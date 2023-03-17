«Авангард» — «Металлург»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года
17 марта в первом матче игрового дня «Авангард» сойдется с «Металлургом». Команды откроют серию 1/4 финала плей-офф КХЛ в Омске на «G-Drive Арене», стартовое вбрасывание назначено на 16.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция будет доступна с 16.15 мск.
Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение «Авангарду». На победу «омских ястребов» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.97, вероятность этого исхода — примерно 50%. Ничья доступна за 3.90 (23%), успех «Металлурга» — за 3.60 (27%).
Ставка в 1000 рублей на гостей, если они победят по итогам 60 минут чистого времени, принесет выплату в 3600 рублей.
Омичи здорово играют с «Металлургом» дома: выиграли пять из восьми последних матчей в основное время с разницей более одной шайбы. Вариант Ф1(-1) предложен за 2.29, на Ф1(-1.5) — за 2.61.
Также на «G-Drive Арене» соперники показывают высокую результативность: забросили шесть и более шайб в семи предыдущих очных встречах. ТБ 4.5 идет за 1.88, ТБ 5.5 — за 2.62.
В шести из восьми случаев «Авангард» дома забрасывал «Металлургу» не менее трех раз за игру. ИТБ1 (2.5) можно оформить за 1.88, ИТМ (2.5) — за 1.92.
Победу хозяев в предстоящей игре с учетом основного времени и овертайма предложено оформить за 1.55, гостей — за 2.44.
Выход «Авангарда» в следующий этап плей-офф уже сейчас доступен за коэффициент 1.58, «Металлурга» — за 2.36.
Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Металлург»
«Авангард» традиционно силен дома: в регулярном чемпионате омичи выиграли на «G-Drive Арене» 24 из 34 матчей и набрали 52 очка — больше баллов в родных стенах в КХЛ взял только СКА (61). Из последних десяти встреч команда Михаила Кравеца забрала на домашнем льду восемь и в семи случаях забросила три и более шайбы — даже в ворота все того же СКА.
В противостоянии с «Металлургом» у «ястребов» тоже все гладко: у себя они забрали шесть из восьми матчей, забросив в них также не менее трех раз. К слову, «Металлург» не блещет в гостях не только у «Авангарда» — пропустил меньше трех шайб только в двух из десяти последних встреч.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3