Емельяненко — Коваленко: Александр поколотит блогера или опять отправится в нокаут?
Поединок между Александром Емельяненко и популярным YouTube-блогером Святославом Коваленко состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Турнир пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».
Где смотреть трансляцию боя Александр Емельяненко — Святослав Коваленко?
Турнир будет транслировать телеканал РЕН ТВ, прямой эфир начнется 16 декабря в 19.00 по московскому времени. Бой между Емельяненко и Коваленко стартует приблизительно в 23.00 мск.
Александр Емельяненко
Легендарный боец окончательно перебрался в поп-ММА и выходит в клетку исключительно за скандалами и большими деньгами. Хотя редкие поединки против серьезных соперников тоже проскакивают. Например, в сентябре Емельяненко подрался с Вячеславом Дациком. Фанаты очень ждали эту встречу, но она совсем не получилась — Александр улетел в нокаут за 13 секунд.
«Ему надо лечиться, а не драться. Мы же видели его последние поединки. Это очень опасно для его здоровья, мы за него сильно переживаем. Он же легенда единоборств, а сейчас находится не в лучшей форме», — заявил боксер Алексей Папин. Возможно, спортсмен имеет в виду алкогольную зависимость Емельяненко. Хотя Александр и утверждает, что давно завязал, но результаты и его состояние говорят об обратном.
Тем не менее Емельяненко уверен, что побьет Коваленко. Хотя то же самое он заявляет перед каждым походом в октагон. «Сейчас Коваленко достанется. Сейчас он не знает, в какой я форме. Знаю, ему страшно. Он не боец, он не готов. То, что он когда-то дрался, — это не показатель. На улице все дерутся. Когда выходишь против подготовленного спортсмена — это совсем другое», — сообщил Александр.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в победу Александра — на его успех можно поставить с коэффициентом 1.80, что приблизительно 51% вероятности исхода.
Святослав Коваленко
Коваленко — один из множества блогеров в мире поп-ММА. Правда, довольно успешный: из 14 боев он выиграл в 10 (один поединок завершился вничью). Сейчас Святослав идет на серии из восьми побед, последнюю из которых в октябре он одержал над Артемом Тарасовым.
Емельяненко вряд ли будет просто против блогера, потому что он достаточно многосторонний боец. Две победы одержал нокаутом, две — сабмишеном, еще шесть — судейским решением. Похоже, он сможет побороться с легендой российских ММА и в стойке, и в партере.
Сам Коваленко не оценивает свои силы, но сравнил предстоящий поединок с американским аналогом — в США против профессионалов выходит другой блогер Джейк Пол. Как известно, он еще никому не проиграл. Может, со стороны Святослава это был намек?
Взять его успех в предстоящем поединке можно за 2.06. Это 45% вероятности.
Возможна ли ничья?
Поставить на этот исход можно за 25.0 (4%), потому что в карьере обоих бойцов случался подобный результат. Емельяненко еще в профессионалах разошелся «миром» с американцем Тони Джонсоном в 2018 году. Коваленко тоже однажды закончил бой и не победителем, но и не проигравшим — самый первый в поп-ММА против Павла Одиночки Носова.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2