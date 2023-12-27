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«Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» 28 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Сидни Кросби («Питтсбург»).
Фото Getty Images

28 декабря в регулярном чемпионате НХЛ сойдутся «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз». Игра пройдет на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте и начнется в 03.30 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканский чемпионат.

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Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.27, вероятность — примерно 43%. Выигрыш «Питтсбурга» предложен с котировкой 2.69 (35%), ничья доступна за 4.19 (22%).

Триумф «Нью-Йорка» с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.77, этот рынок на «Питтсбург» можно взять за 2.04.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.74, Ф2(0) — за 2.08;

• Ф1(-1) — за 2.51, Ф2(+1) — за 1.51.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.19.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 4.19, обратный рынок предложен за 1.22.

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Прогноз и ставка на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург»

Команды нередко результативно играют друг с другом: в семи из последних 10 матчей забивали минимум шесть голов на двоих, в том числе — в шести подряд. Также за «Питтсбург» выступает один из лучших бомбардиров лиги Сидни Кросби: канадец забросил 19 шайб — больше только у четырех игроков НХЛ. Уровень результативности Кросби (35 результативных действий) в составе «Айлендерс» поддерживает Мэтью Барзал, у него 10+25 по системе «гол+пас».

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.67.

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«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 27 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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 8
П
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

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Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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