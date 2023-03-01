«Барселона» потеряла троих лидеров перед класико. Без Левандовски и Дембеле пройти «Реал» нереально?
2 марта в Испании состоится легендарное противостояние — «Барселона» и «Реал» сразятся в первом матче полуфинала Кубка страны. Встреча пройдет в столице на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России ее в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.55 мск. Главным арбитром назначен Хосе Мунуэра Монтера.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Реал» — «Барселона» 2 марта 2023 года
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у «Реала» лучшие шансы победить в предстоящей встрече. На успех мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.93, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.65 (26%), триумф каталонцев — за 3.90 (22%).
Последняя битва команд в рамках Суперкубка Испании в январе этого года завершилась убедительной победой «Барсы» со счетом 3:1. На то, что сине-гранатовые не уступят в предстоящей игре, котировка — 1.87.
В семи предыдущих очных матчах состоялся «верх» по голам: ТБ 2.5 идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.
Также соперники обменялись голами в шести из семи последних встреч: вариант «обе забьют» оценен в 1.73, «обе забьют — нет» — в 2.10.
При этом на гол гостей предложена неплохая котировка 1.42. Правда, нужно учитывать, что за «блауграну» не сыграют Левандовски, Дембеле, Фати и Педри.
Сейчас главное дерби Испании не такое пылкое, как во времена Рамоса, Пике и Роналду с Месси, но команды все равно стабильно хватают много карточек. На ТБ 4.5 «горчичника» коэффициент — 1.58, на ТМ 4.5 — 2.23.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:
«Реал» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 1/2 финала Кубка 2 марта 2023 года
«Реал» и «Барселона» в этом сезоне сыграют между собой пять раз: дважды в чемпионате, столько же в Кубке Испании и один — в Суперкубке. Две встречи уже состоялись, причем завершились с одинаковым счетом: «Реал» победил 3:1 в чемпионате, «Барселона» — в Суперкубке.
Последняя игра, датированная 15 декабря, прошла при идеальных обстоятельствах для Хави: Анчелотти лишился Алабы, Тчуамени и Куртуа, а Бензема перед этим пропустил несколько матчей из-за повреждения. Особенно сильно сказались потери первых троих, потому что каталонцы слишком легко прорывали оборону соперника — Левандовски сделал 1+1, Педри забил один из мячей.
Но предстоящая игра пройдет без этих ребят, а тренеры поменяются местами. На этот раз у Хави не будет троих лидеров — Левандовски, Педри и Дембеле. За «Реал» не сыграют все тот же Алаба и Менди, но обоих легко заменит Начо. А вот потерю Роберта сине-гранатовым восполнить некем. Поляк забил два мяча в трех последних матчах и сделал 25+6 в 31-й встрече во всех турнирах — его влияние на игру команды в атаке колоссально. Педри — из той же серии: представить полузащиту сине-гранатовых без него и Гави теперь просто невозможно.
Неудивительно, что потеря юного полузащитника совпала с двумя подряд поражениями «Барсы» — на прошлой неделе она уступила «МЮ» (1:2) и вылетела из Лиги Европы, а позднее проиграла в чемпионате «Альмерии» (0:1). Матч против аутсайдера стал первым с октября, в котором каталонцы не забили.
«Реал» тоже потерял очки, но лишь благодаря дикой самоотверженности игроков «Атлетико» — «матрасники» забрали ничью (1:1) в меньшинстве. Таким образом, «бланкос» не выиграли впервые за пять матчей, по ходу которых забили 20 мячей и пропустили всего шесть.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»
В отличие от «Барселоны», у «Реала» полный порядок в атаке: Бензема и Винисиус здоровы и забивают почти в каждом матче (суммарно на их счету в этом сезоне уже 36 мячей). Каталонцам же некем заменить Левандовски и Дембеле, а в центре поля не будет хватать такого креативного футболиста, как Педри. Эти потери сильнейшим образом отразятся на результате первого матча, а, может, и всего противостояния. Тем более игра пройдет в Мадриде, где хозяев ждет горячая поддержка.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.93.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2