4 7-11 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 9 2 1 6 8-17 7
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Брентфорд – Брайтон
 2 : 0
15.10 14:30
Лестер – Кр. Пэлас
 0 : 0
15.10 17:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
15.10 17:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 0
15.10 19:30
Тоттенхэм – Эвертон
 2 : 0
16.10 16:00
Астон Вилла – Челси
 - : -
16.10 16:00
Лидс – Арсенал
 - : -
16.10 16:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
16.10 16:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
16.10 18:30
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 7 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 5 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости