«Жирона» — «Атлетико»: где смотреть матч ла лиги 13 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
13 марта в 25-м туре чемпионата Испании «Жирона» на стадионе «Монтиливи» примет «Атлетико». Встреча начнется по свистку арбитра Марио Мелеро Лопеса в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция в 22.45 мск стартует на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают «Атлетико» фаворитом поединка: победу мадридского клуба предложено взять за коэффициент 2.15 — это примерно 45% вероятности. Ничья оценена в 3.39 (28%), успех хозяев идет за 3.64 (27%).
1000 рублей, поставленная на победу «Жироны», в случае благоприятного исхода принесет 3640 рублей.
«Атлетико» и «Жирона» — одни из самых забивающих команд ла лиги (по 38 голов): больше только у «Реала» (50) и «Барселоны» (46). На ТБ 2.5 предложен коэффициент 2.21, на ТМ 2.5 — 1.72.
Команды играли между собой семь раз, и лишь один поединок закончился без голов в обе стороны. Обмен забитыми мячами доступен за 1.95, обратный рынок — за 1.86.
«Атлетико» забил больше одного мяча только в одном из шести последних матчей. ИТМ2 1.5 предложен за 1.63.
«Жирона» не проиграла в семи из девяти домашних матчей. На ничью или победу хозяев предложено поставить за 1.74.
Антуан Гризманн — самый результативный игрок «Атлетико» (8+8), француз отличился в трех встречах подряд (2+2). На его гол доступна котировка 2.75.
Аналитики ОЛИМПБЕТ назвали самый вероятный исход поединка — это ничья 1:1 за 6.25.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3