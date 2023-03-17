Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Авангард» — «Металлург»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» 17 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Павел Дедюнов.
Фото Официальный сайт ХК «Авангард».

17 марта в первом матче игрового дня «Авангард» сойдется с «Металлургом». Команды откроют серию 1/4 финала плей-офф КХЛ в Омске на «G-Drive Арене», стартовое вбрасывание назначено на 16.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция будет доступна с 16.15 мск.

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение «Авангарду». На победу «омских ястребов» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.97, вероятность этого исхода — примерно 50%. Ничья доступна за 3.90 (23%), успех «Металлурга» — за 3.60 (27%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они победят по итогам 60 минут чистого времени, принесет выплату в 3600 рублей.

Омичи здорово играют с «Металлургом» дома: выиграли пять из восьми последних матчей в основное время с разницей более одной шайбы. Вариант Ф1(-1) предложен за 2.29, на Ф1(-1.5) — за 2.61.

Также на «G-Drive Арене» соперники показывают высокую результативность: забросили шесть и более шайб в семи предыдущих очных встречах. ТБ 4.5 идет за 1.88, ТБ 5.5 — за 2.62.

В шести из восьми случаев «Авангард» дома забрасывал «Металлургу» не менее трех раз за игру. ИТБ1 (2.5) можно оформить за 1.88, ИТМ (2.5) — за 1.92.

Победу хозяев в предстоящей игре с учетом основного времени и овертайма предложено оформить за 1.55, гостей — за 2.44.

Выход «Авангарда» в следующий этап плей-офф уже сейчас доступен за коэффициент 1.58, «Металлурга» — за 2.36.

Адам Рейдеборн. ЦСКА — «Локомотив»: команду Федорова снова ждут большие проблемы

Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Металлург»

«Авангард» традиционно силен дома: в регулярном чемпионате омичи выиграли на «G-Drive Арене» 24 из 34 матчей и набрали 52 очка — больше баллов в родных стенах в КХЛ взял только СКА (61). Из последних десяти встреч команда Михаила Кравеца забрала на домашнем льду восемь и в семи случаях забросила три и более шайбы — даже в ворота все того же СКА.

В противостоянии с «Металлургом» у «ястребов» тоже все гладко: у себя они забрали шесть из восьми матчей, забросив в них также не менее трех раз. К слову, «Металлург» не блещет в гостях не только у «Авангарда» — пропустил меньше трех шайб только в двух из десяти последних встреч.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.88.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
Молодой защитник «Авангарда» не поедет в НХЛ
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Жамнов — новый главный тренер в «Спартаке»
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Лучший игрок «Салавата Юлаева» Хмелевски остается в клубе
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
«Динамо» вылетело. Это провал?
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ференцварош» — «Байер»: где смотреть матч Лиги Европы 16 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости