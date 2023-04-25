25 апреля «Жирона» примет «Реал» в 31-м туре чемпионата Испании. Команды сойдутся на стадионе «Монтиливи». Матч начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Команда Карло Анчелотти — явный фаворит противостояния, по версии аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На успех «бланкос» предложен коэффициент 1.58, что соответствует 61% вероятности результата. Ничья доступна за 4.39 (22%), триумф «Жироны» — за 5.79 (17%).

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В первом круге бело-красные увезли с «Сантьяго Бернабеу» ничью, а в предыдущей игре победили мадридцев. Опция 1Х на следующий матч оценена в 2.49.

«Реал» выиграл со счетом 2:0 в четырех встречах подряд. Очередной «сухарь» «королевского клуба» идет за 2.45.

Эксперты полагают, что забьет Карим Бензема — на мяч француза предложено ставить за 1.75.

Мадридцы пропустили всего в двух из девяти предыдущих игр, но забили в каждой из них. На обмен голами с «Жироной» доступна котировка 1.76, обратный рынок дан за 2.08.

Эксперты ожидают несколько результативных ударов: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.28.

По мнению аналитиков Olimpbet, победа гостей 2:0 — самый вероятный исход матча. Поставить на него можно за 8.00.

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