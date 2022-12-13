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13 декабря, 14:15

«Чикаго» — «Вашингтон»: Овечкин продолжит результативную серию

«Блэкхокс» — одна из слабейших команд НХЛ.
Артемий Кутейников
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Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Твиттер «Вашингтон Кэпиталз», Twitter

14 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкина встретится с одним из аутсайдеров лиги «Чикаго». Игра пройдет на льду арены «Юнайтед-центр», начало — в 05.00 по московскому времени. В России матчи НХЛ не показывают.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Чикаго» — «Вашингтон» 14 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Кэпиталз» фаворитами матча: поставить на победу гостей в основное время можно с коэффициентом 1.86, что составляет примерно 51% вероятности. Успех «ястребов» предложен с котировкой 3.50 (27%), ничья идет за 4.30 (22%).

Победу гостей с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.50, этот рынок на хозяев доступен за 2.60.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно оформить за 4.70, Ф2(+1.5) — за 1.17;

• Ф2(-1.5) идет за 2.26, Ф1(+1.5) — за 1.60.

Команды еще не встречались в этом сезоне, но в прошлом провели две игры, которые закончились победами «Чикаго». Причем в обоих случаях соперники не выявили сильнейшего в основное время. Ждете, что «Блэкхокс» не уступят и в предстоящей встрече? Этот рынок оценен в 1.88.

Аналитики ожидают результативный матч: в прошлом сезоне команды забивали на двоих минимум шесть шайб. Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 5.5 — за 2.08.

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«Чикаго» — «Вашингтон»: прогноз и анализ матча НХЛ 14 декабря 2022 года

«Чикаго» — одна из худших команд НХЛ: «Блэкхокс» ползут на предпоследней строчке общей турнирной таблицы и в Восточной конференции, опережая «Анахайм Дакс» лишь на одно очко. «Ястребы» забивают меньше всех в лиге: за 26 игр коллектив Люка Ричардсона выжал только 62 гола. Единственный игрок гостей, который добрался до отметки в 20 результативных действий, — Патрик Кейн. У него ровно 20 баллов по системе гол+пас.

К игре с соперником из столицы США «Чикаго» подкатил в отвратительной форме: победил всего однажды в 12 последних матчах и потерпел 10 поражений в основное время. В этом сезоне «Блэкхокс» всего раз выдали серию из побед — в октябре оформили четыре выигрыша подряд.

«Вашингтон» тоже проводит не лучший сезон: идет 10-м на «Востоке» и рискует пролететь мимо зоны плей-офф. Но к игре с «Чикаго» «Кэпс» подходят в отличном состоянии: одержали четыре победы подряд и ни разу на этом отрезке не пропустили больше двух шайб за матч.

В неплохом состоянии находится и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин: у россиянина в этом сезоне уже 30 результативных действий, а в трех последних встречах он набрал пять очков (4+1).

При этом команда в целом не выделяется результативностью: за 30 матчей «Вашингтон» наколотил 87 шайб, в среднем — 2.9 гола за игру. Ждете яркое выступление гостей? Индивидуальный тотал «Кэпиталз» больше 2.5 шайбы предложен за 1.43, ИТМ2 (2.5) — за 2.70.

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Прогноз и ставка на матч «Чикаго» — «Вашингтон» 14 декабря 2022 года

«Вашингтон» выглядит серьезным фаворитом встречи: команда выиграла четыре матча подряд, три из них с разницей в две и более шайбы.К тому же в отличной форме главный нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин, который забил в трех играх подряд. Всего же из 10 последних встреч в НХЛ «Кэпс» забрали семь и всего два раза проиграли в основное время.

«Блэкхокс» уступили в 11 матчах из 12, а в трех последних забили только однажды. Команда забросила меньше всех в НХЛ и при этом немало пропустила — в среднем за матч «Чикаго» получает 3.54 гола.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.26.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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