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«Бетис» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч ла лиги 25 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Бетис» — «Реал Сосьедад» 25 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press

25 апреля в 31-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» прибудет в гости к «Бетису». Встреча состоится на стадионе «Бенито Вильямарин» в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 31-й тур
25 апр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Реал Сосьедад

У гостей больше шансов на победу, считают аналитики. На выигрыш «Сосьедада» предложено ставить за 2.38, что соответствует 41% вероятности результата. Успех «Бетиса» идет за 3.18 (30%), ничья — за чуть большие 3.33 (29%).

Ставка в 1000 рублей на викторию хозяев принесет 3180 рублей в случае благоприятного исхода.

«Бетис» не уступил в шести недавних матчах против бело-голубых. На продолжение успешной серии можно поставить за 1.62.

«Сосьедад» не забил команде Мануэля Пеллегрини в четырех поединках кряду. На продолжение безголевой серии от Иманола Альгвасиля и компании доступна котировка 3.28.

В двух последних очных встречах соперники не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 оценен в 2.32, ТМ 2.5 — в 1.66.

Эрлинг Холанн и&nbsp;Хулиан Альварес (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Манчестер Сити» — «Арсенал»: Холанн прикончит шансы Артеты на чемпионство

Самый вероятный автор забитого мяча — нападающий баскского клуба Александр Сёрлот. На то, что норвежец отличится, дан коэффициент 2.90.

В четырех поединках подряд оппоненты не смогли огорчить друг друга. Обмен голами в ближайшем матче идет за 1.99, обратный рынок — за 1.82.

Аналитики называют результативную ничью 1:1 наиболее возможным итогом встречи. На этот счет предложен коэффициент 6.24.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
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«Жирона» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 25 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
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