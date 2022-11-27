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Бразилия — Швейцария: карнавал продолжится и без Неймара

Прогноз на матч Бразилия — Швейцария в рамках чемпионата мира по футболу 28 ноября 2022 года в Катаре
Артемий Кутейников
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Неймар в матче против Сербии.
Фото Global Look Press
Нападающий «ПСЖ» вылетел до конца группового этапа.

28 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре встретятся лидеры группы G — Бразилия и Швейцария. Игра пройдет на «Стадионе 974» в Дохе, начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. Группа G
28 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Бразилия
Швейцария

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Бразилия — Швейцария 28 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают пентакампеонов увесистыми фаворитами матча: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.52, что составляет примерно 65% вероятности. Успех швейцарцев доступен за 7.20 (13%), даже на ничью предложена гораздо меньшая котировка — 4.40 (22%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• выигрыш Бразилии 1:0 идет за 6.30;

• 2:0 — за 6.60;

• ничья 1:1 — за 7.70.

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Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 2.00. В первом туре «Селесао» оформили два мяча, «Красные крестоносцы» — лишь один.

Оба мяча бразильцев в стартовой игре вонзил нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон. Поставить на то, что форвард забьет первый мяч и в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 5.90.

Бразилия — Швейцария: прогноз и анализ матча 28 ноября 2022 года

Бразилия в первом туре разделалась с мощной командой Сербии — основным конкурентом Швейцарии за выход в плей-офф. Пентакампеоны пробили балканцев только во втором тайме — оба мяча вонзил Ришарлисон. В конце матча бразильцы потеряли лидера команды Неймара: нападающий «ПСЖ» после грубого подката соперника травмировал голеностоп.

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Ней не сыграет против Швейцарии и, скорее всего, будет готов только к играм плей-офф. Правда, и без него в составе Бразилии есть множество звездных игроков группы атаки: Винисиус, Родриго, Габриэл Жезус, Ришарлисон и Рафинья. Да и в матче с Сербией «Селесао» могли забить больше двух мячей: нанесли 22 удара, восемь из которых прилетели в створ.

Ждете от команды Тите еще одну яркую игру? Индивидуальный тотал больше 1.5 мяча можно оформить за 1.65, ИТМ1 (1.5) — за 2.23.

Швейцария в первом туре встречалась с Камеруном — одной из слабейших команд турнира. По данным статистического сайта Transfermarkt, дешевле камерунского стоят составы лишь восьми сборных чемпионата мира. При этом «Красные крестоносцы» всего однажды пробили африканцев — отличился этнический камерунец Бриль Эмболо.

До чемпионата мира команда Мурата Якина неплохо выглядела в Лиге наций. Швейцарцы выиграли три последних матча на турнире, разобравшись с Португалией (1:0), Испанией (2:1), Чехией (2:1) и сохранив место в элитном дивизионе.

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Прогноз и ставка на матч Бразилия — Швейцария 28 ноября 2022 года

Бразилия обладает одной из самых сильных линий нападения на турнире, которое сформировано из игроков топ-клубов. Мощность атаки пентакампеоны продемонстрировали против Сербии, оформив 22 удара за матч (восемь в створ) и набрав 2.3 балла xG (ожидаемых голов). Швейцария же против Камеруна не впечатлила игрой в обороне: африканцы нанесли семь ударов (три в створ) и наклепали 0.7 очка xG — вполне наиграли на один забитый мяч. Против мощной атаки «Селесао» отобороняться на ноль швейцарцам будет намного сложнее.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.65.

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 16 1 3
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