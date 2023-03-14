«Акрон» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России 14 марта 2023 года
14 марта состоится матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов в Кубке России между «Акроном» и «Локомотивом». Игра пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл», главный арбитр Артем Чистяков даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется в 17.00 мск.
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение гостям: поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 1.85, это примерно 53% вероятности. Успех «Акрона» доступен с котировкой 4.43 (21%), ничья идет за 3.58 (26%).
Ждете победу москвичей? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Локомотива» при благоприятном исходе принесет 1850 рублей.
Также вы можете сразу поставить на проход любой из команд в следующий раунд плей-офф. Этот рынок на хозяев доступен за 2.63, на гостей — за 1.48.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.20;
• победа «Локомотива» 1:0 — за 6.60;
• успех гостей 2:0 — за 7.50.
Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.79. При этом команды показывают в Кубке неплохую результативность: «Акрон» отличается в среднем 2.25 раза за игру, «Локо» — 1.63 разаа.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.92, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.87. Это условие выполнялось лишь в трех из восьми матчей «Локо» в этом розыгрыше Кубка.
Прогноз и ставка на матч Кубка России «Акрон» — «Локомотив»
Железнодорожники набрали неплохую форму после возобновления российского сезона. Два поражения от «Спартака» в 1/8 финала Кубка России команда закрыла победами над «Ростовом» (3:1) и «Ахматом» (1:0) в РПЛ. «Акрон» же — команда нижней половины таблицы первого дивизиона. Клуб из Тольятти не так давно вылез из зоны вылета и сейчас расположился на 13-м месте.
Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3