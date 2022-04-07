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«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: гости обойдут Рангника и Роналду в борьбе за еврокубки

Прогноз и ставка на матч 32-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» 8 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Аллан Сен-Максимен, «Ньюкасл».
Фото Global Look Press
До «МЮ» всего два очка.

8 апреля в матче 32-го тура АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк», старт встречи — в 22.00 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
08 апр, 22:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» 8 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев встречи. Поставить на победу «Ньюкасла» можно за 2.25 (вероятность исхода — 44%), ничья оценивается котировкой 3.20 (31%), наименее вероятна победа «Вулверхэмптона», коэффициент на это событие составляет 3.40 (25%).

Результативный матч маловероятен — тотал больше трех голов можно взять с котировкой 3.50.

Шансы на то, что во встрече отличится только одна команда, высоки, коэффициент — 1.71.

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Если считаете, что в матче будет назначен пенальти, поставить на это можно за 3.20. А на удаление — за 6.00.

«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз и анализ матча АПЛ 8 апреля 2022 года

«Ньюкасл» усердно решает задачи по сохранению прописки в премьер-лиге. При этом все шло довольно успешно долгое время — «сороки» выдали серию из восьми матчей без поражений (победили в этот период шесть раз), не потеряв очки во встречах с равными соперниками; но первый же топ-клуб (речь о «Челси») приземлил будущий топ-клуб на землю. С этого началась серия из трех поражений, которая пока еще не закончилась, а только усугубилась разгромом 1:5 от «Тоттенхэма».

При этом обманываться не стоит: «сороки» провалились во втором тайме, хотя забили команде Конте первыми. И вообще забивали минимум один гол почти во всех своих матчах в этом году, что выгодно отличает их от многих якобы вылетающих. Поставить на то, что «Ньюкасл» пробьет и «волков», можно за 1.62.

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«Вулверхэмптон» на данный момент не так ровно идет по дистанции сезона, поражений на отрезке у «волков» больше, чем у «Ньюкасла». Да и последний матч против «Астон Виллы» Стивена Джеррарда не дает поводов для оптимизма — победу добыли скорее терпением и везением, чем классной игрой.

Оставит ли «Ньюкасл» вариант терпеть в обороне — вопрос спорный. «Сороки» точно не самая атакующая команда АПЛ, поэтому придется «Вулвз» выбираться в атаку самим, а это пока выглядит проблемой. Хотя у гостей появляются неожиданные бомбардиры — полузащитник Джонни Отто забил впервые с лета 2020 года, при этом сразу в двух матчах подряд — впервые в карьере. В любом случае «волки» забить должны хотя бы раз — поставить на это можно за 2.16.

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Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»

«Ньюкасл» пока в упадке, что отчасти объясняется резко выросшим уровнем сопротивления. Играть против «Норвича» и «Брайтона» — это одно, а против «Тоттенхэма» и «Челси» — совсем другое. «Вулверхэмптон», конечно, пока еще слабоват для того, чтобы относиться к сильной оппозиции, но и на уровень «Брентфорда» точно не тянет.

«Волки» ведут борьбу за зону еврокубков, до «Манчестер Юнайтед» всего два очка, да и побеждать в неоднозначных ситуациях они умеют. «Ньюкасл» же не демонстрировал пока навыков, за счет которых он может побеждать более классных соперников.

Рекомендуемая ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (0) за 2.38.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
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Ахмат – Зенит
 - : -
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Урал – Кр. Советов
 - : -
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Уфа – Сочи
 - : -
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