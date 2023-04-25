«Жирона» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 25 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
25 апреля «Жирона» примет «Реал» в 31-м туре чемпионата Испании. Команды сойдутся на стадионе «Монтиливи». Матч начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Команда Карло Анчелотти — явный фаворит противостояния, по версии аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На успех «бланкос» предложен коэффициент 1.58, что соответствует 61% вероятности результата. Ничья доступна за 4.39 (22%), триумф «Жироны» — за 5.79 (17%).
Ставка в 1000 рублей на победу хозяев принесет выигрыш в 5790 рублей в случае благоприятного исхода.
В первом круге бело-красные увезли с «Сантьяго Бернабеу» ничью, а в предыдущей игре победили мадридцев. Опция 1Х на следующий матч оценена в 2.49.
«Реал» выиграл со счетом 2:0 в четырех встречах подряд. Очередной «сухарь» «королевского клуба» идет за 2.45.
Эксперты полагают, что забьет Карим Бензема — на мяч француза предложено ставить за 1.75.
Мадридцы пропустили всего в двух из девяти предыдущих игр, но забили в каждой из них. На обмен голами с «Жироной» доступна котировка 1.76, обратный рынок дан за 2.08.
Эксперты ожидают несколько результативных ударов: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.28.
По мнению аналитиков Olimpbet, победа гостей 2:0 — самый вероятный исход матча. Поставить на него можно за 8.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4