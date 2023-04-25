25 апреля в 31-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» прибудет в гости к «Бетису». Встреча состоится на стадионе «Бенито Вильямарин» в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

У гостей больше шансов на победу, считают аналитики. На выигрыш «Сосьедада» предложено ставить за 2.38, что соответствует 41% вероятности результата. Успех «Бетиса» идет за 3.18 (30%), ничья — за чуть большие 3.33 (29%).

Ставка в 1000 рублей на викторию хозяев принесет 3180 рублей в случае благоприятного исхода.

«Бетис» не уступил в шести недавних матчах против бело-голубых. На продолжение успешной серии можно поставить за 1.62.

«Сосьедад» не забил команде Мануэля Пеллегрини в четырех поединках кряду. На продолжение безголевой серии от Иманола Альгвасиля и компании доступна котировка 3.28.

В двух последних очных встречах соперники не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 оценен в 2.32, ТМ 2.5 — в 1.66.

Самый вероятный автор забитого мяча — нападающий баскского клуба Александр Сёрлот. На то, что норвежец отличится, дан коэффициент 2.90.

В четырех поединках подряд оппоненты не смогли огорчить друг друга. Обмен голами в ближайшем матче идет за 1.99, обратный рынок — за 1.82.

Аналитики называют результативную ничью 1:1 наиболее возможным итогом встречи. На этот счет предложен коэффициент 6.24.