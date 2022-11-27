Португалия — Уругвай: Суарес и Роналду обеспечат матчу высокую результативность
28 ноября сборная Португалии проведет второй матч на чемпионате мира по футболу в Катаре. Ее новым соперником станет Уругвай с Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани. Игра второго тура группового этапа состоится в городе Лусаил на Национальном стадионе, начало — в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Португалия — Уругвай 28 ноября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ отдает предпочтение Португалии. На победу команды Криштиану Роналду можно поставить с коэффициентом 2.00, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 3.40 (29%), успех Уругвая — за 4.30 (21%).
На ЧМ-2018 уругвайцы выбили португальцев на стадии 1/8 финала. На то, что они и в этот раз не проиграют, котировка — 1.90.
Также есть возможность подстраховать команды с помощью форы: Ф1(0) идет за 1.43, Ф2(0) — за 3.10.
Португалия в первом туре победила Гану (3:2), забив более двух мячей в третьем из пяти последних матчей. ИТБ1 (1.5) доступна за 2.15.
Уругвай, наоборот, не слишком результативен: отличился только в двух встречах из пяти предыдущих. ИТМ2 (1.5) оценен в 1.28, ИТБ2 (1.5) — в 3.70.
Вариант «обе забьют» идет за 2.05, противоположный исход — за 1.77.
В первом туре Португалия заработала и реализовала пенальти: 11-метровый в предстоящей встрече доступен за 2.75, гол номинальных хозяев с точки — за 5.00.
Самый вероятный, по мнению экспертов, счет встречи — 1:0 в пользу европейской сборной за 5.80.
Португалия — Уругвай: прогноз и анализ матча ЧМ 28 ноября 2022 года
Очередной матч сборной Португалии был закручен вокруг персоны Криштиану Роналду, который уже после старта ЧМ разорвал контракт с «МЮ». Но несмотря на пристальное внимание, нападающий, как всегда, был активен и продуктивен в игре за сборную: имел несколько моментов, заработал пенальти, открыл счет, а затем подсказывал партнерам со скамейки после замены. Благодаря голу в ворота Ганы Криш установил очередной уникальный рекорд — стал первым футболистом, который отличился на пяти чемпионатах мира.
На то, что капитан португальцев поразит еще и ворота Уругвая, котировка — 2.30. Дубль в его исполнении можно взять за 8.27.
При этом вся Португалия сыграла очень нестабильно и местами вальяжно: позволила Гане сравнять счет, забила дважды, но в итоге едва не сыграла вничью. Ошибка вратаря Диогу Кошты при счете 3:2, который позволил обокрасть себя Иньяки Уильямсу на 100-й минуте, вполне могла пошатнуть его уверенность. Неудивительно, если в игре с Уругваем игрока «Порту» заменит значительно более опытный Руй Патрисиу.
Для португальцев победа над Ганой стала седьмой в десяти матчах в этом году. А еще всего третьей, в которой команда Фернанду Сантуша обменялась голами с соперником. Притом что обычно Криш и компания побеждали очень уверенно — пять раз сделали это всухую.
Учитывая «успехи» Уругвая в атаке во встрече с Южной Кореей (0:0), в очередном матче португальцы вполне могут сохранить ворота в неприкосновенности. Южноамериканцы на пару с соперником установили антирекорд ЧМ — ни разу не пробили в створ. Хотя в атаке на разных отрезках игры действовали Суарес, Нуньес и Кавани, а из глубины их поддерживал Вальверде. Именно удар полузащитника «Реала» стал самым опасным — во втором тайме он пробил в штангу.
Прогноз и ставка на матч Португалия — Уругвай
Уругвай очень неудачно сыграл в атаке против Южной Кореи, однако для «Чарруас» такие матчи — редкость. В этом году они не забили только в трех встречах из десяти, а суммарно отличились 18 раз — в среднем 1.8 за 90 минут.
Португальцы тоже довольно результативны — отличились 21 раз в тех же десяти играх (2.1). При этом действия одного из фаворитов ЧМ в обороне вызывают большие вопросы — команда Сантуша слишком много позволяла ганцам и пропустила два мяча. Скорее всего, суммарно в предстоящей встрече командам удастся забить три гола — столько же, сколько в единственном очном матче на ЧМ-2018 (2:1).
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.27.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2