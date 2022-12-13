«Чикаго» — «Вашингтон»: Овечкин продолжит результативную серию
14 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкина встретится с одним из аутсайдеров лиги «Чикаго». Игра пройдет на льду арены «Юнайтед-центр», начало — в 05.00 по московскому времени. В России матчи НХЛ не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Чикаго» — «Вашингтон» 14 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Кэпиталз» фаворитами матча: поставить на победу гостей в основное время можно с коэффициентом 1.86, что составляет примерно 51% вероятности. Успех «ястребов» предложен с котировкой 3.50 (27%), ничья идет за 4.30 (22%).
Победу гостей с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.50, этот рынок на хозяев доступен за 2.60.
Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно оформить за 4.70, Ф2(+1.5) — за 1.17;
• Ф2(-1.5) идет за 2.26, Ф1(+1.5) — за 1.60.
Команды еще не встречались в этом сезоне, но в прошлом провели две игры, которые закончились победами «Чикаго». Причем в обоих случаях соперники не выявили сильнейшего в основное время. Ждете, что «Блэкхокс» не уступят и в предстоящей встрече? Этот рынок оценен в 1.88.
Аналитики ожидают результативный матч: в прошлом сезоне команды забивали на двоих минимум шесть шайб. Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 5.5 — за 2.08.
«Чикаго» — «Вашингтон»: прогноз и анализ матча НХЛ 14 декабря 2022 года
«Чикаго» — одна из худших команд НХЛ: «Блэкхокс» ползут на предпоследней строчке общей турнирной таблицы и в Восточной конференции, опережая «Анахайм Дакс» лишь на одно очко. «Ястребы» забивают меньше всех в лиге: за 26 игр коллектив Люка Ричардсона выжал только 62 гола. Единственный игрок гостей, который добрался до отметки в 20 результативных действий, — Патрик Кейн. У него ровно 20 баллов по системе гол+пас.
К игре с соперником из столицы США «Чикаго» подкатил в отвратительной форме: победил всего однажды в 12 последних матчах и потерпел 10 поражений в основное время. В этом сезоне «Блэкхокс» всего раз выдали серию из побед — в октябре оформили четыре выигрыша подряд.
«Вашингтон» тоже проводит не лучший сезон: идет 10-м на «Востоке» и рискует пролететь мимо зоны плей-офф. Но к игре с «Чикаго» «Кэпс» подходят в отличном состоянии: одержали четыре победы подряд и ни разу на этом отрезке не пропустили больше двух шайб за матч.
В неплохом состоянии находится и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин: у россиянина в этом сезоне уже 30 результативных действий, а в трех последних встречах он набрал пять очков (4+1).
При этом команда в целом не выделяется результативностью: за 30 матчей «Вашингтон» наколотил 87 шайб, в среднем — 2.9 гола за игру. Ждете яркое выступление гостей? Индивидуальный тотал «Кэпиталз» больше 2.5 шайбы предложен за 1.43, ИТМ2 (2.5) — за 2.70.
Прогноз и ставка на матч «Чикаго» — «Вашингтон» 14 декабря 2022 года
«Вашингтон» выглядит серьезным фаворитом встречи: команда выиграла четыре матча подряд, три из них с разницей в две и более шайбы.К тому же в отличной форме главный нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин, который забил в трех играх подряд. Всего же из 10 последних встреч в НХЛ «Кэпс» забрали семь и всего два раза проиграли в основное время.
«Блэкхокс» уступили в 11 матчах из 12, а в трех последних забили только однажды. Команда забросила меньше всех в НХЛ и при этом немало пропустила — в среднем за матч «Чикаго» получает 3.54 гола.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.26.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2