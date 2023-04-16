«Ак Барс» — ЦСКА: Григоренко и Мамин уверенно стартуют в финале
17 апреля состоится первый матч финальной серии Кубка Гагарина. В этом сезоне за трофей борются «Ак Барс» и ЦСКА. Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.
Коэффициенты букмекеров на матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА 17 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ не выявили явного фаворита встречи: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.80, что составляет приблизительно 35% вероятности. Успех гостей доступен за чуть меньшие 2.60 (38%). Котировка на ничью — 3.50 (27%).
Поставить на выигрыш казанцев с учетом овертайма можно за 1.95, этот рынок на москвичей оценен в 1.85.
Эксперты считают, что у команды Сергея Федорова чуть больше шансов на успех во всей серии. Все-таки москвичи — действующие обладатели Кубка Гагарина, причем в финал армейцы выходят уже в пятый раз подряд. Поставить на победу ЦСКА в серии можно за 1.70, на триумф «Ак Барса» — за 2.15.
Также к предстоящему матчу предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(0) идет за 1.97, Ф2(0) — за 1.83;
• Ф2(-1.5) можно взять за 3.90, Ф2(+1.5) — за 1.23.
Аналитики сомневаются, что соперники порадуют большим количеством голов: тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.15, ТМ 4.5 — за 1.70. Оппоненты дважды встречались в регулярном чемпионате и оба раза забросили на двоих минимум пять шайб.
«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз и анализ матча финала Кубка Гагарина 17 апреля 2023 года
Обе команды без больших проблем преодолели финалы конференций. ЦСКА на «Западе» в шести матчах разделался со СКА, разгромив петербуржцев в последних двух встречах (7:3 и 3:0). «Ак Барс» на «Востоке» разобрался с «Авангардом» еще быстрее — за пять игр. Причем сразу три выигрыша команда Зинэтулы Билялетдинова оформила в овертайме.
В прошедшем сезоне регулярного чемпионата оппоненты встретились два раза и обменялись выездными победами: ЦСКА в Казани оформил минимальный успех (3:2) «Ак Барс» в Москве разгромил соперника (5:1). При этом в последнее время у армейцев сложилось неплохое преимущество в личных встречах: они выиграли у казанцев в семи из 10 прошедших матчей КХЛ.
О силе москвичей рассуждал и главный тренер «Ак Барса». «Очень техничные игроки, мобильные, это серьезный соперник», — поделился Зинэтула Билялетдинов.
ЦСКА действительно отлично действует в атаке: это вторая по результативности команда плей-офф. В среднем за игру армейцы забрасывали 3.15 шайбы, чуть чаще отличался только СКА — 3.19 раза. Ждете яркий матч от гостей? Индивидуальный тотал армейцев больше 2.5 шайбы можно оформить за 2.40, ИТМ2 (2.5) — за 1.55.
«Ак Барс» показал более скромную результативность: отличался в среднем 2.65 раза за поединок — это восьмой показатель среди всех 16 команд, игравших в плей-офф. А в противостоянии с «Авангардом» казанцы вообще ни разу не забросили в основное время больше двух шайб.
Прогноз и ставка на матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА
Армейцы — вторые по результативности в плей-офф нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. В среднем за матч москвичи отличаются 3.15 раза, в 11 из 20 игр текущего розыгрыша они забросили минимум три шайбы за матч, а в двух последних встречах со СКА настреляли 10 голов. За ЦСКА выступают два лучших бомбардира плей-офф — Михаил Григоренко и Максим Мамин. Первый оформил уже 21 результативное действие, второй — 16. «Ак Барс» же в четырех из пяти матчей против «Авангарда» пропустил минимум две шайбы.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.78 (если ЦСКА отличится ровно два раза, случится возврат).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
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2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|16
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4