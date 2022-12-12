Прогнозы на спорт
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

12 декабря, 18:15

Емельяненко — Коваленко: Александр поколотит блогера или опять отправится в нокаут?

Прогноз и ставка на поединок Бойцовского клуба РЕН ТВ Александр Емельяненко — Святослав Коваленко 16 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Емельяненко.
Фото Официальная страница Александра Емельяненков в ВК.
Все зависит от самочувствия легенды ММА.

Поединок между Александром Емельяненко и популярным YouTube-блогером Святославом Коваленко состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Турнир пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Где смотреть трансляцию боя Александр Емельяненко — Святослав Коваленко?

Турнир будет транслировать телеканал РЕН ТВ, прямой эфир начнется 16 декабря в 19.00 по московскому времени. Бой между Емельяненко и Коваленко стартует приблизительно в 23.00 мск.

Килиан Мбаппе. Месси, Мбаппе или андердог? Кто станет чемпионом мира в Катаре

Александр Емельяненко

Легендарный боец окончательно перебрался в поп-ММА и выходит в клетку исключительно за скандалами и большими деньгами. Хотя редкие поединки против серьезных соперников тоже проскакивают. Например, в сентябре Емельяненко подрался с Вячеславом Дациком. Фанаты очень ждали эту встречу, но она совсем не получилась — Александр улетел в нокаут за 13 секунд.

«Ему надо лечиться, а не драться. Мы же видели его последние поединки. Это очень опасно для его здоровья, мы за него сильно переживаем. Он же легенда единоборств, а сейчас находится не в лучшей форме», — заявил боксер Алексей Папин. Возможно, спортсмен имеет в виду алкогольную зависимость Емельяненко. Хотя Александр и утверждает, что давно завязал, но результаты и его состояние говорят об обратном.

Тем не менее Емельяненко уверен, что побьет Коваленко. Хотя то же самое он заявляет перед каждым походом в октагон. «Сейчас Коваленко достанется. Сейчас он не знает, в какой я форме. Знаю, ему страшно. Он не боец, он не готов. То, что он когда-то дрался, — это не показатель. На улице все дерутся. Когда выходишь против подготовленного спортсмена — это совсем другое», — сообщил Александр.

Оливье Жиру. Месси и Жиру в сражении с Мбаппе. Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в победу Александра — на его успех можно поставить с коэффициентом 1.80, что приблизительно 51% вероятности исхода.

Святослав Коваленко

Коваленко — один из множества блогеров в мире поп-ММА. Правда, довольно успешный: из 14 боев он выиграл в 10 (один поединок завершился вничью). Сейчас Святослав идет на серии из восьми побед, последнюю из которых в октябре он одержал над Артемом Тарасовым.

Емельяненко вряд ли будет просто против блогера, потому что он достаточно многосторонний боец. Две победы одержал нокаутом, две — сабмишеном, еще шесть — судейским решением. Похоже, он сможет побороться с легендой российских ММА и в стойке, и в партере.

Лионель Месси. Аргентина — Хорватия: Месси не позволит состояться ремейку финала ЧМ-2018

Сам Коваленко не оценивает свои силы, но сравнил предстоящий поединок с американским аналогом — в США против профессионалов выходит другой блогер Джейк Пол. Как известно, он еще никому не проиграл. Может, со стороны Святослава это был намек?

Взять его успех в предстоящем поединке можно за 2.06. Это 45% вероятности.

Возможна ли ничья?

Поставить на этот исход можно за 25.0 (4%), потому что в карьере обоих бойцов случался подобный результат. Емельяненко еще в профессионалах разошелся «миром» с американцем Тони Джонсоном в 2018 году. Коваленко тоже однажды закончил бой и не победителем, но и не проигравшим — самый первый в поп-ММА против Павла Одиночки Носова.

1
2
Читайте также
Олимпийский комитет США выступил за участие российских спортсменов в Играх-2024 в Париже
Спортсмены решили поменяться женами и детьми. И стали намного счастливее?
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси и Жиру в сражении с Мбаппе. Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ?

Франция — Марокко: даже баррикады не спасут африканцев от налетов Мбаппе и Дембеле
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости