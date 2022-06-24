Царукян метит в топ-5 легковесов UFC. Но его ждет самый сложный соперник со времен Махачева

У Матеуша Гамрота всего одно поражение в карьере.

UFC Fight Night возглавит поединок с участием бойца из России, который рвется на вершину промоушена. В случае победы над Матеушем Гамротом Царукян точно войдет в топ-10 UFC и приблизится к пятерке сильнейших. Насладиться поединком вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть бой Арман Царукян — Матеуш Гамрот

Главный бой вечера UFC Fight Night, который состоится 26 июня 2022 года в Лас-Вегасе на арене UFC APEX, начнется ближе к 05.00 мск. Посмотреть в прямом эфире поединок российского бойца против польского соперника можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 05.00 мск. Весь турнир покажет UFC Fight Pass, начало прямого эфира — 25 июня в 23.00 мск. Царукян в рейтинге занимает 11-ю строчку, Гамрот — 12-ю.

Арман Царукян — Матеуш Гамрот: прогноз и ставка на бой UFC 26 июня 2022 года

«После этого боя все будет совсем по-другому. Все будут говорить обо мне, я буду одним из претендентов. Хочу прикончить Гамрота, а после этого буду говорить о своем дивизионе. После поединка с Матеушем я должен оказаться в пятерке лучших», — заявил за пару дней до поединка Царукян. Российский боец устал стоять за пределами топ-10 и готов к мощному рывку.

Арман действительно может рассчитывать на серьезный прогресс в рейтинге. Он выступает в UFC с 2019 года и собрал здесь пять побед в шести боях, причем подряд. Поражение Царукян потерпел только в первом поединке против самого серьезного противника в карьере — Ислама Махачева. И то не досрочно, а решением судей.

Царукян не проигрывает в организации с 2019-го, а два последних боя против Кристоса Гиагоса из США и испанца Йоэля Альвареса завершил досрочно в первом и втором раундах соответственно. Но что еще удивительнее, победы были добыты им не в партере, а в стойке. Сильное заявление от трехкратного чемпиона России по грэпплингу.

Эти факты очень важны в контексте поединка против Гамрота, ведь поляк уверен, что именно в стойке его шансы на победу сильно повысятся. «Царукян — отличный боец. Он хорошо атакует, хорошо борется, но я думаю, что он слаб в джиу-джитсу. У меня больше опыта в пятираундовых боях, и я привык к давлению», — заявил Матеуш.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не уверены, что у Гамрота есть шансы даже в стойке. Коэффициент на его победу — 4.00, это примерно 25% вероятности исхода. На успех Царукяна котировка — 1.28 (73%), на ничью — 48.0 (2%).

Поляк стартовал в UFC по схожему с Царукяном сценарию: проиграл раздельным решением Гураму Кутателадзе, но дальше одержал три победы подряд. Правда, никто из его соперников не сравнится с будущим оппонентом. И все же у Гамрота должно хватить сил и мастерства, чтобы не проиграть поединок в течение пяти раундов.

Прогноз от «СЭ»: «досрочная победа — нет» за 2.00.

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