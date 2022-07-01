Полузащитник на шесть сезонов отъезжал в АПЛ.

Французский полузащитник Поль Погба в ближайшее время присоединится к «Ювентусу». 1 июля контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед», где он играл последние шесть лет, истек. В прошедшем сезоне Погба больше лечился, чем играл, и уже давно сообщил клубу, что не продлит соглашение и покинет Туманный Альбион бесплатно.

«Ювентус» подсуетился и сразу включился в переговоры с бывшим лидером команды. Поль уже играл за клуб с 2012-го по 2016-й и выиграл девять трофеев, в том числе четыре Скудетто. С его уходом бьянконери еще какое-то время были гегемоном в Италии, но последние два розыгрыша сложились для них неудачно — титул сначала ушел к «Интеру», а затем перекочевал к их соседям в «Милан».

Туринцы хотели бы вернуть первенство, поэтому нуждаются в усилении состава. «Переговоры продвигаются. Эта сделка будет ключевой для «Ювентуса», в том числе и с коммерческой точки зрения», — заявил генеральный директор клуба Маурицио Арривабене.

Вернется ли к Погба мотивация играть в футбол на высоком уровне после возвращения в Италию? «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассуждают, чего ждать от француза в новом-старом клубе.

Улучшит ли Поль бомбардирскую статистику?

Последний сезон в «МЮ» получился для Погба тяжелым: он отыграл всего 20 матчей (только 1353 минуты на поле), забил один мяч и оформил девять ассистов. С ноября по февраль француз лечил травму подколенного сухожилия, а в мае выбыл из-за повреждения берцовой кости.

Год получился рваным — проблемы со здоровьем мешали Полю набрать лучшую форму, в которой он способен на чудеса. Плюс у полузащитника появились проблемы с мотивацией: он открыто недорабатывал в играх и не скрывал желания уехать из Англии в другой клуб.

Очевидно, им станет «Ювентус», где к Погба всегда относились тепло и трепетно. В Турине полузащитник выступал довольно стабильно: если не брать во внимание первый сезон, то в трех остальных Поль неизменно забивал семь-восемь мячей и добавлял к ним порядка десяти ассистов. На ТБ 5.5 гола в новом сезоне серии А можно поставить за 2.00, на ТМ 5.5 — за 1.72. То же условие на результативные передачи, но тотал больше 5.5 идет за 1.60, а ТМ 5.5 — за 2.20.

Возможно, Погба не будет слишком активен в завершении атак, но с ассистами у него должен быть полный порядок. Видение поля и магические забросы на партнеров — то, чем так ценен француз. Именно голевые передачи должны помочь ему набрать по системе «гол + пас» больше 10 баллов — на ТБ 10.5 котировка 1.65, на ТМ 10.5 — 2.10.

Спустя годы от «Ювентуса», в котором когда-то зажигал Погба, уже ничего не осталось. Клуб взял курс на омоложение и старательно избавляется от старичков, поэтому Поль будет одним из самых опытных в команде и должен вести ее за собой. Возможно, француз покажет молодняку, как забивать дуплетом, — на тотал больше 1.5 дубля коэффициент 3.40, на ТМ 1.5 — 1.27. Хотя бы один хет-трик предлагается оформить за 6.00.

Поль привык к жесткости АПЛ. Привезет ли он ее в Италию?

Погба никогда не отличался намеренной грубостью, но и назвать его спокойным, миролюбивым футболистом нельзя. Француз любит поспорить и пободаться с соперниками, к тому же его позиция в центре поля предполагает нарушения, когда противники убегают в отрыв. Поэтому обычно Погба набирает достаточно желтых карточек — например, в прошлом сезоне он заработал семь горчичников в 20 матчах.

На тотал больше 6.5 желтых карточки коэффициент 1.85. Такой же на ТМ 6.5.

Также у Поля случаются удаления. В АПЛ он был изгнан с поля дважды, еще раз ему пришлось покинуть игру досрочно в серии А. На то, что француз сорвется и увидит перед глазами красный прямоугольник, котировка 3.20.