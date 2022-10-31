Убедительные победы ЦСКА и СКА принесли клиенту букмекера 2 217 000 рублей

Короткий, но мощный экспресс на хоккей.

30 октября в регулярном чемпионате КХЛ была насыщенная игровая программа — в один день состоялись сразу семь матчей. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ выбрал два из них для экспресса с общим коэффициентом 3.19. Его внимание привлекли встречи с участием армейских команд — ЦСКА и СКА, на уверенные победы которых он поставил 695 000 рублей. Его выигрыш составил 2 217 050 рублей.

Победный купин выглядит следующим образом:

«Сочи» — ЦСКА, Ф2(-1.5) — коэффициент 1.66 (счет — 0:6);

«Спартак» — СКА, Ф2(-1) — 1.92 (4:6).

Итоговый коэффициент: 1.66 х 1.92 = 3.19.

Рывок СКА в третьем периоде спас ставку

Оба армейских клуба были очевидными фаворитами своих матчей, поэтому от них ждали только победы. ЦСКА вообще играл с «Сочи», который занимает последнее место в конференции и проиграл девять раз подряд (всего по сезону у южан 19 поражений в 22 встречах). Поэтому взять успех москвичей с форой (-1.5) шайбы было отличным решением. Это подтвердилось уже по истечении половины игры — к 35-й минуте ЦСКА забросил три шайбы, а в третьем периоде довел счет до разгромных 6:0.

Намного тяжелее складывалась игра между «Спартаком» и СКА. Казалось, питерские армейцы решили исход уже в первом периоде — по его итогу счет был 3:1 в их пользу. Однако во второй двадцатиминутке красно-белые совершили рывок и сравняли счет. При таких обстоятельствах, чтобы ставка не сгорела, автору экспресса нужна была хотя бы победа гостей с минимальным преимуществом. Но команда Романа Ротенберга собралась и выдала в третьем периоде максимум — на 46-й минуте Дамир Жафяров снова вывел красно-синих вперед, а на 58-й Евгений Кетов закрепил преимущество и принес клиенту букмекера выигрыш в 2 217 050 рублей.