13 марта в 25-м туре чемпионата Испании «Жирона» на стадионе «Монтиливи» примет «Атлетико». Встреча начнется по свистку арбитра Марио Мелеро Лопеса в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция в 22.45 мск стартует на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают «Атлетико» фаворитом поединка: победу мадридского клуба предложено взять за коэффициент 2.15 — это примерно 45% вероятности. Ничья оценена в 3.39 (28%), успех хозяев идет за 3.64 (27%).

1000 рублей, поставленная на победу «Жироны», в случае благоприятного исхода принесет 3640 рублей.

«Атлетико» и «Жирона» — одни из самых забивающих команд ла лиги (по 38 голов): больше только у «Реала» (50) и «Барселоны» (46). На ТБ 2.5 предложен коэффициент 2.21, на ТМ 2.5 — 1.72.

Команды играли между собой семь раз, и лишь один поединок закончился без голов в обе стороны. Обмен забитыми мячами доступен за 1.95, обратный рынок — за 1.86.

«Атлетико» забил больше одного мяча только в одном из шести последних матчей. ИТМ2 1.5 предложен за 1.63.

«Жирона» не проиграла в семи из девяти домашних матчей. На ничью или победу хозяев предложено поставить за 1.74.

Антуан Гризманн — самый результативный игрок «Атлетико» (8+8), француз отличился в трех встречах подряд (2+2). На его гол доступна котировка 2.75.

Аналитики ОЛИМПБЕТ назвали самый вероятный исход поединка — это ничья 1:1 за 6.25.