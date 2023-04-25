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«Бетис» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 25 апреля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Бетис» — «Реал Сосьедад» 25 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Хоакин («Бетис»).
Фото Global Look Press

25 апреля «Реал Сосьедад» приедет в гости к «Бетису» в 31-м туре ла лиги. Команды сойдутся на стадионе «Бенито Вильямарин» в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 31-й тур
25 апр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Реал Сосьедад

Аналитики считают фаворитами гостей. На успех «Сосьедада» предложен коэффициент 2.38, что соответствует 41% вероятности результата. Триумф «Бетиса» идет за 3.18 (30%), ничья — за чуть большие 3.33 (29%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет 3330 рублей в случае благоприятного исхода.

«Бетис» не проиграл бело-голубым в шести матчах подряд. На продолжение успешной серии можно поставить за 1.62.

В двух последних очных встречах команды не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 доступен за 2.32, ТМ 2.5 — за 1.66.

В четырех поединках кряду соперники не смогли огорчить друг друга. Обмен голами в ближайшем матче идет за 1.99, обратный рынок — за 1.82.

Наиболее вероятный исход противостояния — 1:1. На этот счет предложен коэффициент 6.24.

&laquo;Реал&raquo;. «Жирона» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 25 апреля 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Реал Сосьедад»

Севильцы и бело-голубые сойдутся в битве за последнюю путевку в Лиге чемпионов: команда Мануэля Пеллегрини отстает от идущего четвертым «Сосьедада» на шесть очков. Поэтому стоит ждать атакующей игры и агрессивной борьбы с инициативой от «Бетиса».

Зелено-белые в последнее время крепко выступают дома: в пяти встречах уступили лишь однажды, победили трижды, а еще одну ничью выбили аж у мадридского «Реала». В то же время «Сосьедад» на данном отрезке поплыл в гостевых поединках: парни Иманола Альгвасиля не выиграли пять раз подряд.

Кроме родных трибун, повышенной мотивации и неудачных результатов бело-голубых при чужих фанатах в последнее время, в пользу «Бетиса» говорит история противостояния. Севильцы не уступили в шести предыдущих матчах, не пропустили в четырех из них и отличились в пяти случаях из семи прошлых. Но, несмотря на спад, Альгвасиль и компания в четверке лучших команд Испании по игре на выезде. Поэтому стоит подстраховаться и взять 1Х.

Рекомендуемая ставка: победа «Бетиса» или ничья за 1.62.

Футбол
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ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
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«Жирона» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 25 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Зенит

 18
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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

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П
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Краснодар

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Зенит

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