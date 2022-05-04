Мексиканец — самый серьезный противник в карьере Дмитрия.

8 мая 2022 года в Лас-Вегасе пройдет бой между бойцом из России Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Поединок за титул чемпиона мира по версии WBA Super начнется примерно в 6.00 по московскому времени. Посмотреть его можно на стриминговом сервисе DAZN.

Коэффициенты букмекером на бой Дмитрий Бивол — Сауль Альварес 8 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают мексиканца серьезным фаворитом. Поставить на победу Альвареса можно с коэффициентом 1.20, вероятность — около 80%. Успех Бивола оценен в 5.00 (20%), ничья — в 20.0.

Досрочная победа Канело предложена с коэффициентом 3.25, у россиянина эта линия доступна с котировкой 9.00.

Поставить на то, что в бою случится досрочная победа одного из спортсменов, можно за 2.65. Обратная линия идет за 1.42.

По мнению аналитиков, наибольшая вероятность увидеть нокаут от Канело в девятом, 10-м и 11-м раундах. Коэффициент на победу Сауля в этих отрезках — 20.0.

Дмитрий Бивол — Сауль Альварес: прогноз и анализ боя 8 мая 2022 года

Канело — абсолютный чемпион мира во втором полусреднем весе, который за карьеру уступил всего раз — непобежденному Флойду Мейвезеру. Бивол еще не проигрывал в профессиональной карьере (19 побед), а перед мексиканцем разобрался с опасными Ленином Кастильо, Крэйгом Ричардсом и Умаром Саламовым.

Жертвы Сауля не менее статусные: перед россиянином мексиканец нанес первое поражение в карьере американцу Калебу Планту.

Альварес — абсолютная легенда бокса и один из величайших бойцов в истории, с которым невероятно сложно боксировать. Пока единственная приемлемая стратегия против мексиканца — агрессивная работа первым номером. Плант в этом стиле отлично провел первую половину боя с Канело. Но после того, как у американца закончились силы, Сауль переломил ход встречи и вырубил оппонента в 11-м раунде.

Бивол умеет раскладывать силы на все 12 раундов и уже достаточно давно не заканчивал поединки досрочно. Последние шесть выходов в ринг закончились для россиянина судейскими решениями (все бои Дмитрий выиграл). Поставить на победу Бивола по очкам можно с коэффициентом 7.50.

Вырубить Канело — практически невозможно. Даже Мэйвезер победил мексиканца судейским решением.

У Бивола небольшое преимущество в габаритах (рост 183 см, у Сауля — 173 см), но Альварес уже несколько раз разбивал более крупных оппонентов — например, того же Планта.

Прогноз и ставка на бой Бивол — Альварес

Бивол — очень техничный боец, но в поединке с Канело необходимо быть супервыносливым и показать лучший бокс в жизни. Скорее всего, мексиканец снова аккуратно разберет оппонента, но поединок затянется как минимум до поздних раундов.

Рекомендуемая ставка: победа Канело решением судей с коэффициентом 1.74.