Иран — США: Азмун и Тареми расскажут Пулишичу, что такое голы?
29 ноября сборные Ирана и США в очном матче определят участника плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Иран — США 29 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы США на победу чуть выше, чем у Ирана. Успех американской сборной оценен коэффициентом 1.93, вероятность исхода — примерно 51%. Ничья доступна за 3.60 (27%), триумф иранцев — за 4.40 (22%).
Номинальных хозяев в предстоящей встрече устроит даже ничья: вариант 1Х идет за 1.97.
Ни в одном из двух матчей сборной США в Катаре не прошел «верх» по голам. ТМ 2.5 предложено оформить за 1.75, ТБ 2.5 — за 2.20.
Иран и во встрече с Англией, и в игре с Уэльсом отличился дважды: ИТБ1 (1.5) оценен в 3.70, ИТБ2 (1.5) — в 2.07.
Забьет ли Сердар Азмун дебютный гол на турнире? Да — 3.55, нет — 1.25. У США эксперты ждут результативного удара от Кристиана Пулишича — 3.04.
На то, что гонка до двух голов останется за Америкой, котировка — 2.32. Победу Ирана можно взять за 5.00.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Иран — США: прогноз и анализ матча ЧМ 29 ноября 2022 года
Сборная Ирана кошмарно стартовала на групповом этапе чемпионата мира — мало кто ожидал, что Англия настолько страшно надругается над командой Карлуша Кейруша (6:2). Казалось, «Персидские леопарды» не оправятся после такого чувствительного удара и финишируют последними, но они показали характер и оставили себе отличные шансы на плей-офф. Во втором туре иранцы зажали Уэльс и не выпускали его со своей половины в заключительные полчаса игры. Два гола уже в компенсированное время стали справедливым результатом стараний футболистов азиатской сборной (2:0).
Конечно, добиться победы Ирану в том числе помогло удаление вратаря валлийцев Уэйна Хеннесси, но оно состоялось не на ровном месте, а в результате острой атаки на 86-й минуте. Завершал ее старательный Мехди Тареми — именно у него и у Сердара Азмуна по ходу встречи было больше всего возможностей забить. Причем экс-нападающий «Зенита» боролся не только с соперниками, но и с недомоганием — уже в первом тайме у него сводило ноги. Но, вероятно, это не помешает ему сыграть с США — официальной информации о травме форварда не было.
На гол Азмуна в ворота американцев можно поставить за 3.55. На точный удар Тареми, на счету которого дубль в ворота англичан, — за 3.41.
После двух туров у Ирана три очка и второе место в группе вслед за Англией. В последней встрече команду Кейруша вполне устроит ничья — в 2022 году она разошлась «миром» только с одним соперником, в товарняке с Сенегалом (1:1). В остальных десяти иранцы добыли шесть побед, все — всухую. Они в целом крайне редко обмениваются голами с соперниками — только в трех случаях из 11.
Иран никогда не выходил в плей-офф чемпионата мира, но у него есть позитивный опыт матчей с США. На мундиале 1998 года «Персидские леопарды» победили 2:1 — правда, обе команды все равно не вышли из группы. Сейчас никто не удивится повторению результата, потому что Штаты по большому счету не впечатлили в Катаре. В первом матче они с трудом сдержали Уэльс (1:1), во втором сыграли 0:0 с Англией — игра прошла практически без моментов.
Для Кристиана Пулишича и партнеров это была пятая встреча подряд и шестая из семи, в которой они не добились победы. Самый популярный для них исход на этом отрезке — ничьи 0:0 (сыграли так трижды) и 1:1 (дважды). Кажется, никто не удивится, если решающий матч завершится с одним из этих счетов.
Прогноз и ставка на матч Иран — США
У американцев в составе много интересных и ярких игроков, но коллективно команда не показывает какой-то выдающийся футбол. За две встречи на ЧМ «звездно-полосатые» всего три раза пробили в створ ворот соперников — хуже показатель среди команд, проведших два матча, только у Коста-Рики (один). Ждать много голов в таких обстоятельствах было глупо.
Иран в предстоящем матче устроит ничья, поэтому ребята Кейруша точно не полетят вперед — будут выжидать шанс на контратаке. В восьми матчах из десяти последних с их участием прошел «низ» по голам, у США — в семи случаях из десяти. Меньше трех забитых мячей стоит ждать и в ближайшей встрече.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2