Аргентина — Хорватия: Месси не позволит состояться ремейку финала ЧМ-2018
13 декабря в Катаре состоится первый полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Встреча пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орсато.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Аргентина — Хорватия 13 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Лионеля Месси. На победу Аргентины в основное время можно поставить с коэффициентом 1.83, вероятность исхода — приблизительно 54%. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех Хорватии идет за еще большие 5.40 (17%).
Выход Аргентины в финал с учетом основного и дополнительного времени оценен котировкой 1.42, Хорватии — 3.10.
Сборные встречались в группе на чемпионате мира в России и закончили неожиданной победой Хорватии со счетом 3:0. На то, что «Шашечные» снова не уступят в основное время, коэффициент — 2.10.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.55, ТМ 2.5 — за 1.57. Всего один матч сборной Хорватии на турнире вышел результативным — 4:1 с Канадой.
Обмен голами — также редкая история для команды Златко Далича на этом ЧМ (один исход из пяти). Вариант «обе забьют» идет за 2.35, «обе забьют — нет» — за 1.59.
Хотя бы один гол европейской сборной в предстоящем матче предложено взять за 1.80.
Как и всегда на этом турнире, голов в составе Аргентины эксперты ждут от Лионеля Месси. На его точный удар можно поставить за 2.40. У Хорватии за 5.00 предложен забитый мяч Андреем Крамаричем.
«Альбиселесте» била пенальти в трех матчах из пяти на турнире. Очередной 11-метровый оценен в 3.40, удаление — в 4.00.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Аргентина — Хорватия: прогноз и анализ матча ЧМ 13 декабря 2022 года
Сборная Аргентины в двух шагах от триумфа, а Месси — от тотального величия. В случае победы Лео точно выиграет эпохальное сражение у Роналду за степень лучшего футболиста своей эры и поборется за звание сильнейшего с Марадоной. Сейчас даже сами аргентинцы упорно ставят Диего Армандо выше.
Упустить возможность выйти в финал в противостоянии с Хорватией — безумие. Соперник не супертоповый, какой могла быть Бразилия или условная Германия. Тем более «Шашечные» не показывают ничего сверхъестественного в Катаре — просто борются до последнего и получают вознаграждение: то забьют после рикошета спасительный гол, то не пропустят после удара с метра по пустым воротам.
Команда Златко Далича тихо едет и уже далеко прибыла. На этом турнире она выиграла в основное время всего один матч, разгромив на групповом этапе Канаду (4:1). Все остальные встречи она свела вничью и три раза сыграла 0:0. На то, что в предстоящей встрече по итогам 90 минут будет точно такой же счет, котировка — 8.30.
Эта Хорватия не такая бойкая и яркая, как в 2018-м. Тогда на групповом этапе она разгромила Аргентину 3:0 и отправила ее на второе место в группе, в результате чего «Альбиселесте» уже в 1/8 попала на Францию (3:4). Теперь южноамериканцы могут поквитаться с обидчиком, но их возможная победа будет значительно больнее для хорватов — после ухода Модрича им придется поискать такого же гения, который тянет команду вперед.
Прогноз и ставка на матч Аргентина — Хорватия
На этом чемпионате мира Аргентину легко можно переименовать в сборную Лионеля Месси. Капитан делает все возможное, чтобы привести команду к тому, чего жаждет всю карьеру. Ради этого он уже сделал 4+2 в пяти матчах. Пока он не забивал больше одного мяча за игру, но этого хватает, чтобы команда уже была в полуфинале.
На Лео все стандарты, он постоянно ищет возможности ворваться в штрафную или хлестко приложиться с дистанции. Против любой команды и в любом матче у него возникают моменты — надо только реализовать. Пока в Катаре с этим проблем у него нет.
Рекомендуемая ставка: гол Месси за 2.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2