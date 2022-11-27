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Камерун — Сербия: Влахович и Митрович разберутся с дряхлой обороной соперника

Прогноз на матч Камерун — Сербия в рамках чемпионата мира по футболу 28 ноября 2022 года в Катаре
Евгений Коростелев
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Душан Влахович.
Фото Global Look Press
Вся надежда африканцев на Андре Онану.

28 ноября сборная Сербии во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре сыграет с командой Камеруна. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, начало — в 13.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт эфира — в 12.45 мск.

Чемпионат мира. Группа G
28 нояб, 13:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Камерун
Сербия

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Камерун — Сербия 28 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Сербии отличные шансы на победу в предстоящей встрече. Взять ее можно за 1.70, вероятность исхода — примерно 58%. Ничья доступна за 3.90 (25%), а успех Камеруна — за еще большие 5.50 (17%).

На то, что африканская сборная не проиграет, котировка — 2.30.

Ни в одном из десяти последних матчей с участием Камеруна не прошел «верх» по голам, поэтому присмотритесь к ставке на тотал меньше 2.5 мяча за 1.90, ТБ 2.5 идет за 2.00.

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Вариант «обе забьют» доступен за 1.94, «обе забьют — нет» — за 1.86.

Можете поставить на пенальти (2.70) или на удаление (4.00). Также есть комбо этих событий за 8.00.

Фавориты на гол в составе Сербии, по мнению экспертов, — Душан Влахович и Александр Митрович (2.40). У Камеруна точного удара ждут от Эрика-Максима Шупо-Мотинга — 3.80.

В составе какой команды произойдет первая замена? И на сербов, и на камерунцев котировка одинаковая — 1.85.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу европейской команды за 6.30.

Камерун — Сербия: прогноз и анализ матча ЧМ 28 ноября 2022 года

Сборной Сербии для стартового матча на чемпионате мира достался самый опасный и тяжелый соперник — Бразилия с Неймаром и другими звездами мирового футбола. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу пентакампеонов, но команда Драгана Стойковича смотрелась достойно — до 62-й минуты счет оставался ничейным, пока слово дважды не взял Ришарлисон. Это поражение стало для сербов первым за семь встреч — в предыдущих шести они добились пяти побед, в том числе 4:1 над Швецией и Словенией, 2:0 над Норвегией.

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Конечно, сербам не хватило последнего паса и ударов в атаке. Крайние защитники Павлович и Миленкович, а также игроки центра поля не слишком охотно подключались в атаку, осознавая, насколько бразильцы опасны в контрнаступлении. Отсюда малое количество созданных моментов и ноль ударов в створ. С Камеруном они обязательно проявят себя иначе: не зря на их счету 17 голов в 10 играх в этом году — в среднем они забивают 1.7 мяча.

На ИТБ2 (1.5) в предстоящей встрече можно поставить с коэффициентом 1.85.

Камерун тоже проиграл стартовый матч, но с минимальным счетом команде Швейцарии. Для африканцев это была уже пятая игра без побед (три поражения и две ничьих) и 13-я встреча из 17 в 2022 году, в которой они пропустили хотя бы один мяч. Оборона, несмотря на наличие вратаря «Интера» Андре Онаны, — слабое место африканцев. Например, Эмболо забивал без каких-либо помех со стороны защитников, а еще у швейцарцев было несколько убойных моментов.

Также не до конца понятны остались возможности Камеруна в атаке. Блестяще цеплялся за мяч и тащил его вперед набравший потрясающую форму Эрик-Максим Шупо-Мотинг, добавлял скорости атакам команды на фланге Карл Токо Экамби. Африканцы классно шли в обводку, но это по большей части все, чем они запомнились против неидеальной Швейцарии.

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Прогноз и ставка на матч Камерун — Сербия

У Сербии более сбалансированный и звездный состав в сравнении с будущим соперником. Как и у Камеруна, в команде Драгана Стойковича отличные скоростные вингеры, но при этом есть кому завершать — Александр Митрович и Душан Влахович наверняка в этом матче выйдут в паре и очень сильно напрягут оборону соперника.

С учетом того, насколько сумбурно камерунцы действуют в обороне, против сербов им снова не сыграть всухую. При этом далеко не факт, что усилий Шупо-Мотинга хватит, чтобы нанести ответный удар.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.70.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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