Клопп нашел оправдание перед матчем с «Сити». Немец готов к поражению?
«Ливерпуль» не проигрывает самому принципиальному и опасному сопернику уже на протяжении четырех матчей, но ближайшая встреча может стать хлестким ответом «Сити» на все предыдущие обиды. Ситуация настолько серьезная, что Клопп уже подстелил соломку — его команде будет очень тяжело покинуть поле боя со щитом, а не на нем.
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Когда состоится и где смотреть матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
Встреча лучших команд Англии последних лет в 11-м туре назначена на 16 октября и пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток арбитра Энтони Тэйлора прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России матчи АПЛ не транслируются.
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч АПЛ 16 октября 2022 года
«Ливерпуль» проиграл чемпионат Англии, хотя не сыграна еще даже треть матчей. Нужно быть честными с собой и другими, потому что отыграть 14 очков у «Арсенала» или 13 у «Манчестер Сити» будет нереально — слишком многое должно сойтись, чтобы оба этих клуба провалились так же, как красные на старте сезона. При этом есть еще люди, которые верят в команду из Мерсисайда, — например Пеп Гвардиола, хотя ему свойственно подбадривать любого конкурента вне зависимости от обстоятельств.
При этом даже сам Юрген Клопп, похоже, не особо верит в спасение. За сутки до очного матча немец перестраховался и на всякий случай назвал «Сити» лучшим клубом мира, хотя все знают, что по факту это «Реал» — победитель последней Лиги чемпионов.
«У вас есть лучшая команда в мире, и вы подписываете лучшего форварда на рынке. Не имеет значения, сколько он стоит, вы просто делаете это. Мы, «Ливерпуль», не можем вести себя так, это невозможно», — заявил Клопп. Возможно, таким образом Юрген оправдал еще и приобретение Дарвина Нуньеса — уругвайца, который обошелся дороже, чем Холанн «Сити» (75 против 60, по версии Transfermarkt). На счету 23-летнего нападающего всего четыре гола во всех турнирах, в то время как у норвежца — 20.
Вероятно, будь у «Ливерпуля» настолько мощный форвард, результаты были бы совершенно другими, но приходится довольствоваться тем, что есть. А довольствия мало — 10 очков в девяти играх. В последних трех у красных нет побед — ничьи с худыми «Эвертоном» (0:0) и «Брайтоном» (3:3), поражение от «Арсенала» (2:3).
Неудивительно, что букмекерская компания БЕТСИТИ, даже несмотря на выездной характер матча, считает его фаворитом «Сити». На победу «горожан» можно поставить за 1.90, вероятность исхода — приблизительно 52%. Успех «Ливерпуля» идет за 3.90 (25%), ничья — за чуть большие 4.10 (23%).
Команда Пепа Гвардиолы, в отличие от конкурента, играет превосходно. Да, на старте случилось несколько заминок, но сейчас действующий чемпион на серии из трех побед с общим счетом 13:3, а всего «Сити» забил уже 33 гола при девяти пропущенных, оба показателя — лучшие в АПЛ. Большой плюс, что на неделе отдых получил Холанн, который целенаправленно готовился к игре с «Ливерпулем». Теперь представьте, что сделает свеженький норвежец с зачерствевшей обороной соперника. Вопросов о том, на что ставить в этом матче, после этого остаться не должно.
Прогноз от «СЭ»: П2 за 1.90.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|23-10
|24
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|2
|0
|33-9
|23
|
3
|Тоттенхэм
|10
|7
|2
|1
|22-10
|23
|
4
|Челси
|8
|5
|1
|2
|13-10
|16
|
5
|МЮ
|8
|5
|0
|3
|13-15
|15
|
6
|Брайтон
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|
7
|Ньюкасл
|9
|3
|5
|1
|17-9
|14
|
8
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|18-17
|13
|
9
|Борнмут
|10
|3
|4
|3
|10-22
|13
|
10
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|16-20
|12
|
11
|Эвертон
|10
|2
|4
|4
|8-11
|10
|
12
|Ливерпуль
|8
|2
|4
|2
|20-12
|10
|
13
|Кр. Пэлас
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
14
|Вест Хэм
|9
|3
|1
|5
|8-10
|10
|
15
|Лидс
|8
|2
|3
|3
|11-12
|9
|
16
|Астон Вилла
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|
17
|Вулверхэмптон
|10
|2
|3
|5
|4-12
|9
|
18
|Саутгемптон
|9
|2
|1
|6
|8-17
|7
|
19
|Лестер
|10
|1
|2
|7
|15-24
|5
|
20
|Нот. Форест
|10
|1
|2
|7
|7-23
|5
|14.10
|22:00
|
Брентфорд – Брайтон
|2 : 0
|15.10
|14:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|0 : 0
|15.10
|17:00
|
Фулхэм – Борнмут
|2 : 2
|15.10
|17:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|1 : 0
|15.10
|19:30
|
Тоттенхэм – Эвертон
|2 : 0
|16.10
|16:00
|
Астон Вилла – Челси
|- : -
|16.10
|16:00
|
Лидс – Арсенал
|- : -
|16.10
|16:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|16.10
|16:00
|
Саутгемптон – Вест Хэм
|- : -
|16.10
|18:30
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|7
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|5
|1
|0