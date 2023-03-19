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19 марта, 20:15

«Барселона» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 19 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Реал» 19 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Серхи Бускетс.
Фото Global Look Press

19 марта в Испании состоится самый ожидаемый матч выходных: «Барселона» и «Реал» сойдутся на стадионе «Камп Ноу» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром выступит Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.

Испания. Ла Лига. 26-й тур
19 мар, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
2:1
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение каталонцам, на победу которых выставлен коэффициент 2.21, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья идет за 3.54 (26%), успех «Реала» — за 3.34 (29%).

Ставка в 1000 рублей на мадридцев в случае их триумфа принесет выплату в 3340 рублей, а чистая прибыль составит 2340 рублей.

Отличная котировка на то, что команда Карло Анчелотти не уступит, — 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.93, ТМ 2.5 — также за 1.93. Но нужно учесть, что в последних семи из восьми очных игр соперники пробили «верх».

Обмен голами оценен в 1.76, условие «обе забьют — нет» — в 2.08.

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Кто откроет счет? «Барса» — 1.82, «Реал» — 2.28, никто — 8.50.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:1 за 6.51.

Футбол
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ФК Барселона
ФК Реал
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 1 : 1
19.03 19:30
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