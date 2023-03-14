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«Акрон» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России 14 марта 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Акрон» — «Локомотив» 14 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Локомотива» Илья Лантратов и Артем Карпукас.
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram

14 марта состоится матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов в Кубке России между «Акроном» и «Локомотивом». Игра пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл», главный арбитр Артем Чистяков даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется в 17.00 мск.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
14 мар, 17:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
Локомотив

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение гостям: поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 1.85, это примерно 53% вероятности. Успех «Акрона» доступен с котировкой 4.43 (21%), ничья идет за 3.58 (26%).

Ждете победу москвичей? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Локомотива» при благоприятном исходе принесет 1850 рублей.

Также вы можете сразу поставить на проход любой из команд в следующий раунд плей-офф. Этот рынок на хозяев доступен за 2.63, на гостей — за 1.48.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.20;

• победа «Локомотива» 1:0 — за 6.60;

• успех гостей 2:0 — за 7.50.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.79. При этом команды показывают в Кубке неплохую результативность: «Акрон» отличается в среднем 2.25 раза за игру, «Локо» — 1.63 разаа.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.92, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.87. Это условие выполнялось лишь в трех из восьми матчей «Локо» в этом розыгрыше Кубка.

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Прогноз и ставка на матч Кубка России «Акрон» — «Локомотив»

Железнодорожники набрали неплохую форму после возобновления российского сезона. Два поражения от «Спартака» в 1/8 финала Кубка России команда закрыла победами над «Ростовом» (3:1) и «Ахматом» (1:0) в РПЛ. «Акрон» же — команда нижней половины таблицы первого дивизиона. Клуб из Тольятти не так давно вылез из зоны вылета и сейчас расположился на 13-м месте.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.85.

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«Жирона» — «Атлетико»: где смотреть матч ла лиги 13 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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