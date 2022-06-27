В начале июля Англия и Италия в Лиге наций не забили ни одного мяча.

28 июня 2022 года состоятся полуфиналы чемпионата Европы для игроков до 19 лет. В первом из них Англия в Национальном тренировочном центре в городе Сенец сыграет с Италией. Матч начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции в 17.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы U-19 Англия — Италия 28 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение англичанам. На их победу в основное время можно поставить за 1.90, это около 52% вероятности. Ничья идет за 3.70 (25%), успех Италии — за чуть большие 3.90 (23%).

Считаете, что Италия выстоит в первые 90 минут? Вариант Х2 доступен за 1.90.

Победа Англии с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти идет за 1.48. У Италии этот рынок можно взять за 2.65.

«Три льва» — единственная сборная, которая не пропустила на турнире ни гола. Поэтому ИТБ2 (1.5) оценен в нешуточные — 2.85, а ИТМ2 (1.5) — 1.39. У англичан те же тоталы доступны за скромные 1.83 и 1.90 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 гола идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.03.

На проход Англии в финал в дополнительное время коэффициент 9.20, на Италию — 13.5. В возможной серии пенальти шансы у команд одинаковые — по 16.0.

Англия — Италия: прогноз и анализ полуфинала чемпионата Европы U-19 28 июня 2022 года

Молодежная сборная Англии уверенными шагами движется в финал чемпионата Европы, однако, в отличие от других топовых сборных, ее возможности до конца неизвестны. На групповом этапе «Три льва» бились с не самыми серьезными соперниками: в первом туре забили два безответных мяча Австрии, во втором четыре — Сербии, в последнем всего один — Израилю. При этом только в заключительной игре англичане существенно переиграли соперника по ударам. В остальных встречах многое решила игра вратаря «Брентфорда» Мэттью Кокса.

Италия, напротив, в плей-офф не шла, а ползла — в один гол обыграла Румынию и Словакию, а от Франции пропустила четыре мяча и уступила 1:4. Правда, «Трехцветные» — главные фавориты турнира, поэтому проиграть им даже с таким счетом неприятно, но не критично.

Единственное, что заставит «Скуадру Адзурру» волноваться, — игра в обороне. Слишком уж много команда пропустила в группе и даже в матчах против аутсайдеров позволяла соперникам слишком много. А у Англии атака очень суровая и может выдать концерт примерно такого же уровня, как и Франция в последней встрече. Поэтому можно присмотреться к варианту «победа Англии с форой (-1.5)» с коэффициентом 3.10.

Прогноз и ставка на матч Англия — Италия

В начале июля в Лиге наций встречались основные сборные Италии и Англии — тот матч получился безголевым и достаточно скучным. Юниоры всегда играют с большим огнем и больше заточены на атаку, даже если на кону место в финале турнира.

Учитывая, что у Италии есть проблемы в обороне, они наверняка пропустят от англичан. Но и те вряд ли отыграют на ноль, потому что слишком много позволяли предыдущим соперникам и должны быть наказаны.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.