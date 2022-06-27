Англия — Италия: юниоры покажут Кейну и Пеллегрини, что такое результативный футбол
28 июня 2022 года состоятся полуфиналы чемпионата Европы для игроков до 19 лет. В первом из них Англия в Национальном тренировочном центре в городе Сенец сыграет с Италией. Матч начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции в 17.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы U-19 Англия — Италия 28 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение англичанам. На их победу в основное время можно поставить за 1.90, это около 52% вероятности. Ничья идет за 3.70 (25%), успех Италии — за чуть большие 3.90 (23%).
Считаете, что Италия выстоит в первые 90 минут? Вариант Х2 доступен за 1.90.
Победа Англии с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти идет за 1.48. У Италии этот рынок можно взять за 2.65.
«Три льва» — единственная сборная, которая не пропустила на турнире ни гола. Поэтому ИТБ2 (1.5) оценен в нешуточные — 2.85, а ИТМ2 (1.5) — 1.39. У англичан те же тоталы доступны за скромные 1.83 и 1.90 соответственно.
Общий тотал больше 2.5 гола идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.03.
На проход Англии в финал в дополнительное время коэффициент 9.20, на Италию — 13.5. В возможной серии пенальти шансы у команд одинаковые — по 16.0.
Англия — Италия: прогноз и анализ полуфинала чемпионата Европы U-19 28 июня 2022 года
Молодежная сборная Англии уверенными шагами движется в финал чемпионата Европы, однако, в отличие от других топовых сборных, ее возможности до конца неизвестны. На групповом этапе «Три льва» бились с не самыми серьезными соперниками: в первом туре забили два безответных мяча Австрии, во втором четыре — Сербии, в последнем всего один — Израилю. При этом только в заключительной игре англичане существенно переиграли соперника по ударам. В остальных встречах многое решила игра вратаря «Брентфорда» Мэттью Кокса.
Италия, напротив, в плей-офф не шла, а ползла — в один гол обыграла Румынию и Словакию, а от Франции пропустила четыре мяча и уступила 1:4. Правда, «Трехцветные» — главные фавориты турнира, поэтому проиграть им даже с таким счетом неприятно, но не критично.
Единственное, что заставит «Скуадру Адзурру» волноваться, — игра в обороне. Слишком уж много команда пропустила в группе и даже в матчах против аутсайдеров позволяла соперникам слишком много. А у Англии атака очень суровая и может выдать концерт примерно такого же уровня, как и Франция в последней встрече. Поэтому можно присмотреться к варианту «победа Англии с форой (-1.5)» с коэффициентом 3.10.
Прогноз и ставка на матч Англия — Италия
В начале июля в Лиге наций встречались основные сборные Италии и Англии — тот матч получился безголевым и достаточно скучным. Юниоры всегда играют с большим огнем и больше заточены на атаку, даже если на кону место в финале турнира.
Учитывая, что у Италии есть проблемы в обороне, они наверняка пропустят от англичан. Но и те вряд ли отыграют на ноль, потому что слишком много позволяли предыдущим соперникам и должны быть наказаны.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -