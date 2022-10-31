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Сегодня, 14:15

Убедительные победы ЦСКА и СКА принесли клиенту букмекера 2 217 000 рублей

Евгений Коростелев
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Болельщица СКА.
Фото Global Look Press
Короткий, но мощный экспресс на хоккей.

30 октября в регулярном чемпионате КХЛ была насыщенная игровая программа — в один день состоялись сразу семь матчей. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ выбрал два из них для экспресса с общим коэффициентом 3.19. Его внимание привлекли встречи с участием армейских команд — ЦСКА и СКА, на уверенные победы которых он поставил 695 000 рублей. Его выигрыш составил 2 217 050 рублей.

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Победный купин выглядит следующим образом:

  • «Сочи» — ЦСКА, Ф2(-1.5) — коэффициент 1.66 (счет — 0:6);
  • «Спартак» — СКА, Ф2(-1) — 1.92 (4:6).

Итоговый коэффициент: 1.66 х 1.92 = 3.19.

Рывок СКА в третьем периоде спас ставку

Оба армейских клуба были очевидными фаворитами своих матчей, поэтому от них ждали только победы. ЦСКА вообще играл с «Сочи», который занимает последнее место в конференции и проиграл девять раз подряд (всего по сезону у южан 19 поражений в 22 встречах). Поэтому взять успех москвичей с форой (-1.5) шайбы было отличным решением. Это подтвердилось уже по истечении половины игры — к 35-й минуте ЦСКА забросил три шайбы, а в третьем периоде довел счет до разгромных 6:0.

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Намного тяжелее складывалась игра между «Спартаком» и СКА. Казалось, питерские армейцы решили исход уже в первом периоде — по его итогу счет был 3:1 в их пользу. Однако во второй двадцатиминутке красно-белые совершили рывок и сравняли счет. При таких обстоятельствах, чтобы ставка не сгорела, автору экспресса нужна была хотя бы победа гостей с минимальным преимуществом. Но команда Романа Ротенберга собралась и выдала в третьем периоде максимум — на 46-й минуте Дамир Жафяров снова вывел красно-синих вперед, а на 58-й Евгений Кетов закрепил преимущество и принес клиенту букмекера выигрыш в 2 217 050 рублей.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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