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Португалия — Уругвай: Суарес и Роналду обеспечат матчу высокую результативность

Прогноз на матч Португалия — Уругвай в рамках чемпионата мира по футболу 28 ноября 2022 года в Катаре
Евгений Коростелев
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Криштиану Роналду и Жоау Феликс.
Фото Global Look Press
Криштиану нужно догонять Месси, на счету которого в Катаре уже два забитых мяча.

28 ноября сборная Португалии проведет второй матч на чемпионате мира по футболу в Катаре. Ее новым соперником станет Уругвай с Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани. Игра второго тура группового этапа состоится в городе Лусаил на Национальном стадионе, начало — в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа H
28 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
Уругвай

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Португалия — Уругвай 28 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ отдает предпочтение Португалии. На победу команды Криштиану Роналду можно поставить с коэффициентом 2.00, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 3.40 (29%), успех Уругвая — за 4.30 (21%).

На ЧМ-2018 уругвайцы выбили португальцев на стадии 1/8 финала. На то, что они и в этот раз не проиграют, котировка — 1.90.

Также есть возможность подстраховать команды с помощью форы: Ф1(0) идет за 1.43, Ф2(0) — за 3.10.

Португалия в первом туре победила Гану (3:2), забив более двух мячей в третьем из пяти последних матчей. ИТБ1 (1.5) доступна за 2.15.

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Уругвай, наоборот, не слишком результативен: отличился только в двух встречах из пяти предыдущих. ИТМ2 (1.5) оценен в 1.28, ИТБ2 (1.5) — в 3.70.

Вариант «обе забьют» идет за 2.05, противоположный исход — за 1.77.

В первом туре Португалия заработала и реализовала пенальти: 11-метровый в предстоящей встрече доступен за 2.75, гол номинальных хозяев с точки — за 5.00.

Самый вероятный, по мнению экспертов, счет встречи — 1:0 в пользу европейской сборной за 5.80.

Португалия — Уругвай: прогноз и анализ матча ЧМ 28 ноября 2022 года

Очередной матч сборной Португалии был закручен вокруг персоны Криштиану Роналду, который уже после старта ЧМ разорвал контракт с «МЮ». Но несмотря на пристальное внимание, нападающий, как всегда, был активен и продуктивен в игре за сборную: имел несколько моментов, заработал пенальти, открыл счет, а затем подсказывал партнерам со скамейки после замены. Благодаря голу в ворота Ганы Криш установил очередной уникальный рекорд — стал первым футболистом, который отличился на пяти чемпионатах мира.

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На то, что капитан португальцев поразит еще и ворота Уругвая, котировка — 2.30. Дубль в его исполнении можно взять за 8.27.

При этом вся Португалия сыграла очень нестабильно и местами вальяжно: позволила Гане сравнять счет, забила дважды, но в итоге едва не сыграла вничью. Ошибка вратаря Диогу Кошты при счете 3:2, который позволил обокрасть себя Иньяки Уильямсу на 100-й минуте, вполне могла пошатнуть его уверенность. Неудивительно, если в игре с Уругваем игрока «Порту» заменит значительно более опытный Руй Патрисиу.

Для португальцев победа над Ганой стала седьмой в десяти матчах в этом году. А еще всего третьей, в которой команда Фернанду Сантуша обменялась голами с соперником. Притом что обычно Криш и компания побеждали очень уверенно — пять раз сделали это всухую.

Учитывая «успехи» Уругвая в атаке во встрече с Южной Кореей (0:0), в очередном матче португальцы вполне могут сохранить ворота в неприкосновенности. Южноамериканцы на пару с соперником установили антирекорд ЧМ — ни разу не пробили в створ. Хотя в атаке на разных отрезках игры действовали Суарес, Нуньес и Кавани, а из глубины их поддерживал Вальверде. Именно удар полузащитника «Реала» стал самым опасным — во втором тайме он пробил в штангу.

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Прогноз и ставка на матч Португалия — Уругвай

Уругвай очень неудачно сыграл в атаке против Южной Кореи, однако для «Чарруас» такие матчи — редкость. В этом году они не забили только в трех встречах из десяти, а суммарно отличились 18 раз — в среднем 1.8 за 90 минут.

Португальцы тоже довольно результативны — отличились 21 раз в тех же десяти играх (2.1). При этом действия одного из фаворитов ЧМ в обороне вызывают большие вопросы — команда Сантуша слишком много позволяла ганцам и пропустила два мяча. Скорее всего, суммарно в предстоящей встрече командам удастся забить три гола — столько же, сколько в единственном очном матче на ЧМ-2018 (2:1).

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.27.

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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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