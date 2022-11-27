Бразилия — Швейцария: карнавал продолжится и без Неймара
28 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре встретятся лидеры группы G — Бразилия и Швейцария. Игра пройдет на «Стадионе 974» в Дохе, начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Бразилия — Швейцария 28 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают пентакампеонов увесистыми фаворитами матча: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.52, что составляет примерно 65% вероятности. Успех швейцарцев доступен за 7.20 (13%), даже на ничью предложена гораздо меньшая котировка — 4.40 (22%).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• выигрыш Бразилии 1:0 идет за 6.30;
• 2:0 — за 6.60;
• ничья 1:1 — за 7.70.
Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 2.00. В первом туре «Селесао» оформили два мяча, «Красные крестоносцы» — лишь один.
Оба мяча бразильцев в стартовой игре вонзил нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон. Поставить на то, что форвард забьет первый мяч и в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 5.90.
Бразилия — Швейцария: прогноз и анализ матча 28 ноября 2022 года
Бразилия в первом туре разделалась с мощной командой Сербии — основным конкурентом Швейцарии за выход в плей-офф. Пентакампеоны пробили балканцев только во втором тайме — оба мяча вонзил Ришарлисон. В конце матча бразильцы потеряли лидера команды Неймара: нападающий «ПСЖ» после грубого подката соперника травмировал голеностоп.
Ней не сыграет против Швейцарии и, скорее всего, будет готов только к играм плей-офф. Правда, и без него в составе Бразилии есть множество звездных игроков группы атаки: Винисиус, Родриго, Габриэл Жезус, Ришарлисон и Рафинья. Да и в матче с Сербией «Селесао» могли забить больше двух мячей: нанесли 22 удара, восемь из которых прилетели в створ.
Ждете от команды Тите еще одну яркую игру? Индивидуальный тотал больше 1.5 мяча можно оформить за 1.65, ИТМ1 (1.5) — за 2.23.
Швейцария в первом туре встречалась с Камеруном — одной из слабейших команд турнира. По данным статистического сайта Transfermarkt, дешевле камерунского стоят составы лишь восьми сборных чемпионата мира. При этом «Красные крестоносцы» всего однажды пробили африканцев — отличился этнический камерунец Бриль Эмболо.
До чемпионата мира команда Мурата Якина неплохо выглядела в Лиге наций. Швейцарцы выиграли три последних матча на турнире, разобравшись с Португалией (1:0), Испанией (2:1), Чехией (2:1) и сохранив место в элитном дивизионе.
Прогноз и ставка на матч Бразилия — Швейцария 28 ноября 2022 года
Бразилия обладает одной из самых сильных линий нападения на турнире, которое сформировано из игроков топ-клубов. Мощность атаки пентакампеоны продемонстрировали против Сербии, оформив 22 удара за матч (восемь в створ) и набрав 2.3 балла xG (ожидаемых голов). Швейцария же против Камеруна не впечатлила игрой в обороне: африканцы нанесли семь ударов (три в створ) и наклепали 0.7 очка xG — вполне наиграли на один забитый мяч. Против мощной атаки «Селесао» отобороняться на ноль швейцарцам будет намного сложнее.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2