Испания — Германия: Мюллер и Нойер пролетят мимо плей-офф на втором ЧМ подряд?
27 ноября состоится главный матч всего группового этапа чемпионата мира в Катаре —Испания встретится с Германией. Топ-сборные сыграют на стадионе «Эль-Байт». Начало в 22.00 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Испания — Германия 27 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Луиса Энрике: поставить на победу «Красной фурии» можно с коэффициентом 2.32, что составляет примерно 42% вероятности. Успех бундестим предложен с котировкой 3.00 (33%), ничья идет за 3.80 (25%).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 7.00;
• победа Испании 2:1 — за 8.70;
• успех 1:0 — за 9.50.
Чемпионат мира в Катаре редко радует результативными матчами, но испанцы в первом туре выстрелили в Коста-Рику семью безответными голами. Ждете, что предстоящая встреча все-таки получится яркой? Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.25.
Германия сенсационно уступила в первом туре Японии (1:2) и для предложения борьбы за выход из группы должна набирать очки против Испании. Поставить на то, что немцы не проиграют, можно с котировкой 1.68.
Испания — Германия: прогноз и анализ матча чемпионата мира 27 ноября 2022 года
Испания в первом туре легко разгромила Коста-Рику (7:0) и возглавила группу E. «Красная фурия» — одна из самых результативных команд турнира в Катаре, а оформивший дубль Ферран Торрес — один из лучших бомбардиров. Германия же провалилась в стартовом матче против Японии: команда Ханс-Дитера Флика вела 1:0 до 75-й минуты, но пропустила два мяча и проиграла. Теперь для продолжения борьбы за плей-офф немцам необходимо набирать очки в предстоящей встрече.
Испания забила много не только Коста-Рике — в остальных матчах 2022 года команда заколачивала в среднем два мяча за игру. В атаке «Красной фурии» много звезд, при том что Луис Энрике привез в Катар третью по молодости команду. Правда, молодые звезды испанцев выступают за «Барселону», «ПСЖ» и другие топ-клубы.
Индивидуальный тотал «Красной фурии» больше 1.5 гола оценен в 1.98, обратный рынок доступен за 1.83.
За бундестим тоже выступают топ-игроки, но в команде нет звездного центрального нападающего. Попавший в заявку на ЧМ Никлас Фюллькруг из «Вердера» против японцев провел лишь второй матч за сборную, а в основе роль форварда исполнял атакующий полузащитник Кай Хаверц. Возможно, эта проблема повлияла на результат: Германия создала много моментов (26 ударов, девять — в створ), но отличилась только с пенальти.
При этом немцы много пропускают: за 10 игр во всех турнирах завершили всухую только две товарищеские встречи против Израиля и Омана. В среднем же немцы в 2022 году вынимают из сетки 1.2 мяча за матч.
Прогноз и ставка на матч Испания — Германия 27 ноября 2022 года
С финала Евро-2008 соперники встречались друг с другом пять раз: только одна игра завершилась «верхом» по голам. Чемпионат мира в Катаре уже ассоциируется с невысокой результативностью, тем более когда речь идет о матчах команд примерно равного уровня. К тому же Германия испытывает проблемы в завершении, а Испанию в предстоящей игре устроит и ничья.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.72 (если команды забьют трижды, случится возврат суммы ставки).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2