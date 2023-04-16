Игроки ЦСКА — два лучших бомбардира плей-офф.

17 апреля состоится первый матч финальной серии Кубка Гагарина. В этом сезоне за трофей борются «Ак Барс» и ЦСКА. Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.

Коэффициенты букмекеров на матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА 17 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ не выявили явного фаворита встречи: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.80, что составляет приблизительно 35% вероятности. Успех гостей доступен за чуть меньшие 2.60 (38%). Котировка на ничью — 3.50 (27%).

Поставить на выигрыш казанцев с учетом овертайма можно за 1.95, этот рынок на москвичей оценен в 1.85.

Эксперты считают, что у команды Сергея Федорова чуть больше шансов на успех во всей серии. Все-таки москвичи — действующие обладатели Кубка Гагарина, причем в финал армейцы выходят уже в пятый раз подряд. Поставить на победу ЦСКА в серии можно за 1.70, на триумф «Ак Барса» — за 2.15.

Также к предстоящему матчу предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 1.97, Ф2(0) — за 1.83;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.90, Ф2(+1.5) — за 1.23.

Аналитики сомневаются, что соперники порадуют большим количеством голов: тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.15, ТМ 4.5 — за 1.70. Оппоненты дважды встречались в регулярном чемпионате и оба раза забросили на двоих минимум пять шайб.

«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз и анализ матча финала Кубка Гагарина 17 апреля 2023 года

Обе команды без больших проблем преодолели финалы конференций. ЦСКА на «Западе» в шести матчах разделался со СКА, разгромив петербуржцев в последних двух встречах (7:3 и 3:0). «Ак Барс» на «Востоке» разобрался с «Авангардом» еще быстрее — за пять игр. Причем сразу три выигрыша команда Зинэтулы Билялетдинова оформила в овертайме.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата оппоненты встретились два раза и обменялись выездными победами: ЦСКА в Казани оформил минимальный успех (3:2) «Ак Барс» в Москве разгромил соперника (5:1). При этом в последнее время у армейцев сложилось неплохое преимущество в личных встречах: они выиграли у казанцев в семи из 10 прошедших матчей КХЛ.

О силе москвичей рассуждал и главный тренер «Ак Барса». «Очень техничные игроки, мобильные, это серьезный соперник», — поделился Зинэтула Билялетдинов.

ЦСКА действительно отлично действует в атаке: это вторая по результативности команда плей-офф. В среднем за игру армейцы забрасывали 3.15 шайбы, чуть чаще отличался только СКА — 3.19 раза. Ждете яркий матч от гостей? Индивидуальный тотал армейцев больше 2.5 шайбы можно оформить за 2.40, ИТМ2 (2.5) — за 1.55.

«Ак Барс» показал более скромную результативность: отличался в среднем 2.65 раза за поединок — это восьмой показатель среди всех 16 команд, игравших в плей-офф. А в противостоянии с «Авангардом» казанцы вообще ни разу не забросили в основное время больше двух шайб.

Прогноз и ставка на матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА

Армейцы — вторые по результативности в плей-офф нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. В среднем за матч москвичи отличаются 3.15 раза, в 11 из 20 игр текущего розыгрыша они забросили минимум три шайбы за матч, а в двух последних встречах со СКА настреляли 10 голов. За ЦСКА выступают два лучших бомбардира плей-офф — Михаил Григоренко и Максим Мамин. Первый оформил уже 21 результативное действие, второй — 16. «Ак Барс» же в четырех из пяти матчей против «Авангарда» пропустил минимум две шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.78 (если ЦСКА отличится ровно два раза, случится возврат).