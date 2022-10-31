Убедительные победы ЦСКА и СКА принесли клиенту букмекера 2 217 000 рублей
30 октября в регулярном чемпионате КХЛ была насыщенная игровая программа — в один день состоялись сразу семь матчей. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ выбрал два из них для экспресса с общим коэффициентом 3.19. Его внимание привлекли встречи с участием армейских команд — ЦСКА и СКА, на уверенные победы которых он поставил 695 000 рублей. Его выигрыш составил 2 217 050 рублей.
Победный купин выглядит следующим образом:
- «Сочи» — ЦСКА, Ф2(-1.5) — коэффициент 1.66 (счет — 0:6);
- «Спартак» — СКА, Ф2(-1) — 1.92 (4:6).
Итоговый коэффициент: 1.66 х 1.92 = 3.19.
Рывок СКА в третьем периоде спас ставку
Оба армейских клуба были очевидными фаворитами своих матчей, поэтому от них ждали только победы. ЦСКА вообще играл с «Сочи», который занимает последнее место в конференции и проиграл девять раз подряд (всего по сезону у южан 19 поражений в 22 встречах). Поэтому взять успех москвичей с форой (-1.5) шайбы было отличным решением. Это подтвердилось уже по истечении половины игры — к 35-й минуте ЦСКА забросил три шайбы, а в третьем периоде довел счет до разгромных 6:0.
Намного тяжелее складывалась игра между «Спартаком» и СКА. Казалось, питерские армейцы решили исход уже в первом периоде — по его итогу счет был 3:1 в их пользу. Однако во второй двадцатиминутке красно-белые совершили рывок и сравняли счет. При таких обстоятельствах, чтобы ставка не сгорела, автору экспресса нужна была хотя бы победа гостей с минимальным преимуществом. Но команда Романа Ротенберга собралась и выдала в третьем периоде максимум — на 46-й минуте Дамир Жафяров снова вывел красно-синих вперед, а на 58-й Евгений Кетов закрепил преимущество и принес клиенту букмекера выигрыш в 2 217 050 рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2