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«Миннесота» — «Детройт»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Детройт» 28 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).
Фото Getty Images

28 декабря «Миннесота Уайлд» и «Детройт Ред Уингз» сойдутся в регулярном чемпионате НХЛ. Игра пройдет на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Пол и начнется в 04.00 по московскому времени. Легальная трансляция поединка недоступна в России.

Сидни Кросби (&laquo;Питтсбург&raquo;). «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET, хозяева имеют небольшое преимущество: победа «Миннесоты» в основное время идет за 2.13, вероятность — около 45%. Успех «Детройта» оценен в 2.91 (33%), котировка на ничью — 4.22 (22%).

Выигрыш «минни» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.67, этот рынок на «Ред Уингз» доступен за 2.18.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.59, Ф2(0) — за 2.31;

• Ф1(-1) — за 2.24, Ф2(1) — за 1.64.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.54, ТМ 5.5 — за 2.37.

Рынок на дополнительное время в игре доступен за 4.22, вариант «овертайма не будет» идет за 1.22.

Александр Овечкин (&laquo;Вашингтон Кэпиталз&raquo;). Овечкин против одного из лучших снайперов сезона в НХЛ. Останется ли Алекс в тени Панарина в матче с «Рейнджерс»?

Прогноз и ставка на матч «Миннесота» — «Детройт»

Хозяева находятся в неплохой форме: оформили 10 побед в 13 последних играх регулярки, а в последних семи поединках уступили лишь раз. Также «минни» обладают серьезным превосходством над «Детройтом» в личных встречах — оказались сильнее в семи из предыдущих 10 очных матчей. «Детройт» же потерпел восемь поражений в 10 предыдущих играх чемпионата.

Рекомендуемая ставка: победа «Миннесоты» за 1.67.

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«Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

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И К Ж
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Виктор Александров

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 15 1 3
Брайан Мансилья

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