Бивол — Альварес: Канело нанесет россиянину первое поражение в карьере?
8 мая 2022 года в Лас-Вегасе пройдет бой между бойцом из России Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Поединок за титул чемпиона мира по версии WBA Super начнется примерно в 6.00 по московскому времени. Посмотреть его можно на стриминговом сервисе DAZN.
Коэффициенты букмекером на бой Дмитрий Бивол — Сауль Альварес 8 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают мексиканца серьезным фаворитом. Поставить на победу Альвареса можно с коэффициентом 1.20, вероятность — около 80%. Успех Бивола оценен в 5.00 (20%), ничья — в 20.0.
Досрочная победа Канело предложена с коэффициентом 3.25, у россиянина эта линия доступна с котировкой 9.00.
Поставить на то, что в бою случится досрочная победа одного из спортсменов, можно за 2.65. Обратная линия идет за 1.42.
По мнению аналитиков, наибольшая вероятность увидеть нокаут от Канело в девятом, 10-м и 11-м раундах. Коэффициент на победу Сауля в этих отрезках — 20.0.
Дмитрий Бивол — Сауль Альварес: прогноз и анализ боя 8 мая 2022 года
Канело — абсолютный чемпион мира во втором полусреднем весе, который за карьеру уступил всего раз — непобежденному Флойду Мейвезеру. Бивол еще не проигрывал в профессиональной карьере (19 побед), а перед мексиканцем разобрался с опасными Ленином Кастильо, Крэйгом Ричардсом и Умаром Саламовым.
Жертвы Сауля не менее статусные: перед россиянином мексиканец нанес первое поражение в карьере американцу Калебу Планту.
Альварес — абсолютная легенда бокса и один из величайших бойцов в истории, с которым невероятно сложно боксировать. Пока единственная приемлемая стратегия против мексиканца — агрессивная работа первым номером. Плант в этом стиле отлично провел первую половину боя с Канело. Но после того, как у американца закончились силы, Сауль переломил ход встречи и вырубил оппонента в 11-м раунде.
Бивол умеет раскладывать силы на все 12 раундов и уже достаточно давно не заканчивал поединки досрочно. Последние шесть выходов в ринг закончились для россиянина судейскими решениями (все бои Дмитрий выиграл). Поставить на победу Бивола по очкам можно с коэффициентом 7.50.
Вырубить Канело — практически невозможно. Даже Мэйвезер победил мексиканца судейским решением.
У Бивола небольшое преимущество в габаритах (рост 183 см, у Сауля — 173 см), но Альварес уже несколько раз разбивал более крупных оппонентов — например, того же Планта.
Прогноз и ставка на бой Бивол — Альварес
Бивол — очень техничный боец, но в поединке с Канело необходимо быть супервыносливым и показать лучший бокс в жизни. Скорее всего, мексиканец снова аккуратно разберет оппонента, но поединок затянется как минимум до поздних раундов.
Рекомендуемая ставка: победа Канело решением судей с коэффициентом 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0