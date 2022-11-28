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Иран — США: Азмун и Тареми расскажут Пулишичу, что такое голы?

Прогноз на матч Иран — США в рамках чемпионата мира по футболу 29 ноября 2022 года в Катаре
Евгений Коростелев
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Мехди Тареми.
Фото Getty Images
Сборная Ирана празднует победу над Уэльсом.
Фото Getty Images
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У американцев одна из худших атак на ЧМ.

29 ноября сборные Ирана и США в очном матче определят участника плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. Группа B
29 нояб, 22:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Иран
США

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Иран — США 29 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы США на победу чуть выше, чем у Ирана. Успех американской сборной оценен коэффициентом 1.93, вероятность исхода — примерно 51%. Ничья доступна за 3.60 (27%), триумф иранцев — за 4.40 (22%).

Номинальных хозяев в предстоящей встрече устроит даже ничья: вариант 1Х идет за 1.97.

Ни в одном из двух матчей сборной США в Катаре не прошел «верх» по голам. ТМ 2.5 предложено оформить за 1.75, ТБ 2.5 — за 2.20.

Иран и во встрече с Англией, и в игре с Уэльсом отличился дважды: ИТБ1 (1.5) оценен в 3.70, ИТБ2 (1.5) — в 2.07.

Забьет ли Сердар Азмун дебютный гол на турнире? Да — 3.55, нет — 1.25. У США эксперты ждут результативного удара от Кристиана Пулишича — 3.04.

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На то, что гонка до двух голов останется за Америкой, котировка — 2.32. Победу Ирана можно взять за 5.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу США — 5.90;

  • ничья 1:1 — за 6.50;

  • 2:0 — за 7.70.

Иран — США: прогноз и анализ матча ЧМ 29 ноября 2022 года

Сборная Ирана кошмарно стартовала на групповом этапе чемпионата мира — мало кто ожидал, что Англия настолько страшно надругается над командой Карлуша Кейруша (6:2). Казалось, «Персидские леопарды» не оправятся после такого чувствительного удара и финишируют последними, но они показали характер и оставили себе отличные шансы на плей-офф. Во втором туре иранцы зажали Уэльс и не выпускали его со своей половины в заключительные полчаса игры. Два гола уже в компенсированное время стали справедливым результатом стараний футболистов азиатской сборной (2:0).

Сборная Ирана празднует победу над Уэльсом. Фото Getty Images
Сборная Ирана празднует победу над Уэльсом.
Фото Getty Images

Конечно, добиться победы Ирану в том числе помогло удаление вратаря валлийцев Уэйна Хеннесси, но оно состоялось не на ровном месте, а в результате острой атаки на 86-й минуте. Завершал ее старательный Мехди Тареми — именно у него и у Сердара Азмуна по ходу встречи было больше всего возможностей забить. Причем экс-нападающий «Зенита» боролся не только с соперниками, но и с недомоганием — уже в первом тайме у него сводило ноги. Но, вероятно, это не помешает ему сыграть с США — официальной информации о травме форварда не было.

На гол Азмуна в ворота американцев можно поставить за 3.55. На точный удар Тареми, на счету которого дубль в ворота англичан, — за 3.41.

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После двух туров у Ирана три очка и второе место в группе вслед за Англией. В последней встрече команду Кейруша вполне устроит ничья — в 2022 году она разошлась «миром» только с одним соперником, в товарняке с Сенегалом (1:1). В остальных десяти иранцы добыли шесть побед, все — всухую. Они в целом крайне редко обмениваются голами с соперниками — только в трех случаях из 11.

Иран никогда не выходил в плей-офф чемпионата мира, но у него есть позитивный опыт матчей с США. На мундиале 1998 года «Персидские леопарды» победили 2:1 — правда, обе команды все равно не вышли из группы. Сейчас никто не удивится повторению результата, потому что Штаты по большому счету не впечатлили в Катаре. В первом матче они с трудом сдержали Уэльс (1:1), во втором сыграли 0:0 с Англией — игра прошла практически без моментов.

Для Кристиана Пулишича и партнеров это была пятая встреча подряд и шестая из семи, в которой они не добились победы. Самый популярный для них исход на этом отрезке — ничьи 0:0 (сыграли так трижды) и 1:1 (дважды). Кажется, никто не удивится, если решающий матч завершится с одним из этих счетов.

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Прогноз и ставка на матч Иран — США

У американцев в составе много интересных и ярких игроков, но коллективно команда не показывает какой-то выдающийся футбол. За две встречи на ЧМ «звездно-полосатые» всего три раза пробили в створ ворот соперников — хуже показатель среди команд, проведших два матча, только у Коста-Рики (один). Ждать много голов в таких обстоятельствах было глупо.

Иран в предстоящем матче устроит ничья, поэтому ребята Кейруша точно не полетят вперед — будут выжидать шанс на контратаке. В восьми матчах из десяти последних с их участием прошел «низ» по голам, у США — в семи случаях из десяти. Меньше трех забитых мячей стоит ждать и в ближайшей встрече.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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10
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11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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