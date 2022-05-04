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Бивол — Альварес: Канело нанесет россиянину первое поражение в карьере?

Прогноз и ставка на бой Дмитрий Бивол — Сауль Альварес 8 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Сауль Альварес.
Фото Global Look Press
Мексиканец — самый серьезный противник в карьере Дмитрия.

8 мая 2022 года в Лас-Вегасе пройдет бой между бойцом из России Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Поединок за титул чемпиона мира по версии WBA Super начнется примерно в 6.00 по московскому времени. Посмотреть его можно на стриминговом сервисе DAZN.

Коэффициенты букмекером на бой Дмитрий Бивол — Сауль Альварес 8 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают мексиканца серьезным фаворитом. Поставить на победу Альвареса можно с коэффициентом 1.20, вероятность — около 80%. Успех Бивола оценен в 5.00 (20%), ничья — в 20.0.

Досрочная победа Канело предложена с коэффициентом 3.25, у россиянина эта линия доступна с котировкой 9.00.

Поставить на то, что в бою случится досрочная победа одного из спортсменов, можно за 2.65. Обратная линия идет за 1.42.

По мнению аналитиков, наибольшая вероятность увидеть нокаут от Канело в девятом, 10-м и 11-м раундах. Коэффициент на победу Сауля в этих отрезках — 20.0.

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Дмитрий Бивол — Сауль Альварес: прогноз и анализ боя 8 мая 2022 года

Канело — абсолютный чемпион мира во втором полусреднем весе, который за карьеру уступил всего раз — непобежденному Флойду Мейвезеру. Бивол еще не проигрывал в профессиональной карьере (19 побед), а перед мексиканцем разобрался с опасными Ленином Кастильо, Крэйгом Ричардсом и Умаром Саламовым.

Жертвы Сауля не менее статусные: перед россиянином мексиканец нанес первое поражение в карьере американцу Калебу Планту.

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Альварес — абсолютная легенда бокса и один из величайших бойцов в истории, с которым невероятно сложно боксировать. Пока единственная приемлемая стратегия против мексиканца — агрессивная работа первым номером. Плант в этом стиле отлично провел первую половину боя с Канело. Но после того, как у американца закончились силы, Сауль переломил ход встречи и вырубил оппонента в 11-м раунде.

Бивол умеет раскладывать силы на все 12 раундов и уже достаточно давно не заканчивал поединки досрочно. Последние шесть выходов в ринг закончились для россиянина судейскими решениями (все бои Дмитрий выиграл). Поставить на победу Бивола по очкам можно с коэффициентом 7.50.

Вырубить Канело — практически невозможно. Даже Мэйвезер победил мексиканца судейским решением.

У Бивола небольшое преимущество в габаритах (рост 183 см, у Сауля — 173 см), но Альварес уже несколько раз разбивал более крупных оппонентов — например, того же Планта.

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Прогноз и ставка на бой Бивол — Альварес

Бивол — очень техничный боец, но в поединке с Канело необходимо быть супервыносливым и показать лучший бокс в жизни. Скорее всего, мексиканец снова аккуратно разберет оппонента, но поединок затянется как минимум до поздних раундов.

Рекомендуемая ставка: победа Канело решением судей с коэффициентом 1.74.

Бокс
Прогнозы на спорт
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
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Крылья Советов

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Спартак

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