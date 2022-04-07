«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: гости обойдут Рангника и Роналду в борьбе за еврокубки
8 апреля в матче 32-го тура АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк», старт встречи — в 22.00 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» 8 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев встречи. Поставить на победу «Ньюкасла» можно за 2.25 (вероятность исхода — 44%), ничья оценивается котировкой 3.20 (31%), наименее вероятна победа «Вулверхэмптона», коэффициент на это событие составляет 3.40 (25%).
Результативный матч маловероятен — тотал больше трех голов можно взять с котировкой 3.50.
Шансы на то, что во встрече отличится только одна команда, высоки, коэффициент — 1.71.
Если считаете, что в матче будет назначен пенальти, поставить на это можно за 3.20. А на удаление — за 6.00.
«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз и анализ матча АПЛ 8 апреля 2022 года
«Ньюкасл» усердно решает задачи по сохранению прописки в премьер-лиге. При этом все шло довольно успешно долгое время — «сороки» выдали серию из восьми матчей без поражений (победили в этот период шесть раз), не потеряв очки во встречах с равными соперниками; но первый же топ-клуб (речь о «Челси») приземлил будущий топ-клуб на землю. С этого началась серия из трех поражений, которая пока еще не закончилась, а только усугубилась разгромом 1:5 от «Тоттенхэма».
При этом обманываться не стоит: «сороки» провалились во втором тайме, хотя забили команде Конте первыми. И вообще забивали минимум один гол почти во всех своих матчах в этом году, что выгодно отличает их от многих якобы вылетающих. Поставить на то, что «Ньюкасл» пробьет и «волков», можно за 1.62.
«Вулверхэмптон» на данный момент не так ровно идет по дистанции сезона, поражений на отрезке у «волков» больше, чем у «Ньюкасла». Да и последний матч против «Астон Виллы» Стивена Джеррарда не дает поводов для оптимизма — победу добыли скорее терпением и везением, чем классной игрой.
Оставит ли «Ньюкасл» вариант терпеть в обороне — вопрос спорный. «Сороки» точно не самая атакующая команда АПЛ, поэтому придется «Вулвз» выбираться в атаку самим, а это пока выглядит проблемой. Хотя у гостей появляются неожиданные бомбардиры — полузащитник Джонни Отто забил впервые с лета 2020 года, при этом сразу в двух матчах подряд — впервые в карьере. В любом случае «волки» забить должны хотя бы раз — поставить на это можно за 2.16.
Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»
«Ньюкасл» пока в упадке, что отчасти объясняется резко выросшим уровнем сопротивления. Играть против «Норвича» и «Брайтона» — это одно, а против «Тоттенхэма» и «Челси» — совсем другое. «Вулверхэмптон», конечно, пока еще слабоват для того, чтобы относиться к сильной оппозиции, но и на уровень «Брентфорда» точно не тянет.
«Волки» ведут борьбу за зону еврокубков, до «Манчестер Юнайтед» всего два очка, да и побеждать в неоднозначных ситуациях они умеют. «Ньюкасл» же не демонстрировал пока навыков, за счет которых он может побеждать более классных соперников.
Рекомендуемая ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (0) за 2.38.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0