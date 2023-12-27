«Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2023 года
28 декабря в регулярном чемпионате НХЛ сойдутся «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз». Игра пройдет на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте и начнется в 03.30 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканский чемпионат.
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.27, вероятность — примерно 43%. Выигрыш «Питтсбурга» предложен с котировкой 2.69 (35%), ничья доступна за 4.19 (22%).
Триумф «Нью-Йорка» с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.77, этот рынок на «Питтсбург» можно взять за 2.04.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(0) — за 1.74, Ф2(0) — за 2.08;
• Ф1(-1) — за 2.51, Ф2(+1) — за 1.51.
Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.19.
Вероятность увидеть овертайм оценена в 4.19, обратный рынок предложен за 1.22.
Прогноз и ставка на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург»
Команды нередко результативно играют друг с другом: в семи из последних 10 матчей забивали минимум шесть голов на двоих, в том числе — в шести подряд. Также за «Питтсбург» выступает один из лучших бомбардиров лиги Сидни Кросби: канадец забросил 19 шайб — больше только у четырех игроков НХЛ. Уровень результативности Кросби (35 результативных действий) в составе «Айлендерс» поддерживает Мэтью Барзал, у него 10+25 по системе «гол+пас».
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.67.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5